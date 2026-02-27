دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ظل الأداء القوي الذي يواصل قطاع السفر الدولي تحقيقه عبر أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا، تسرّع فنادق ومنتجعات ويندام وتيرة توسّعها الاستراتيجي في المنطقة، استجابةً للطلب المتنامي على التجارب الفريدة والوجهات المتميزة.

وخلال عام 2025، حققت الشركة - أكبر شركة امتياز فندقي في العالم بعدد يقارب 8,300 فندق حول العالم - نمواً لافتاً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا؛ فقد سجلت ويندام نمواً قياسياً تمثل في توقيع 173 اتفاقية فندقية جديدة وافتتاح 126 فندقاً، بإجمالي يزيد على 11,500 غرفة، تغطي مختلف الفئات الفندقية من الاقتصادية إلى الفاخرة.

وبعد هذه الإضافات، باتت الشركة تدير أكثر من 770 فندقاً في المنطقة، تضم نحو 100,200 غرفة، ما يعزز مكانة أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا كمحرك رئيسي للنمو المستدام ضمن استراتيجية ويندام العالمية.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً باستمرار قوة السفر الدولي الوافد لأبرز الوجهات الأوروبية كاليونان، وإيطاليا، وإسبانيا، اللاتي استقطبت أعداداً كبير من المسافرين من مختلف أنحاء العالم خلال عام 2025، في حين عززت حركة السفر المحلي في الأسواق سريعة النمو، ومنها الهند وتركيا ومنطقة الشرق الأوسط من وتيرة الأداء الإقليمي وأسهمت في تعزيز هذا الزخم الإيجابي.

وفي الوقت ذاته، برزت فرص جديدة للتوسع أتاحها الاهتمام المتزايد بالمنتجعات السياحية والمدن الثانوية والوجهات الأقل استكشافاً، ما فتح المجال أمام الشركات إنشاء وجهات فندقية جديدة في الأسواق الناشئة، إلى جانب التركيز على الابتكار في قطاعات متخصصة مثل المساكن الفندقية ذات العلامات التجارية.

وساهم هذا النمو في رفع إجمالي محفظة مشاريع التطوير العالمية لدى ويندام إلى 259,000 غرفة، مسجّلة نمواً بنسبة 3% على أساس سنوي، فيما حققت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا نمواً في الإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) بنسبة 6% خلال عام 2025.

ومع التوقعات باستمرار مرونة قطاع السفر الدولي خلال عام 2026، تتمتع الشركة بموقع قوي يتيح لها مواصلة التوسع في الوجهات السياحية الكبرى، والتوسع بثقة في ممرات السفر والأسواق الصاعدة على حد سواء.

وتعقيباً على هذا الأداء المتميز قال ديميتريس مانيكيس، رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى فنادق ومنتجعات ويندام: " صار السفر ضرورة تتجدد وتتطور باستمرار بالنسبة للكثيرين، وزدا الإقبال عليه بشكل ملحوظ، وأداؤنا خلال العام الماضي 2025 أكبر دليل على قدرتنا على مواكبة هذا التحول والنمو معه، حيث استمر التوافد والطلب المتزايد على الوجهات المعروفة في مختلف أنحاء أوروبا، بالتوازي مع نموٍ في السياحة المحلية في دول كالهند وتركيا، إضافة إلى الإقبال على المنتجعات الشاطئية والمراكز الثقافية والمدن الثانوية، وأينما حلّوا ملاكنا و فنادقنا في استقبالهم، لخلق تجارب مميزة تجمع بين الألفة وروح الاستكشاف، الأمر الذي يفتح آفاقاً واعدة أمام ملاك فنادقنا ويعزز النمو المستدام، ويعطي خيارات متعددة للمسافرين من مختلف الفئات".

