أعلنت "ريد هات" (Red Hat)، المزود الرائد عالمياً لحلول البرمجيات مفتوحة المصدر، تعاونها مع "فودافون عُمان" (Vodafone Oman)، بهدف مواصلة دفع عجلة تحولها الرقمي عبر توحيد بنيتها التحتية لتقنية المعلومات باستخدام المنصة السحابية الأصلية التابعة لـ "ريد هات".

وشهدت "فودافون عُمان" منذ إطلاق عملياتها في عام 2021 نمواً متسارعاً، متجاوزة حاجز المليون مشترك في شبكتها للجيل الخامس (5G). وتعمل الشركة على نقل أعباء عملها الافتراضية إلى بنية سحابية أصلية عالية الأداء مدعومة من قبل "ريد هات"، للحفاظ على هذا الزخم ونموذج تشغيلها المرن.

تبسيط البنية التحتية لتعزيز الكفاءة والابتكار

تطلبت "فودافون عُمان"، بوصفها مزوداً للخدمات الرقمية في سوق تنافسية، بيئة مستقرة وقابلة للتطوير تدعم الابتكار السريع للخدمات وتتحكم في التكاليف التشغيلية. وترتكز استراتيجية التحديث الخاصة بالشركة على التقنيات مفتوحة المصدر التي توفر المرونة والتحكم المعماري طويل المدى والقدرة على دمج الحلول عبر بيئات سحابية متعددة.

وتعالج الشركة أولويات الأعمال الرئيسية عبر توحيد طبقاتها المتفرقة في منصة متسقة مفتوحة المصدر تقدمها "ريد هات أوبن شيفت" (Red Hat OpenShift). وتشمل هذه الأولويات:

خفض التكلفة الإجمالية للملكية ( TCO ) عبر تعزيز كفاءة الأجهزة وتقليل النفقات التشغيلية والتراخيص المرتبطة بصيانة صوامع البنية التحتية المنفصلة.

) عبر تعزيز كفاءة الأجهزة وتقليل النفقات التشغيلية والتراخيص المرتبطة بصيانة صوامع البنية التحتية المنفصلة. ضمان سلاسة واتساق العمليات باستخدام تقنية المحاكاة الافتراضية لمنصة "ريد هات أوبن شيفت" ( Red Hat OpenShift Virtualization )، ما يتيح تشغيل التطبيقات السحابية الحديثة والآلات الافتراضية ( VMs ) القديمة على منصة واحدة. وتخطط الشركة لاستخدام مجموعة أدوات الترحيل من "ريد هات" ( Red Hat migration toolkit for virtualization ) لتسريع هذه العملية خلال الأشهر المقبلة.

تسهم الأتمتة الشاملة للمنصة في تسريع طرح الخدمات في السوق، ما يتيح لفريق تقنية المعلومات تقليل الوقت اللازم لاختبار ونشر الخدمات الرقمية الجديدة وتقديم تجربة متميزة للمشتركين.

تطور استراتيجي نحو البساطة المعمارية

نجحت "فودافون عُمان" في تطوير بيئتها الإنتاجية الأساسية إلى "ريد هات أوبن شيفت" على الخوادم المادية (Bare metal)، لتعزيز الأداء وتقليل زمن الوصول للخدمات التي تتطلب قدراتٍ عالية.

وتتيح هذه البنية المبسطة تشغيل أعباء العمل على منصة موحدة، ما يحسن استخدام الموارد ويعزز مرونة النظام. وتعمل أكثر من 60% من بيئة الإنتاج الحالية للشركة على منصة "ريد هات أوبن شيفت"، مع وجود خطة لنقل غالبية أعباء العمل إلى منصة سحابية أصلية بحلول عام 2028.

وعززت "فودافون عُمان" الأتمتة وقابلية المراقبة والكفاءة التشغيلية باستخدام إدارة المجموعات المتقدمة من "ريد هات" (Red Hat Advanced Cluster Management) ومنصة "ريد هات أنسيبل للأتمتة" (Red Hat Ansible Automation Platform)، ما يدعم هدفها في الحفاظ على نموذجٍ تكنولوجي مرن وقابل للتطوير.

وعملت الشركة بشكل وثيق مع "خدمات ريد هات" (Red Hat Services) لتطوير مهارات فرقها في ممارسات تطوير التطبيقات الحديثة. ونجحت الشركة، من خلال التدريب المستهدف والشهادات، في الانتقال نحو عمليات التطوير والأمن والعمليات (DevSecOps) وسير العمل المؤتمت، ما أتاح دورات ابتكار أسرع.

وتستكشف "فودافون عُمان" آفاق استخدام منصة "ريد هات أوبن شيفت للذكاء الاصطناعي" (Red Hat OpenShift AI) لدعم العمليات الذكية القائمة على البيانات، بما يسهم في تحويل إدارة الشبكات والخدمات من النماذج التفاعلية إلى النماذج الاستباقية.

تعليقات داعمة

قال ريتش ستيفنز، نائب رئيس قطاع الاتصالات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "ريد هات" (Red Hat): "إن فودافون عُمان تمثل نموذجاً لشركات التكنولوجيا الحديثة. وتسهم الشركة من خلال التطور نحو أساس موحد مبني على حلول ريد هات، في تقليل التعقيد وزيادة المرونة تلبيةً لمتطلبات أعباء العمل الحالية والمستقبلية، بما في ذلك عمليات نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".

وأضاف: "يسعدنا أن نكون شريكاً استراتيجياً لشركة فودافون عُمان لمساعدتها في عملية التحديث التي تتبناها باستخدام المصادر المفتوحة لتحقيق ميزة تنافسية طويلة الأجل".

من جانبه، قال برامود تشينتشونسوري، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات في "فودافون عُمان" (Vodafone Oman): "تتمثل رؤيتنا دائماً في العمل كمزود اتصالات رقمي يعتمد على منظومة السحابة الأصلية. وقد نجحنا من خلال توحيد المعايير على منصات «ريد هات»، في إنشاء أساسٍ مشترك عبر بيئتنا لتقنية المعلومات، يساعد في تقليل التكاليف وتحسين المرونة وتسريع تقديم خدمات رقمية مبتكرة لعملائنا".

نبذة عن "ريد هات"

"ريد هات" هي شركة رائدة عالمياً في مجال توفير حلول البرامج مفتوحة المصدر والمخصصة للشركات، من خلال استخدام منهجية فريدة لتوفير تقنيات "لينوكس" والسحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا التحولية والأتمتة الموثوقة وعالية الأداء. وتساعد "ريد هات" العملاء على دمج تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الجديدة والقائمة، وتطوير التطبيقات السحابية الأصلية، والتكامل مع نظامها التشغيلي الرائد على مستوى السوق وأتمتة البيئات المعقدة وتأمينها وإدارتها. وتجعل خدمات الدعم والتدريب والاستشارة الحائزة على جوائز عدة من "ريد هات" واحدة من الشركات الاستشارية الموثوقة والحاصلة على جوائز عدّة. وبوصفها شريكاً استراتيجياً لمزودي الخدمات السحابية والأنظمة المتكاملة وموردي التطبيقات والعملاء والمجتمعات مفتوحة المصدر، يمكن أن تساعد "ريد هات" الشركات في الاستعداد للمستقبل الرقمي.

