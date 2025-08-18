دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن ذا إتش دبي، الفندق من فئة الخمس نجوم في قلب دبي تجديد شهادة المفتاح الأخضر المرموقة لعام 2025، مسجلاً بذلك نجاحه في الحصول على الاعتماد للعام الخامس على التوالي في إطار دعمه المستمر للاستدامة في كل فرصة. وجاء ذلك بعد تدقيق مفصل أجراه مجلس الإمارات للأبنية الخضراء، مما يعزز ريادة الفندق في مجال الضيافة المستدامة والتزامه بخفض بصمته البيئية من خلال ممارسات مبتكرة ومسؤولة.

يقع فندق ذا إتش دبي على طريق الشيخ زايد، ويعتبر منذ فترة طويلة رائداً في مجال الضيافة في الإمارات العربية المتحدة، حيث يجمع بين تجارب الضيوف المميزة وفلسفة عميقة متجذرة في الاستدامة. تستند رحلة الفندق الخضراء إلى مهمة واضحة تتمثل في تحقيق تأثير ملموس مع رفع الوعي بين الضيوف والموظفين والشركاء. ومن خلال إدارة الموارد بحكمة وشراكات مجتمعية فعّالة، تشكل الاستدامة جوهر العمليات اليومية للفندق.

وتعتبر شهادة المفتاح الأخضر علامةً بيئية عالمية مرموقة تمنحها مؤسسة التعليم البيئي للمرافق السياحية التي تلتزم بأعلى معايير الحماية البيئية والاستدامة. تتطلب هذه الشهادة الالتزام الصارم بمجموعة من المعايير التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، تدريب الموظفين، إشراك الضيوف، وتحمل المسؤولية الاجتماعية. ومن خلال عمليات تدقيق سنوية مفصلة وتقييمات مستمرة، تضمن شهادة المفتاح الأخضر للمسافرين أن المنشآت الحاصلة عليها تسهم بفاعلية في إحداث فرق حقيقي ومستدام في الحفاظ على البيئة.

تعتبر الاستدامة في فندق ذا إتش دبي جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الفندق. فمن تقليل استخدام البلاستيك ذي الاستخدام الواحد واعتماد المواد المعاد تدويرها، إلى إدخال جهاز التحلل الحيوي لإدارة نفايات الطعام، يواصل الفندق تطوير ممارساته الخضراء عاماً بعد عام. كما تستخدم تقنيات توفير الطاقة والمياه في غرف الضيوف والمساحات العامة، فيما تساهم حملات التوعية في إشراك الضيوف بشكل فعال لتحقيق الأهداف البيئية للفندق.

وتشكل الشراكات المجتمعية حجر الأساس في جهود الفندق لتحقيق الاستدامة، حيث يتعاون فندق ذا إتش دبي بشكل وثيق مع مبادرة "ثريفت فور جود" لتعزيز التبرعات بالملابس ودعم إعادة بيع الملابس المستعملة. كما تؤكد شراكته الطويلة الأمد مع مركز دبي للتوحد التزام الفندق بالشمولية وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال ياسين محمود، المدير العام لفندق ذا إتش دبي:"نفخر كثيراً بتجديد شهادة المفتاح الأخضر لعام آخر. إن هذا الاعتراف يعكس الشغف الجماعي والابتكار والمسؤولية التي يبديها فريقنا بأكمله. في فندق ذا إتش دبي، تعد الاستدامة رحلة مستمرة، ونحن ملتزمون باستمرار باستكشاف طرق جديدة لتقليل بصمتنا البيئية مع تقديم تجارب لا تنسى لضيوفنا."

بينما يحتفل فندق ذا إتش دبي بهذا الإنجاز المهم، يواصل وضع معايير جديدة للاستدامة في قطاع الضيافة بالمنطقة. من خلال استراتيجيات مستقبلية ورؤية واضحة، يظل الفندق مركّزاً على تحقيق تأثير طويل الأمد، مع ضمان أن تدعم كل تجربة ضيف مستقبلاً أكثر خضرةً ومسؤولية.

-انتهى-

#بياناتشركات