توسع متسارع في الفئة الراقية عبر وجهات متميزة في المنطقة

خلال عام 2025، كثّفت فنادق ومنتجعات ويندام توسعها في فئتي الفنادق الراقية وفوق الراقية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، استجابةً للطلب المتزايد على تجارب إقامة أصيلة تبرز خصوصية الوجهة وثرائها الثقافي، ومن هذه الافتتاحات الجديدة لدينا:

دولتشي باي ويندام سيراكوزا آي موناستيري جولف آند سبا في صقلية، كومويل هفيدِه هوس ألبورغ، وولتشي باي ويندام في الدنمارك، سيغنتشر كيف كابادوكيا، وتريدمارك كوليكشن باي ويندام في تركيا، وأخيراً ويندام جراند أودايبور فاتح ساغار ليك في الهند، وتجسّد هذه المشاريع توجه الشركة نحو تطوير فنادق تمزج بين الهوية المحلية والخدمات الراقية، مع تقديم تجارب إقامة متكاملة تعزز ارتباط الضيوف بالوجهة وتمنحهم قيمة تتجاوز الإقامة التقليدية.

تعزيز العلامات الاقتصادية والمتوسطة في الأسواق سريعة النمو

إلى جانب توسعها في الفئات الراقية، واصلت ويندام تعزيز ريادتها في قطاعي الضيافة الاقتصادية والمتوسطة، استجابةً للطلب المتنامي على الإقامة الفندقية الموثوقة ذات العلامات المعروفة، والمدفوع بحركة السفر المحلي وسفر الأعمال والتنقل الإقليمي.

وخلال عام 2025، أعلنت الشركة عن اتفاقيات استراتيجية متعددة الفنادق لإطلاق علامة "سوبر 8 باي ويندام" في شبه الجزيرة الإيبيرية، إلى جانب توسيع حضورها بشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية.

ففي إسبانيا والبرتغال، أبرمت ويندام شراكة حصرية مع شركة "سوليتايت" لإنشاء 40 فندقاً تحت علامة "سوبر 8 باي ويندام" خلال العقد المقبل، تلبيةً للطلب على المدن الثانوية وممرات النقل الحيوية.

أما في المملكة العربية السعودية، فقد وقّعت الشركة اتفاقية استراتيجية مع "لو بارك كونكورد" لإنشاء 100 فندق ضمن العلامة ذاتها، دعماً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيزاً لإتاحة خيارات إقامة عالية الجودة وبأسعار مناسبة في الوجهات الناشئة.

أوروبا وآسيا الوسطى: نمو مستدام في الأسواق الناضجة والناشئة

واصلت فنادق ومنتجعات ويندام تعزيز حضورها عبر كل من: أوروبا الوسطى، والجنوبية، والشمالية، من خلال توسع مدروس في الأسواق الناضجة والوجهات سريعة النمو على حد سواء، ويعكس هذا التوسع الطلب المتزايد على تنوع خيارات الإقامة، إلى جانب ارتفاع معدلات السفر على مدار العام، في ظل توجه المسافرين إلى الإقامة خارج موسم الذروة الصيفي التقليدي.

كما وسّعت الشركة نطاق عملياتها في كلٍّ من جورجيا ورومانيا وكازاخستان، ترسيخاً لمكانتها في ممرات السفر الناشئة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تسهم زيادة التنقل الداخلي وتحسّن الربط الإقليمي في دعم الطلب المستدام على الفنادق.

تركيا: توسع في مدن وعلامات ووجهات نوعية

تُعد تركيا واحدة من أكبر أسواق ويندام وأكثرها أهمية استراتيجية على مستوى العالم، إذ تدير الشركة أكثر من 130 فندقاً موزعة على ما يزيد عن 40 مدينة، ما يجعلها أكبر مجموعة فندقية دولية في البلاد.

