الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة فيديرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)، والتي تعد أكبر شركة للنقل السريع في العالم، عن إطلاق "أداة فيديكس للإستيراد" في المملكة العربية السعودية، وهو حل رقمي يتيح للشركات بمختلف أحجامها إدارة الزيادة المتنامية في حجم الواردات إلى المملكة بكفاءة أعلى ومستوى أكبر من التحكم.

تأتي "أداة فيديكس للاستيراد" مدعومةً بتقنيات متقدمة وتصميم يضع المستخدم في صميم أولوياته، بما يسهم في تطوير عمليات الاستيراد ورفع كفاءتها، ومساعدة العملاء على الامتثال للمتطلبات والأنظمة التنظيمية، إلى جانب تحسين رحلة الشحنة بشكل متكامل من بدايتها وحتى تسليمها. كما تلعب الأداة الجديدة دورا في دعم الواردات من مختلف الأحجام، سواء الطرود الخفيفة وحتى تلك المنقولة على البالتات. وتشمل الميزات الرئيسية لهذه المنصة الشاملة والموحدة ما يلي:

منصة موحّدة للخدمة الذاتية قادرة على تبسيط عمليات الشحن من خلال إدارة مركزية للمستندات وتتبع الشحنات.

ذات لوحة معلومات تؤمن الرؤية الشاملة في جميع مراحل الاستيراد.

قدرة على إصدار إشعار اتاستباقية لتسريع إجراءات التخليص الجمركي وتقليل فترات التأخير.

ميزة التسديد المباشر للرسوم الجمركية والضرائب إلكترونياً.

تتيح المراقبة على مدار الساعة للمصدّرين والمستوردين وتمكينهم من تتبّع شحناتهم لمدة تصل إلى 90 يومًا بعد الاستلام.

وفي هذا الإطار، صرح السيد/ نيتين تاتيوالا، نائب رئيس شؤون التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي في فيديكس لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا، بقوله "في الوقت الذي تواصل فيه المملكة العربية السعودية ترسيخ دورها كمركز تجاري عالمي بارز، تُعدّ القدرة على إدارة الواردات بكفاءة وبما يتوافق مع اللوائح التنظيمية عاملاً تنافسيًا رئيسيًا. ولهذا، باتت "أداة فيديكس للاستيراد" مثالاً راسخاً على نجاحنا في تسخير الذكاء الرقمي لدعم هذا الهدف، وذلك من خلال تمكين الشركات من التعامل مع متطلبات الاستيراد بشكل أكثر دقة، ورؤية أوضح، وتسريع عمليات التخليص الجمركي بسلاسة أكبر، تماشياً مع رؤية المملكة فيما يتعلق بتسهيل التجارة وتعزيز التنويع الاقتصادي."

في أكتوبر 2025، ارتفعت الواردات السلعية للمملكة بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 80.1 مليار ريال سعودي، وجاءت الصين والولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة قائمة الأسواق المصدرة. ومع استمرار تنوع نشاط الاستيراد في المملكة عبر قطاعات مختلفة تشمل القطاعات الصناعية والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية، تدير الشركات أحجام شحنات متزايدة بالتوازي مع متطلبات تنظيمية ومستندية أكثر تفصيلًا.

يأتي إطلاق "أداة فيديكس الاستيراد" في المملكة العربية السعودية استنادًا إلى الحضور المتنامي للشركة في السوق، حيث تتولى فيديكس إدارة عمليات الاستلام والتسليم والتخليص الجمركي بشكل مباشر. كما تتماشى الأداة مع أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال تمكين عمليات استيراد أكثر كفاءة وشفافية، في ظل النمو المستمر في أحجام التجارة.

لمزيد من المعلومات حول هذه الأداة، يرجى زيارة الموقع التالي:

أداة فيديكس الاستيراد

نبذة عن فيديرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس)

تُعد شركة فيدرال إكسبريس كوربوريشن (فيديكس) أكبر شركة للنقل السريع في العالم، والمتخصصة في تقديم خدمات توصيل سريعة وموثوقة في أكثر من 220 دولة ومنطقة. وتستخدم الشركة شبكة عالمية للشحن الجوي والأرضي لتسريع تسليم الشحنات العاجلة في أوقاتها المحددة.

