دبي - الإمارات العربية المتحدة، واجهت المطاعم وقطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات مؤخرًا فترة مليئة بالتحديات حيث تطلبت التكيُّف مع تذبذب كمية الطلبات وتقلُّص ميزانيات التشغيل وبعض الضغوط الأخرى نتيجةً لعدم استقرار السوق. ولكن مع بدء استرداد القطاع لعافيته وعودة الأعمال للانطلاق بقوة من جديد، قامت شركة فودكس، الرائدة في مجال إدارة عمليات المطاعم والتقنية المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإطلاق مبادرة جديدة متميزة تحمل اسم 'قدها مع بعض'. تأتي هذه المبادرة كجزء من التزام فودكس المستمر بدعم قطاع الأغذية والمشروبات خلال مرحلة تعافيه التدريجي.

تنطلق المبادرة الجديدة من فودكس بهدف دعم المطاعم وشركات الأغذية والمشروبات على استعادة نشاطها بسلاسة وثبات. تستند المبادرة إلى ثلاث ركائز أساسية هي: السيولة المالية، وتعزيز الإيرادات، ودعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. وفي إطار هذه المبادرة، تقدم فودكس شروط دفع مرنة للاشتراكات (الجديدة والقابلة للتجديد) في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، وذلك لتخفيف الأعباء المالية قصيرة الأجل عن كاهل أصحاب الأعمال. وإلى جانب ذلك، ستتيح الوصول إلى الطلب من خلال الموقع الالكتروني (فودكس أونلاين) وأجهزة الطلب الذاتي، كجزء من الحلول الرقمية وتوفّر مصادر دخل إضافية للمطاعم دون أي تكلفة، ولتعزيز جودة اتخاذ القرار والكفاءة التشغيلية. كما سيتم توفير أجهزة ومعدات إضافية مجانًا للمساعدة في تبسيط عمليات التشغيل اليومية.

وسعيًا منها للمساعدة على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وتحسين الكفاءة التشغيلية، ستقدم الشركة أيضًا لعملائها وصولاً مجانيًا لحلول فودكس المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي "فودكس AI". تُمكِّن هذه الأداة مشغلي المطاعم من استخدام التحليلات التنبؤية في تقييم الأداء خلال فترة سابقة وتحديد رؤى وخطوات عملية قابلة للتطبيق مما يُسهِّل عليهم اتخاذ قرارات دقيقة ومدروسة تستند إلى البيانات في إطار تخطيطهم للمرحلة التالية من مسيرة نمو أعمالهم.

ولضمان وصول هذا الدعم إلى شريحة أوسع ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، تطرح فودكس أيضًا باقات مرنة ومخصَّصة بأسعار مخفَّضة للعملاء الجدد من المطاعم وشركات الأغذية والمشروبات في الإمارات لتمنحهم حرية اختيار المنتجات المناسبة التي تتوافق تمامًا مع متطلبات أعمالهم. يساعد ذلك الشركات الجديدة على خفض التكاليف الأولية للحلول التقنية وتسهيل مرحلة التأسيس المبكرة، في حين يتيح للمشاريع القائمة بالفعل استكشاف أنظمة جديدة وتقييم مدى ملاءمتها والانتقال إليها بكل سهولة عند الحاجة.

وقال أحمد الزيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لفودكس: "يوظف قطاع المطاعم مئات الآلاف من الأشخاص في المملكة وحدها، وأكثر من مليون شخص على مستوى المنطقة، وهو يشكل أحد أعمدة هذه المجتمعات. اليوم، يواجه المشغلون تحديات حقيقية. نعمل في فودكس على تمكين المطاعم من الاستمرار والنمو، ومن هنا جاءت مبادرة 'قدها مع بعض'. إذا استطعنا أن نساهم في تقليل إغلاق المطاعم، والحفاظ على استمرارية الأعمال وتوفير فرص العمل، فهذا هو الدور الذي يجب أن نقوم به".

ولن تقتصر هذه المبادرة على دولة الإمارات فقط، بل سيتم إطلاقها في المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والكويت؛ وهي أسواق تمثل مجتمعةً واحدة من بين الأسرع نموًا والأكثر ابتكارًا في قطاع الخدمات الغذائية على مستوى العالم. ومع بلوغ القيمة الحالية لقطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 70 مليار دولار أمريكي، والتوقعات التي تشير إلى تجاوزه حاجز 121 مليار دولار بحلول عام 2031، يظل قطاع الأغذية والمشروبات ركيزة أساسية لخلق فرص العمل ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، وهو القطاع الذي تلتزم فودكس بدعمه والحفاظ عليه. تهدف هذه المبادرة إلى مساندة قطاع الأغذية والمشروبات بأكمله بما يشمل المطاعم والمقاهي ومفاهيم الضيافة المتنوعة، ومساعدة أصحاب الأعمال على التكيُّف مع التغيرات وتأسيس مشاريع أكثر كفاءة وجاهزية للمستقبل.

تخضع هذه العروض ومدة المبادرة لشروط وأحكام فودكس. لمزيد من المعلومات عن فودكس، تفضلوا بزيارة https://www.foodics.com

نبذة عن فودكس:

تأسست شركة فودكس، الرائدة في تقديم حلول إدارة المطاعم والمدفوعات الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عام 2014 واتخذت من الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، مقرًا رئيسيًا لها. تُقدِّم فودكس خدماتها إلى أكثر من 30 ألف مطعم وتُوفِّر نظامًا متكاملاً لإدارة المطاعم (RMS) مستنِد إلى السحابة الإلكترونية وحلول نقاط البيع (POS) وأنظمة دفع تم تطويرها داخل الشركة تتناسب تمامًا من احتياجات مجال الأغذية والمشروبات. تُقدِم فودكس حلولاً وأنظمة متعددة تشمل "فودكس أونلاين" و"فودكس Pay" و"جهاز فودكس للطلب الذاتي" و"متجر فودكس للتطبيقات" و"فودكس محاسبي" لتعزيز الكفاءة التشغيلية للمطاعم وتحسين تجربة العملاء وتقديم الخدمات بدقة أكبر.

