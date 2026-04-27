المنامة، مملكة البحرين - أعلنت شركة "فلووس"، المنصة الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي الرقمي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن فوزها للعام الثالث على التوالي بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز "ديلويت" للشركات الرقمية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط في دورتها الخامسة.

وحصدت "فلووس"، هذا العام جائزتي "قيادات" و"النجم الصاعد"، ضمن برنامج جوائز " Deloitte Technology Fast 50" لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص، في إنجاز يعكس استمرارية أدائها القوي ونموها المتسارع في قطاع التكنولوجيا المالية.

ويأتي هذا التتويج امتداداً لسجل الشركة الحافل بالإنجازات ضمن برنامج جوائز "ديلويت"، حيث تواصل "فلووس" ترسيخ موقعها بين أبرز شركات التكنولوجيا الأسرع نمواً في المنطقة، مستندة إلى نموذج أعمال رقمي متكامل يجمع بين الابتكار والكفاءة التشغيلية والانضباط الائتماني.

ويعكس الفوز بجائزة "النجم الصاعد" قدرة "فلووس" على تحقيق معدلات نمو متسارعة مدعومة بتوسع قاعدة عملائها وتطور منتجاتها الرقمية، فيما تجسد جائزة "قيادات" نجاح الشركة في بناء فريق عمل عالي الكفاءة، يقود مسيرة النمو ويعزز من تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي.

كما يؤكد هذا الإنجاز التزام "فلووس" بتقديم حلول تمويل مرنة وسريعة عبر تجربة رقمية متكاملة، تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، وتدعم تطور منظومة التكنولوجيا المالية في المنطقة.

وبهذه المناسبة، صرح السيد طارق الصفار، رئيس مجلس الإدارة في شركة "فلووس"، قائلاً: "إن هذا التكريم المتجدد للعام الثالث على التوالي يعكس قوة التوجه الاستراتيجي لشركة فلووس المتمحور حول بناء منصة تمويل رقمي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تجمع بين الابتكار، والانضباط المؤسسي، والقدرة على التوسع المستدام. كما يعزز هذا الإنجاز ثقتنا في قدرة الشركة على مواصلة مسار نموها وترسيخ حضورها في الأسواق الواعدة، لا سيما في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "على مستوى مجلس الإدارة، سنواصل دعم الخطط التي تعزز الحوكمة والابتكار وتطوير شراكات ذات قيمة عالية، مما يعزز جاهزية الشركة لمرحلتها القادمة من النمو. ومن المهم أيضًا الحفاظ على نهج يضع العميل في المقام الأول، ويقوم على الثقة والرعاية الفائقة وحماية مصالح العملاء. إن هذا النهج من شأنه دعم طموحات النمو المستدام لشركة فلووس، وتعزيز مكانتها في مجال عملها، وتقديم قيمة دائمة للعملاء والشركاء ومنظومة التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين والمنطقة ككل".

كما أردف قائلاً: "في نهاية المطاف، تتمحور كافة جهودنا وأعمالنا حول تلبية تطلعات عملائنا؛ فتقديم تجربة استثنائية تتميز بالسلاسة والشفافية وتتماشى تماماً مع احتياجاتهم هو جوهر ما تمثله فلووس. نحن ملتزمون بمواصلة الارتقاء بمعايير رضا العملاء، وضمان أن تمنحهم جميع الخدمات المتوفرة على منصتنا شعوراً بالتقدير والدعم والثقة في قراراتهم المالية".

من جانبه، علق السيد فواز غزال، الرئيس التنفيذي لشركة "فلووس"، قائلاً: "يمثل هذا الإنجاز المرموق للعام الثالث على التوالي شهادةً على الجهود المتواصلة التي يبذلها فريق عملنا، وعلى التزامهم الراسخ بمعايير التميز في مختلف جوانب العمل. ويعكس هذا الإنجاز قوة التكامل بين فرقنا وروح الابتكار التي تشكل ركيزة أساسية في نجاح فلووس ومسيرتها المتنامية."

وأضاف: "وبينما نحتفي بهذا الإنجاز، فإننا نمضي بحماس نحو توسيع حضورنا الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نتطلع إلى تكرار هذا الأداء المتميز وتقديم حلولنا الرقمية المتقدمة في مجال التمويل إلى شريحة أوسع من العملاء على مستوى المنطقة."

ويعد برنامج "Deloitte Technology Fast 50" من أبرز المبادرات التي تحتفي بالشركات التقنية الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعتمد على تقييم دقيق لمؤشرات الأداء والنمو، ويكرم المؤسسات التي تنجح في تقديم نماذج أعمال مبتكرة تحقق أثراً ملموساً في الأسواق التي تعمل بها.

وجدير بالذكر أن شركة فلووس البحرين ش.م.ب. (مقفلة)، مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل، وتعد من أوائل الشركات التي قدمت نموذج التمويل الرقمي الفوري في مملكة البحرين، وهي تواصل تطوير حلولها المالية لتواكب تطلعات العملاء، مع التركيز على الابتكار، والموثوقية، وتعزيز الشمول المالي.

نبذة حول شركة فلووس:

فلووس هي أول شركة تمويل فوري رقمي في مملكة البحرين، وهي مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كشركة تمويل وتعمل على تغيير قواعد اللعبة في مملكة البحرين. وتوفر فلووس قروضًا رقمية بدون متاعب الأعمال الورقية والعمليات والموافقات المطوّلة، حيث يمكن تقديم طلب القرض الخاص بك في أي وقت وفي أي مكان.

تسعى فلووس إلى مواجهة التحديات التي تواجه الطرق التقليدية للتقديم على القروض، والتي غالبًا ما تكون شاقة وغير مريحة وتستغرق وقتًا طويلاً يمتد أحيانًا لأسابيع للموافقة عليها. باستخدام فلووس، يمكنك دائمًا التمتع الحصول على الوضوح والشفافية المالية والوعي الكامل بوضعك المالي.

