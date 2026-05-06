القاهرة : أعلنت فودكس، المنصة الرائدة في مجال إدارة عمليات المطاعم والتقنية المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إطلاق مبادرة "قدها مع بعض" (Forward Together)، وهي حزمة دعم تهدف إلى تمكين مشغّلي المطاعم من التكيّف مع التغيرات المتسارعة في السوق. ويأتي إطلاقها في ظل ما يشهده قطاع المطاعم في المنطقة من تحديات متزايدة، مع ارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد وتراجع هوامش الربحية، ما يفرض ضغوطًا كبيرة على المشغّلين بمختلف أحجامهم.

من هذا المنطلق، تقدم فودكس حزمة دعم متكاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: السيولة المالية، وتعزيز الإيرادات، ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.

وانطلاقًا من هذه المحاور، تقدّم فودكس، ضمن هذه المبادرة ولفترة محدودة ووفقًا لشروط وأحكام محددة، شروط دفع مرنة للاشتراكات (الجديدة والقابلة للتجديد) عبر مختلف الأسواق، بما يخفف من الضغوط المالية قصيرة المدى على المشغّلين. كما ستتيح الوصول إلى الطلب من خلال الموقع الالكتروني (فودكس أونلاين)، إلى جانب أجهزة الطلب الذاتي ضمن منظومة الحلول الرقمية، بما يسهم في فتح مصادر دخل إضافية. ولتعزيز الكفاءة التشغيلية، توفّر أيضًا استخدامًا لحلول تحليل الأعمال بالذكاء الاصطناعي، والتي تزوّد المشغّلين برؤى تنبؤية تدعم أدائهم.

وتعليقًا على ذلك، قال أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لفودكس: "يوظف قطاع المطاعم مئات الآلاف من الأشخاص في المملكة وحدها، وأكثر من مليون شخص على مستوى المنطقة، وهو يشكل أحد أعمدة هذه المجتمعات. اليوم، يواجه المشغلون تحديات حقيقية. نعمل في فودكس على تمكين المطاعم من الاستمرار والنمو، ومن هنا جاءت مبادرة ‘قدها مع بعض’. إذا استطعنا أن نساهم في تقليل إغلاق المطاعم، والحفاظ على استمرارية الأعمال وتوفير فرص العمل، فهذا هو الدور الذي يجب أن نقوم به."

وأضاف بلال زهران، الرئيس التنفيذي للإيرادات في فودكس: “يواصل قطاع المطاعم والكافيهات في المنطقة إظهار إمكانات نمو قوية، مع تطور سريع في الأسواق رغم التحديات الحالية. وفي السوق المصري تحديدًا، نرى نموًا متسارعًا، حيث يُقدّر حجم السوق بنحو 11.83 مليار دولار، إلى جانب تزايد الطلب على الحلول التقنية. ويعكس ذلك تحولًا واضحًا نحو التشغيل الأكثر كفاءة واعتمادًا على التكنولوجيا، حيث يسعى المشغلون إلى إدارة التكاليف بشكل أفضل، وتحسين الأداء، وخلق مصادر دخل جديدة.”

سيتم إطلاق المبادرة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر، وهما من أكثر أسواق خدمات الطعام حيوية في المنطقة. وتُقدّر قيمة السوق في دول الخليج بنحو 70 مليار دولار، مع توقعات بتجاوز 121 مليار دولار بحلول عام 2031، فيما يُتوقع أن يتضاعف حجم السوق في مصر خلال نفس الفترة، مما يعكس الدور الحيوي لهذا القطاع في دعم التوظيف والنشاط الاقتصادي.

عن فودكس:

"فودكس" هي المنصة الرائدة في مجال عمليات المطاعم والإدارة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بفضل منظومتها السحابية الشاملة 360 درجة، والتي جعلتها من أوائل الشركات التي تقود التحوّل الرقمي في قطاع المطاعم في المنطقة.

ومن خلال هذا التوسع، أطلقت فودكس "فودكس باي" ككيان متخصص في الحلول المالية والتقنية (Fintech)، حيث حصلت رسميًا على ترخيص من البنك المركزي السعودي (ساما)، لتقديم خدمات مالية مبتكرة تدعم قطاع المطاعم والتجار بشكل متوافق مع المتطلبات التنظيمية.

تخدم "فودكس" مختلف شرائح قطاع المطاعم، من المطاعم التقليدية والمقاهي، ومطاعم الخدمة السريعة والمخابز، إلى عربات الطعام والمطابخ السحابية، بل وحتى محلات التجزئة الصغيرة غير الغذائية.

منذ تأسيسها عام 2014، قامت "فودكس" بمعالجة أكثر من 6 مليارات طلب عبر منصتها، كما جمعت ما مجموعه 170 مليون دولار أمريكي في جولة التمويل Series C، لتُعد من أبرز شركات البرمجيات السحابية الواعدة في المنطقة.

