رأس الخيمة،أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) عن فوز فريق المشتريات لديها بجائزتين رئيسيتين ضمن الدورة الرابعة من القمة السنوية للابتكار في تقنيات المشتريات وسلاسل التوريد في الشرق الأوسط 2026.

وحصل فريق المشتريات في راكز على جائزة أفضل فريق مشتريات للعام، فيما نال جوناثان تونغو، رئيس إدارة المشتريات في راكز، جائزة قائد المشتريات للعام، ليُصنَّف ضمن نخبة تضم أكثر من 50 من أبرز قادة المشتريات في منطقة الشرق الأوسط.

جاءت جائزة أفضل فريق مشتريات للعام تقديراً لريادة راكز في الارتقاء بمنظومة المشتريات من خلال تنفيذ تحول رقمي متكامل وشامل. وقد أشادت لجنة التحكيم بنجاح فريق المشتريات في إطلاق نظام مشتريات إلكتروني متكامل، وتبسيط إجراءات تسجيل الموردين، وتعزيز عمليات التوريد وإدارة العقود، إلى جانب دمج معايير الاستدامة بشكل منهجي ضمن تقييم الموردين. كما أسهم توظيف أدوات ذكاء الأعمال في تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة والامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عبر مختلف عمليات المشتريات.

كما سلطت الجائزة الضوء على مبادرة "إيكو كونيكت" الرائدة التي أطلقتها راكز، والتي تجمع العملاء والموردين والشركاء في منصة تفاعلية تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في سلاسل التوريد. وقد نُفذت المبادرة عبر دورتين سنويتين، ما أتاح مساحة لحوار منظم وتبادل المعرفة وتوحيد الرؤى حول مفاهيم الاستدامة والمرونة، وأسهم في ترسيخ نهج قائم على بناء العلاقات وخلق قيمة مستدامة وتعزيز الثقة والشفافية وإرساء شراكات طويلة الأمد ضمن منظومة المشتريات.

وجاء منح جائزة قائد المشتريات للعام تقديراً لدور جوناثان تونغو في قيادة جهود التحول في قطاع المشتريات لدى راكز، مع التركيز على الابتكار والتمكين الرقمي والتطبيق العملي لممارسات المشتريات المستدامة، بما في ذلك قيادته لتطوير وتعزيز مبادرة إيكو كونيكت.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة أليدا هيلينا شولتز، رئيس قطاع المالية في راكز: "تعكس هذه الجوائز التقدم النوعي الذي أحرزه فريق المشتريات في تعزيز الكفاءة التشغيلية وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية. ومن خلال التحول الرقمي المتكامل، وتطوير إدارة الموردين، ودمج معايير الاستدامة في صميم العمليات، نجح الفريق في بناء إطار عمل متقدم للمشتريات يتميز بالكفاءة والجاهزية للمستقبل. كما يجسد التكريم الفردي الذي ناله جوناثان روح القيادة والانضباط التي شكلت الأساس لهذا التحول."

بدوره، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يؤكد هذا الإنجاز التزام راكز بترسيخ ثقافة التميز والابتكار عبر مختلف إداراتها ووظائفها. وتعد ممارسات المشتريات الفاعلة ركيزة أساسية لبناء شراكات مرنة ومستدامة وتعزيز القيمة طويلة الأمد التي نقدمها لمستثمرينا. ونحن فخورون بأن تحظى جهود فريقنا بتقدير إقليمي يعكس أثرها الملموس".

ويعزز هذا التتويج مكانة راكز كمؤسسة رائدة في تبني أفضل الممارسات العالمية في المشتريات، ويؤكد الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم مستهدفات الهيئة الأشمل في التنمية الاقتصادية المستدامة.

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 40 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rakez.com/ar

-انتهى-

#بياناتشركات