وصلت حياة إلى نحو 140,000 غرفة، بزيادة 8٪ مقارنة بالعام الماضي .

أهم الوجهات القادمة تشمل افتتاح مدينة مائية جديدة في فندق جراند حياة دبي، وافتتاح ميرافال البحر الأحمر ، حياة بلايس العلا، جراند حياة البحر الأحمر، والفندق الفاخر الذي تم إطلاقه مؤخرا في جنوب أفريقيا بارك حياة جوهانسبرغ.

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة حياة عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025 والتي عكست أداءً قوياً على مستوى العالم ونمواً مستمراً في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ويأتي هذا الزخم مدفوعاً بتوسع خطط التطوير وإطلاق علامات جديدة وافتتاحات بارزة تعزز مكانة المجموعة في قطاعات الفخامة وأسلوب الحياة والرفاهية.

وارتفع متوسط العائد على الغرفة المتاحة 1.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بالأداء القوي للفنادق الفاخرة كما ارتفع إجمالي عدد غرف فنادق حياة حول العالم بنسبة 11.8% على أساس سنوي مع إضافة 8,920 غرفة جديدة خلال هذا الربع وبلغ عدد الغرف ضمن مشاريع حياة قيد التطوير نحو 140 ألف غرفة عالمياً بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي مع تركيز خاص على الأسواق سريعة النمو بما في ذلك الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشهدت الفترة الأخيرة افتتاح فندق بارك حياة جوهانسبرغ الفاخر في جنوب أفريقيا، تزامناً مع بدء الاستعدادات لافتتاح متنزه مائي بمساحة 20 ألف متر مربع في جراند حياة دبي مع نهاية 2025 إلى جانب سلسلة من الافتتاحات المتوقعة في المملكة العربية السعودية قبل نهاية 2026، مع التوقعات بتسارع وتيرة نمو الغرف الفندقية في أفريقيا حتى عام 2030، وتستعد المجموعة لتلبية الطلب المتزايد على تجارب ضيافة استثنائية في بعض أبرز وجهات المنطقة. وتشمل المشاريع المقررة في المنطقة خلال السنوات المقبلة، مشروع ميرافال البحر الأحمر في جزيرة شورى بالسعودية وهو أول ظهور عالمي للعلامة خارج الولايات المتحدة مع تقديم برامج رفاهية متكاملة. كما تشمل المشاريع، مشروع جراند حياة البحر الأحمر المقرر افتتاحه في 2026 كأكبر منتجع على جزيرة شورى بطاقة 430 غرفة ومرافق اجتماعات وفعاليات متكاملة وشاطئ فاخر.

ومن ضمن مشاريع المجموعة، مشروع حياة بلايس العلا، والذي يستقطب مزيداً من الزوار إلى واحدة من أهم الوجهات الثقافية في المملكة. تعكس نتائج حياة في الربع الثاني قدرتها على تحقيق نمو متواصل بفضل قوة علاماتها واستراتيجيتها التوسعية المدروسة، ومع وجود خط تطوير عالمي قوي وسلسلة من الافتتاحات البارزة في الطريق يبقى الشرق الأوسط وأفريقيا محوراً رئيسياً في خطط الشركة للنمو طويل المدى مدعوماً بزيادة الطلب على تجارب السفر الفاخرة وأنماط الحياة والرفاهية. للاطلاع على نتائج التقرير الكامل للربع الثاني 2025 والبيان الصحفي يرجى زيارة المركز الإعلامي لمجموعة فنادق حياة

نبذة عن مجموعة حياة للفنادق

يقع المقر الرئيسي لمجموعة حياة للفنادق في شيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية، وهي تُعتبر شركة عالمية رائدة في قطاع الضيافة تسعى إلى تقديم العناية للضيوف ليكونوا دائمًا بأفضل حال. وتضم محفظتها أكثر من 1,450 فندقًا ومنتجعًا شامل الخدمات في 80 دولة عبر ست قارات وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025 تشمل عروض الشركة العلامات التجارية المنضوية تحت علامة تايم ليس كوليكشن، مثل: "بارك حياة®"، "جراند حياة®"، "حياة ريجنسي®"، "حياة®"، "حياة فاكيشن كلوب®"، "حياة بليس®"، "حياة هاوس®"، "حياة ستوديوز"، و"يوركوف®". بالإضافة إلى العلامات التجارية المنضوية تحت العلامة باوند ليس كوليكشن، التي تشمل: "ميرافال®"، "أليلا®"، "أنداز®"، "تومسون هوتيلز®"، "دريم هوتيلز®"، "حياة سنتريك®"، و"كابشن باي حياة®". ومجموعةإندبنتنت كوليكشن، التي تضم: "ذا أنباوند كوليكشن باي حياة®"، "ديستينيشن باي حياة®"، و"جي دي في باي حياة®". وأخيراً، مجموعةإنكلوسيف كوليكشن، التي تشمل: "إمبريشن باي سيكريتس"، "حياة زيفا®"، "حياة زيلارا®"، "زو تري® ويلنس آند سبا ريزورتس"، "سيكريتس ريزورتس آند سباس®"، "بريثلس ريزورتس آند سباس®"، "دريمز ريزورتس آند سباس®"، "حياة فيفيد هوتيلز آند ريزورتس"، "ألوى هوتيلز آند ريزورتس®"، و"صن سكيب ريزورتس آند سباس

تدير الشركات التابعة للمجموعة برنامج الولاء "ورلد أوف حياة®"، وعروض "إيه إل جي فاكايشنز®"، و"مستر آند مسز سميث™"، و"نادي أنليميتد فاكايشن®"، وخدمات إدارة الوجهات "أمستار دي إم سي"، ومنصة تكنولوجيا السفر "ترايسبت سولوشنز®". للمزيد من المعلومات حول مجموعة حياة للفنادق، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.hyatt.com .

