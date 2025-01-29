استحوذت "فقيه هيلث" على "ميديسنترز" عيادات الرعاية الأولية في مناطق : "موتور سيتي وجميرا بارك والفرجان وواحة دبي للسيليكون" من شركة "إيفرست هيلث إنفستمنتس"، بهدف توسيع عملياتها بقطاع الرعاية الصحية في دبي.

وأكدت "فقيه هيلث" أن استحواذها على عيادات "ميديسنترز"، خطوة استراتيجية تعزز التزام "فقيه هيلث" بتقديم رعاية شاملة تركز على المرضى في جميع أنحاء دبي.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تواصل "فقيه هيلث" تعزيز حضورها في قطاع الرعاية الصحية بالإمارات، مما يعزز قدرتها على تقديم خدمات من الدرجة الأولى من خلال مستشفى فقيه الجامعي وشبكة "ميديسنترز" المتكاملة.

ويمثل إطلاق مستشفى فقيه الجامعي في دبي شركة "فقيه هيلث" القابضة مما يمثل محطة بارزة في رحلتنا نحو تقديم رعاية صحية شاملة، عالية الجودة، ومتاحة للجميع اعتماداً على إرث يمتد لأكثر من 47 عامًا من التميز السريري والبحث والابتكار والتكامل الأكاديمي الذي أسسه رواد مجموعة فقيه للرعاية في المملكة العربية السعودية، كما تسعى "فقيه هيلث" لإعادة تعريف مشهد الرعاية الصحية في الإمارات وخارجها.

وتتبع "فقيه هيلث" نهجًا شاملاً في الرعاية الصحية، يركز على تقديم خدمات طبية عالية الجودة ومتاحة من خلال مزيج من الممارسات التقليدية وأحدث الابتكارات وفق رؤية تتجاوز حدود العلاج التقليدي مع السعي إلى إنشاء نظام صحي متكامل يخدم المجتمعات برعاية لا مثيل لها ونتائج سريرية متميزة.

وقال الدكتور مازن فقيه، رئيس "فقيه هيلث": نبني مستقبلًا تكون فيه الرعاية الصحية أكثر وصولًا، وأكثر ابتكارًا، وأكثر إنسانية. إن التزامنا بدمج التعليم والبحث والتكنولوجيا في ممارساتنا الصحية يضمن، نعمل بنشاط على تحسين جودة الحياة لجميع مرضانا".

من جانبه قال الدكتور مهيمن عبد الغني، نائب رئيس "فقيه هيلث" والرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي: "يسعدنا انضمام "ميديسنترز" إلى عائلة "فقيه هيلث" ويعكس هذا الاستحواذ التزامنا بتوسيع الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة للمجتمعات التي نخدمها".

وبدوره أكد فريد سكراني، الرئيس التنفيذي لشركة "إيفرست هيلث" أن رؤية "فقيه هيلث" وبنيتها التحتية القوية ستعزز بلا شك قدرة "ميديسنترز" على تقديم رعاية صحية استثنائية للمرضى"

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