العملاق الياباني يجدّد التزامه تجاه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع توقّعات بتحقيق نمو سنوي مضاعف خلال العام الجاري

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا"، اليوم، عن افتتاح مقرها الجديد في مدينة إكسبو دبي، مدينة المستقبل القائمة على الابتكار، ومحورها الإنسان والمصممة لتكون نموذجًا للحياة الحضرية المستدامة، وسيتضمن الموقع الجديد "مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا" (FTC) المتخصص في تقديم التدريب المهني للموظفين، والشركاء التجاريين، والمستخدمين النهائيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا.

وتقدّم "فوجي فيلم" الرائدة عالميًا في مجالات الرعاية الصحية وتقنيات التصوير والطباعة، خبراتها الواسعة وابتكاراتها لعدد من القطاعات الحيوية في المنطقة، حيث توفر حلولاً متطورة في الإمارات العربية المتحدة، تشمل أنظمة التصوير التشخيصي المبتكرة، التي تسهم في رفع مستوى جودة الرعاية الصحية في الدولة وتدعم أهدافها التنموية. كما تستعد الشركة لإطلاق مراكز الفحص (NURA) المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات، ما يعكس التزامها بالكشف المبكر للأمراض وتحقيق نتائج صحية أفضل.

ويأتي افتتاح "فوجي فيلم" لمقرها الجديد في دولة الإمارات في سياق رؤيتها المستقبلية، ما يعكس جهودها الهادفة إلى تعزيز قربها من المستهلكين النهائيين والشركاء الرئيسيين، وقد نجحت الشركة على مدار السنوات الخمس الماضية، في مضاعفة عدد موظفيها في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، والمغرب، وجنوب إفريقيا. وتمكنت الشركة خلال عام 2024 من تسجيل أداء سنوي لافت، وتتطلع إلى تكرار هذا الإنجاز ومضاعفة نسبة نموها السنوي خلال عام 2025.

وفي هذا الإطار، قال سعادة كين أوكانيوا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات: "نرحب بافتتاح المقر الجديد لشركة فوجي فيلم و"مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا" في مدينة إكسبو دبي. يعكس هذا الاستثمار الجديد من قبل أكبر شركة يابانية في مجال الرعاية الصحية والتصوير والطباعة العلاقات الممتازة بين اليابان والإمارات العربية المتحدة، ويؤكد على المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد للأعمال. أتطلع قدمًا إلى مساهمة ابتكارات فوجي فيلم في تمكين قطاع الرعاية الصحية وتطوير المجالات الصناعية المختلفة وتنمية القدرات والإمكانات البشرية".

ومن جهتها، قالت منال البيات، الرئيس التنفيذي للشراكة في مدينة إكسبو دبي: "بفضل تقنياتها المتقدمة المستخدمة في القطاعات الحيوية والتزامها بتبادل المعرفة، يُعزز اختيار فوجي فيلم لمدينة إكسبو دبي مقرا لمكتبها الجديد ومركزها التكنولوجي مكانة المدينة وجهةً للشركات العالمية التي تُقدّم حلولاً مبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. نحن فخورون بالترحيب بفوجي فيلم في مجتمعنا القائم على الابتكار والاستدامة، ومنظومة الأعمال المتكاملة لدينا حيث تتعاون الشركات والمؤسسات لتحقيق تقدمٍ هادف وبنّاء."

ويضم "مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا" مجموعة شاملة من حلول "فوجي فيلم" وعروضها التوضيحية الحية، ما يتيح للزوار تجربة مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات واختبارها مباشرة.

وفي إطار تعليقه على الأهمية العالمية للمركز والمقر الجديد، قال ماساتاكا أكياما، المدير والرئيس التنفيذي لدى "فوجي فيلم" في أوروبا: "يمكننا استثمارنا في المقر الجديد و"مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا" من استعراض منتجاتنا بفعالية، بما في ذلك مركز متكامل ومتخصص في تقديم تدريب عملي ومحاضرات بإشراف متخصصين من الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب. كما ندعو خبراء التصوير والطباعة إلى مقرنا الجديد في دبي لتبادل الأفكار والمساهمة في تقديم حلول غير مسبوقة لعملائنا، ما يجعل "مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا" قيمةً إضافية تدعم جهودنا الرامية إلى الاستفادة من إرثنا الغني في مجال الابتكار، ومواصلة دورنا كمعيار للتقدم في المنطقة".

وبدوره، قال ميشيو كوندو، المدير العام لدى شركة فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا: "مع افتتاح مكاتبنا الجديدة في مدينة إكسبو دبي، تبدأ "فوجي فيلم" فصلًا جديدًا في قصة نجاحها بالشرق الأوسط. وبينما نسعى إلى تعميق مساهمتنا في ازدهار المنطقة ورفاهية شعوبها من خلال تقديم قيمة مضافة عبر الابتكار والنمو الهادف، سيكون مقرنا الجديد مركزًا للتعاون في الإبداع والتدريب وبناء شراكات جديدة، وتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تُسهم في تحسين جودة الحياة والاقتصادات المحلية".

وكانت "فوجي فيلم" قد وقعت نهاية العام الماضي، ست مذكرات تفاهم مع مؤسسات رعاية صحية وطبية بارزة في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز حلول الرعاية الصحية وتشجيع التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتحقيق نتائج أفضل للمرضى، ما يعكس عمق الشراكة المتواصلة بين "فوجي فيلم" والمؤسسات السعودية والإقليمية.

كما ستواصل "فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا" التزامها بتطوير المواهب في المنطقة، مع خطط لتعيين كوادر جديدة لدعم عمليات "مركز فوجي فيلم للتكنولوجيا"، وترسيخ دور الشركة الريادي في تبادل المعرفة.

نبذة عن فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا:

تُعد "فوجي فيلم الشرق الأوسط وإفريقيا" جزءًا من شركة فوجي فيلم العالمية الرائدة، وتقدم حلولًا مبتكرة عبر العديد من القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية، والتصوير الفوتوغرافي، والرسومات، والطباعة، والتصوير الرقمي. وبفضل خبرتها التي تمتد لأكثر من 90 عامًا، نجحت "فوجي فيلم" في تصدر التحول في مجال الرعاية الصحية، حيث تقود الابتكار في معدات التشخيص، وحلول الذكاء الاصطناعي، وخدمات الطب عن بُعد.

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