• الفندق يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 1800 طن، ويوفر 3.94 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء و7.38 مليون جالون من المياه.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصل فندق سوفيتل دبي النخلة بنجاح على شهادة جرين جلوب البلاتينية، في إنجاز يسلّط الضوء على التزام الفندق بالاستدامة ودعمه لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مسيرتها نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وقد حصل هذا الفندق ذو الخمس نجوم، التابع لمجموعة أكور، على هذه الشهادة الدولية بعد حصوله على تقييم بنسبة 93% خلال عملية تدقيق وتقييم مستقلة للاستدامة أجرتها شركة فارنك، الشريك المفضل لـ جرين جلوب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استوفى الفندق أكثر من 380 مؤشرًا للاستدامة.

وتعليقاً على الفوز بهذه الجائزة، قالت منى النهدي، مديرة قسم الاستدامة والاستشارات في شركة فارنك: "لقد نجح فندق سوفيتيل دبي النخلة في الحصول على شهادة غرين غلوب البلاتينية، من خلال عرض نتائج قابلة للقياس، مما يمثل خمس سنوات من الاعتماد المستمر".

وأضافت النهدي قائلة: "يُظهر هذا الإنجاز التزام إدارة الفندق المستمر بالعمليات المستدامة، وتعزيز الاستدامة في قطاع الضيافة، ووضعه بين أفضل الفنادق الحاصلة على شهادة غرين غلوب في الإمارات العربية المتحدة".

هذا وتُوفّر الألواح الشمسية المُثبّتة على سطح الفندق 50% من احتياجاته من الماء الساخن، ومن خلال تحسينات أخرى لرفع كفاءة الطاقة، مثل تركيب إضاءة LED وأنظمة تحكّم ذكية، بالإضافة إلى تحسين أنظمة المبنى، حيث تمكّن الفندق من توفير 3.94 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، ما أدّى إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1779 طنًا متريًا.

كما انخفض إجمالي استهلاك المياه بمقدار 7.38 مليون جالون، ما وفّر 35 طنًا متريًا إضافيًا من انبعاثات الكربون. ومن أبرز مبادرات ترشيد استهلاك المياه تصريف مياه التكثيف من أجهزة تكييف الهواء في الفندق وإعادة تدويرها لريّ 27000 متر مربع من الحدائق المُنسّقة، وقد ساهمت الصيانة الوقائية وتركيب مُرشّحات المياه على جميع صنابير المياه في الأماكن العامة في تحقيق وفورات إضافية.

وقد ساهمت مبادرات إعادة التدوير في الفندق في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يُقدّر بـ 10.67 طن متري، وتجنبت استخدام 2579 مترًا مربعًا من مساحة مكبّات النفايات، وذلك بفضل تحسين فرز النفايات ورفع معدلات استعادتها.

كما حقق الفندق نتائج متميزة في مجال التوعية والتدريب، حيث يعمل قسمي الهندسة والتدريب معًا لرفع مستوى الوعي بين الموظفين، حيث يقوم الفندق بإطلاع موظفيه بشكل مستمر على أدائه في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة إلى عقد اجتماعات شهرية لفريق العمل المعني بالاستدامة، كما يتم إشراك نزلاء الفندق من خلال برامج تثقيفية وأنشطة تُعنى بالاستدامة.

وقد كانت عملية الشراء مجالاً آخر خاضعاً للتدقيق، حيث كان التزام الفندق بالشراء المسؤول وتطبيق المواد والمنتجات الصديقة للبيئة وفقاً لالتزام أكور بالاستدامة أمراً جديراً بالملاحظة.

هذا ويقع المنتجع في نخلة جميرا، وقد افتتح في عام 2013، ويضم 361 غرفة فندقية، و182 شقة فندقية، وأربع فيلات خاصة، وشاطئ خاص بطول 500 متر، وستة حمامات سباحة، و11 مطعمًا وبارًا مميزًا.

وبهذه المناسبة قال كريستوف شنايدر، المدير العام لفندق سوفيتيل دبي النخلة: " نحن فخورون للغاية بحصولنا على شهادة غرين غلوب البلاتينية، إذ يعد هذا الإنجاز كثمرة عمل دؤوب وتفانٍ من فريق الإدارة وجميع العاملين في الفندق على مدى سنوات عديدة، مما يؤكد التزامنا طويل الأمد بالاستدامة"

نبذة عن فارنك:

تعتبر "فارنك" من الشركات الرائدة في قطاع إدارة المرافق المتكاملة وحلول التكنولوجيا الذكية والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة سويسرية ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1980 في دولة الإمارات.

تتميز الشركة بفريق الإدارة المتميز الذي يعمل وفق منهج احترافي راسخ، ويتجاوز عدد موظفيها اليوم أكثر من 10,000 موظف، وتوفر خدماتها المتميزة في إدارة المرافق في عدة قطاعات بما في ذلك الطيران والضيافة والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة ومراكز التسوق والاتصالات والمشاريع السكنية والتجارية والبنية التحتية، والقطاعات الحكومية والتعليمية والترفيهية.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.farnek.com

جهة الاتصال الإعلامية:

أُسيد كالو

مدير علاقات عامة

برج إنديجو آيكون – أبراج بحيرات جميرا

دبي – الإمارات العربية المتحدة

هاتف المكتب: +971 4 3652711

الهاتف المتحرك: +971 55 822 5770

البريد الإلكتروني: osaid.kalo@shamalcomms.com

الموقع الإلكتروني: www.shamalcomms.com

-انتهى-

#بياناتشركات