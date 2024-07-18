جدة، المملكة العربية السعودية: فندق ميلينيوم المسار في جدة يفتح أبوابه ويستعد لاستقبال الضيوف من مختلف انحاء العالم. يُعد هذا الفندق، الذي يتألف من 252 غرفة فندقية، الأول من نوعه لمجموعة فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا في جدة، حيث يهدف إلى تقديم تجارب استثنائية للضيوف من خلال مجموعة واسعة من المرافق والخدمات ذات الجودة العالية. إضافة إلى ذلك، يُعزز افتتاح هذا الفندق التزام المجموعة تجاه قطاع الضيافة في المنطقة، ويعكس استجابتها الإيجابية لاحتياجات وتطلعات السوق المتزايدة في المملكة العربية السعودية.

يمثل هذا الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم الافتتاح التاسع للمجموعة في المملكة، حيث توجد بالفعل ثمانية فنادق في مدن حائل وجازان والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك. كما تسعى فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا للمضي قدمًا في مسيرة النمو في المملكة خلال عام 2024، حيث من المقرر افتتاح ثلاثة فنادق جديدة هذا العام، مع توقعات بالمزيد من التوسع في السنوات القادمة.

يمتد فندق ميلينيوم جدة على ثمانية طوابق، ويعد وجهةً فاخرةً تتميز بخدمة خمس نجوم في كل تفاصيلها. يتيح الفندق للضيوف تجربة استثنائية، حيث يُقدم مجموعة متنوعة من الغرف للاختيار من بينها، بالإضافة إلى ثلاثة مطاعم مميزة تقدم تشكيلة واسعة من الأطباق والمشروبات اللذيذة. يحتوي الفندق أيضًا على تسع غرف وظيفية متعددة الاستخدامات، التي تمكن استضافة الأحداث والفعاليات بجميع الأحجام والمناسبات.

كما تتميز كل مساحة بخدمات ترفيهيه كاملة من ضمنها خدمة الواي فاي المجانية، وأحدث التقنيات السمعية والبصرية، والأثاث والمفروشات المريحة، بالإضافة إلى الدعم المخصص من طاقم الفعاليات، وبالنسبة للمسافرين الذين يسعون للراحة والترفيه، يقدم الفندق نادي صحي وحمام سباحة خارجي وحمام سباحة للأطفال، مما يجعله المكان المثالي للاستكشاف والاستمتاع بالمدينة، سواءً للعائلات أو السياح.

يعدُ فندق ميلينيوم جدة مثالي بكل المقاييس، حيث يقع على بعد دقيقتين بالسيارة من شاطئ الحمرا، وعلى بعد 24 كيلومترًا فقط من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. كما يتميز الفندق بموقعه الاستراتيجي في شارع المعادي بمنطقة الرويس، مما يجعله وجهة مثالية للمسافرين الذين يرغبون في الوصول بسهولة إلى الشواطئ الجميلة ومرافق العاصمة التجارية في جدة.

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