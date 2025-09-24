الإمارات العربية المتحدة، دبي: كشفت ذا فيرست جروب، إحدى الشركات الرائدة في قطاع إدارة الفنادق، عن أحدث خطواتها الاستراتيجية، حيث تعيد إطلاق فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري بهوية جديدة لتفتتح معه حقبة غير مسبوقة من الابتكار، وتجارب الضيافة الراقية، والالتزام الراسخ بالتميّز.

ومن موقعه في قلب دبي، يجمع فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري بين الطابع الدافئ الذي لطالما ميّز العلامة التجارية ومعايير الضيافة العالمية وسط مدينة نابضة بالحياة. ويضمّ الفندق 260 غرفة حديثة و43 جناحًا شاسعًا، حيث تم تصميم كل تفصيل مع مراعاة راحة الضيوف ونمط الحياة العصري. ويعكس الديكور المصمّم بدقة وعناية لمسات دافئة تناسب إقامة العائلات، كما ويركّز في المقابل على دمج العناصر التقنية بسلاسة من خلال شبكة الواي فاي المجانية وأجهزة التلفزيون الذكية مع خدمات البث. وبالتالي، يجد كل ضيف ما يحتاج إليه في هذا الملاذ الفندقي الفريد.

وبالنسبة إلى تجربة تناول الطعام، يقدّم الفندق مجموعة متنوّعة من الخيارات أبرزها مطعم صوفياز كيتشن ومطعم سورسي أوستيريا، بالإضافة إلى مخبز المدينة الشهير ريزن كافيه المقرّر افتتاحه في الربع الرابع من العام الجاري. في المقابل، يضمّ الفندق أيضًا صالة رياضية مجهّزة بالكامل، وسبا هادئًا، وقاعة اجتماعات بمساحة 85 مترًا مربّعًا ومجهّزة بأحدث تقنيات الصوت والصورة وشبكة إنترنت سريعة. وعليه، يغمر فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري ضيوفه بروح الضيافة الأصيلة، يضمن لهم الراحة ويعدهم بتجارب لا تُنسى.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح مجموعة ذا فيرست جروب للضيوف فرصة الاستمتاع بخدمات نقل مجانية وأيضًا الدخول مجانًا إلى مطاعم سولونا والنادي الشاطئي في جزيرة النخلة، حيث يمكنهم الاسترخاء بجانب المسبح، وقضاء وقت ممتع تحت أشعة الشمس، وتناول أشهى المأكولات في مطعمي إيناس ورايزن كافيه.

أمّا خطوة تجديد الهوية أو العلامة التجارية لجراند ميلينيوم الخليج التجاري، فتواكب نمو الفندق وتعكس الرؤية الأوسع التي تسعى ذا فيرس جروب من خلالها إلى امتلاك وإدارة فنادق جديدة تحتفي بالأصالة والتصميم الخالد والخدمات المميّزة، ما يوفّر للضيوف تجارب لا تُنسى. وبالنسبة إلى فنادق ومنتجعات ميلينيوم، تجسّد هذه الحلة الجديدة مجموعة من القيم الراسخة أبرزها التركيز أوّلًا وقبل كل شيء على الإنسان، وبناء علاقات وطيدة، وتقديم ضيافة نابعة من القلب في أي وقت.

وفي هذا السياق، عبّر خالد عامر، نائب الرئيس التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فنادق ومنتجعات ميلينيوم، عن فخره وقال: "يجسّد فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري روح علامة ميلينيوم في دبي، حيث يجمع ما بين الدفء والترحيب ويشكّل الوجهة الأمثل لجميع المسافرين في عصرنا هذا. وينبع هذا التحوّل، بجميع تفاصيله، من إيماننا الراسخ بأنّ الضيافة تتحمور حول الإنسان في المقام الأوّل، ولذلك نركّز على توفير الراحة لموظفينا في العمل ولضيوفنا من العائلات ولجميع الجهات التي نتعاون معها في إطار علاقاتنا وروابطنا الثقافية. ولا يسعنا سوى أن نفتخر برؤية علامتنا التجارية التي تتطوّر مع تطوّر المدينة، مع التزام راسخ ووعد دائم بتقديم خدمات متميّزة".

من جهته، أشار أبو ديميرتاس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في ذا فيرست جروب: "نركّز جهودنا على بناء وإدارة فنادق تقدّم قيمة حقيقية وخدمة أصيلة وتجارب ضيافة سلسة، ويُعدّ فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري بدون شك جزءًا أساسيًا من هذه الرحلة. ولا بدّ من القول إنّ العلامة التجارية الجديدة تثري محفظة أعمالنا وتعكس تطوّرنا لتلبية توقّعات المسافرين اليوم. ولا يعكس هذا الفندق معايير الخدمة والجودة التي نعتمدها وحسب، بل يعزّز أيضًا رؤيتنا لبناء مجموعة من الفنادق المميّزة بطابع محلي في المنطقة".

الجديرٌ بالذكر أنّ فندق جراند ميلينيوم الخليج التجاري يتميّز بموقع مثالي في وسط مدينة دبي النابض بالحياة، على مقربة من أبرز المعالم السياحية الشهيرة مثل دبي مول، وبرج خليفة، وسيتي ووك، ومتحف المستقبل، وبرواز دبي، وغيرها الكثير. كما يعود الفندق هذه المرة بحلّة جديدة بدون أن يتخلّى عن التزامه بتجارب الضيافة الراقية وأعلى مستويات الراحة للضيوف. وتحت إدارة ذا فيرست جروب، يدعو الفندق الضيوف من العملاء الأوفياء أو الزوار الجدد لاختبار إقامة فريدة من نوعها في قلب الخليج العربي.

حول ذا فيرست جروب للضيافة:

تُعد ذا فيرست جروب للضيافة واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع إدارة الضيافة، حيث تضع معايير جديدة للتميّز من خلال تقديم تجارب متكاملة واستثنائية في كل نقطة تواصل مع الضيوف. ومن خلال محفظتها المتنامية من الفنادق الفاخرة الحائزة على جوائز، والمطاعم المميزة، ومفاهيم الترفيه الفريدة، تواصل المجموعة ترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن الجودة والتميّز. يضم فريق ذا فيرست جروب للضيافة نخبة من الخبراء المحترفين الذين يمتلكون خبرات واسعة في إدارة علامات فندقية مرموقة، ومعرفة عميقة بديناميكيات السوق في دبي ومنطقة مجلس التعاون الخليجي. وبفضل بنيتنا التحتية المتكاملة التي تغطي مختلف جوانب إدارة الفنادق، نوفّر حلولاً مُصمّمة خصيصًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، وتحسين تجربة الضيوف. وتؤمن ذا فيرست جروب للضيافة بأهمية بناء-انتهى- #بياناتشركات

شراكات استراتيجية طويلة الأمد، مستندة في ذلك إلى رؤيتها العالمية، وخبرتها الإقليمية، وأسسها التشغيلية المتينة. ومن خلال إدارة دقيقة وشاملة لكل التفاصيل، تلتزم المجموعة بتحقيق أداءٍ متميّز، وتعزيز العوائد، ودعم النمو المستدام لممتلكات شركائها في القطاع.