ومع تسجيل أكثر من 52 مليون زائر دولي في عام 2025، إلى جانب قوة السفر المحلي، واصلت ويندام توسعها عبر مدن جديدة، وتنويع علاماتها التجارية، وتعزيز حضورها في الوجهات السياحية والمنتجعات، وشملت الافتتاحات الحديثة: لا كوينتا باي ويندام إسطنبول كارتال، ويندام ألانيا، تريب باي ويندام إسطنبول بيوغلو، رامادا باي ويندام أرناؤوط كوي،

كما أطلقت الشركة أول مشروع مساكن فندقية لها في البلاد تحت اسم رامادا ريزيدنسز باي ويندام إسطنبول حرامي دِرِه، إلى جانب افتتاح أول فندق كهفي يحمل علامة تجارية في العالم وهو سيغنتشر كيف كابادوكيا، تريدمارك كوليكشن باي ويندام، وخلال العام ذاته، وقّعت ويندام 20 اتفاقية تطوير جديدة، ما يؤكد استمرار زخم نموها في السوق التركية.

توسع متسارع في الهند وجنوب آسيا يصاحبه نمو في الفئة الراقية ودخول وجهات جديدة

تُعد الهند من أسرع أسواق ويندام نمواً في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بقوة السفر المحلي، واتساع قاعدة الطبقة المتوسطة، وتزايد الطلب على الفنادق ذات العلامات التجارية خارج المراكز الحضرية الكبرى؛ ففي عام 2025، افتتحت الشركة 29 فندقاً في مختلف أنحاء الهند، مع تركيز خاص على مدن الفئتين الثانية والثالثة، حيث لا تزال العلامات الفندقية الدولية محدودة الحضور.

كما عززت ويندام حضورها في الفئة الراقية والفاخرة بافتتاح ويندام جراند أودايبور فاتح ساغار ليك، الذي يمثل إضافة نوعية تعزز مكانة الشركة في قطاع الضيافة المعتمد على الوجهات السياحية.

ويتركز النمو بشكل متزايد في وجهات الترفيه، والسياحة الروحية، وحفلات الزفاف مثل أودايبور وبوشكار وجايبور، حيث تسهم الاحتفالات المحلية، والسياحة الدينية، والسياحة القائمة على التجارب في دعم الطلب على مدار العام.

ومع وصول محفظتها إلى 100 فندق في جنوب آسيا، سجلت ويندام دخولها إلى بنغلاديش بافتتاح رامادا باي ويندام كوكس بازار كولاتولي بيتش، مستفيدةً من النمو القوي في السياحة الداخلية.

كما أبرمت الشركة تحالفاً استراتيجياً مع سيغنيت هوتيلز آند ريزورتس، الذي يُتوقع أن يثمر أكثر من 60 فندقاً في الهند وبنغلاديش وسريلانكا ونيبال خلال العقد المقبل، خاصة مع إدخال علامتي "لا كوينتا باي ويندام" و"ريجستري كوليكشن هوتيلز" إلى أسواق المنطقة.

نهج "المالك أولاً" ودعم النمو على نطاق واسع: ميزة ويندام التنافسية

تستند قدرة فنادق ومنتجعات ويندام على تحقيق نمو متسارع قائم على التجربة، والتوسع في أسواق جديدة عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى منظومتها المتكاملة "ميزة ويندام"، وهي منصة شاملة تجمع بين حلول التسويق والتوزيع والتشغيل، ومصممة خصيصاً لتمكين المُلّاك وتعزيز نجاحهم.

ومنذ عام 2018، استثمرت الشركة أكثر من 375 مليون دولار في تطوير بنيتها التكنولوجية، ما أتاح للمُلّاك الوصول إلى أنظمة تشغيل متقدمة، وقنوات توزيع عالمية، إضافة إلى قاعدة عضوية تضم نحو 122 مليون عضو مسجّل في برنامج الولاء "ويندام ريواردز" حول العالم، كما تسهم هذه المنظومة في تسريع وتيرة التشغيل عند الافتتاح، وتعزيز الأداء على المدى الطويل، بما يرسّخ قيمة مستدامة للأصول الفندقية.

لمزيد من المعلومات، بما في ذلك فرص الامتياز الفندقي، يُرجى زيارة:

whrdevelopmentemea.com