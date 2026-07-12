مسقط، تواصل محافظة شمال الباطنة تعزيز مكانتها كإحدى أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في سلطنة عُمان، مع استمرار نمو النشاط الاقتصادي في المحافظة وتوجه المؤسسات بشكل متزايد نحو تبني الحلول الرقمية ورفع كفاءة أعمالها وتعزيز تنافسيتها. وفي إطار اهتمامها بقطاع المؤسسات، نظمت فودافون عُمان لقاءً موسعًا في ولاية صحار، بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، ومشاركة ممثلين عن أكثر من 80 مؤسسة؛ تضمنت عدد من قادة ورواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية.

وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز الأولويات المرتبطة بنمو الأعمال في المرحلة المقبلة، والدور الذي يمكن أن تؤديه التقنية والشراكات في دعم المؤسسات ورفع تنافسيتها. كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول التحول الرقمي، ومرونة الأعمال، والاحتياجات المتغيرة للمؤسسات، والفرص المتاحة أمام الشركات في محافظة شمال الباطنة.

من جانبه، قال الدكتور علي بن محسن اللواتي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في فودافون عُمان: "تشهد احتياجات مؤسسات الأعمال تغيرًا متسارعًا، ولم تعد تقتصر على خدمات الاتصال فحسب، بل أصبحت تتطلب حلولاً وشراكات تدعم نموها وتساعدها على مواكبة المتغيرات التي يشهدها السوق. ومن هذا المنطلق، نواصل في فودافون عُمان تطوير حلول وخدمات تمكّن المؤسسات من رفع كفاءة أعمالها والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الرقمية."

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود فودافون عُمان لتعزيز تواصلها مع مجتمع الأعمال في مختلف محافظات السلطنة، وفهم الاحتياجات المتغيرة للمؤسسات، بما يسهم في تطوير حلول وخدمات أكثر مواءمة لمتطلبات الأعمال اليوم، ويدعم الشركات في مسيرة نموها وتحولها الرقمي.

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عن فودافون في سلطنة عُمان

تأسست فودافون في عُمان عبر شراكة استراتيجية بين الشركة العُمانية لاتصالات المستقبل، وشركة فودافون العالمية التي تعتبر أحد أكبر مزودي خدمات الاتصالات للهاتف النقال والثابت والنطاق العريض والتلفزيون الرقمي.

ومع إطلاق عملياتها التجارية في مارس 2022، تعد فودافون المشغل الرقمي الأول الوحيد الذي يتمتع ببنية اساسية لشبكة الجيل الخامس القائمة على السحابة بنسبة 100٪، مما يقدم عمان لجيل جديد من شركات الاتصالات. تتمحور الميزة التنافسية للشركة حول تطبيقها الحائز على جوائز، مع عملية تأهيل رقمية بالكامل، والدفع التلقائي، واستبدال شرائح SIM وeSIM، والخدمات الحكومية وغيرها الكثير. كما تعد فودافون عُمان متجر شامل يوفر السرعة والراحة والقيمة المضافة الخاصة لعملاء الدفع المسبق والدفع الآجل في جميع أنحاء السلطنة. مع أكثر من مليوني عملية تنزيل، يعد تطبيق الاتصالات الوحيد في سلطنة عمان الذي يخترق السوق بنسبة 100٪.

وإلى جانب ما تقدّمه من خدمات رقمية، تضم شبكة فودافون للبيع بالتجزئة 75 متجرًا ومتجرًا إلكترونيًا، بالإضافة إلى أكثر من 5,500 نقطة بيع في مختلف محافظات السلطنة. ويعزّز هذا الانتشار، إلى جانب الامتداد العالمي لفودافون، قدرة المشتركين على الوصول إلى خدمات موثوقة وسهلة الاستخدام، أينما كانوا داخل عُمان أو خارجها.

واليوم، تمكنت الشركة من تحقيق حصة سوقية تقارب 17%، مدفوعة بالتوسع المستمر في شبكتها المتطورة للجيل الخامس وتركيزها على تقديم خدمات رقمية تتمحور حول احتياجات المشتركين. وانطلاقًا من التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، تواصل فودافون عُمان دورها في تمكين الكفاءات الوطنية، وتحفيز النمو الاقتصادي، والإسهام في مسيرة التحول الرقمي في السلطنة.

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