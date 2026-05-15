جدة – المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة محمد يوسف ناغي للسيارات هيونداي عن تحقيق قسم خدمات ما بعد البيع، ممثلًا بفريق الضمان والدعم الفني، عدة جوائز إقليمية ضمن برنامج "أفضل دراسة حالة" للربع الأول من عام 2026، والمقدم من المقر الإقليمي لهيونداي، وذلك بعد منافسة قوية ضمت 17 موزعًا من 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي بأعلى معايير الجودة والكفاءة التقنية، من خلال التركيز المستمر على تطوير الخبرات الفنية وتعزيز مستوى خدمات ما بعد البيع، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتحقيق أعلى مستويات الرضا.

وقد تميز فريق الضمان والدعم الفني في البرنامج الإقليمي بكفاءته العالية في تحديد المشكلات الفنية بدقة، واتباع منهجيات تشخيص احترافية، وتقديم حلول فعالة وفق أفضل الممارسات الفنية المعتمدة من هيونداي، ما يعكس مستوى الاحترافية والخبرة التقنية التي يتمتع بها الفريق.

وفي هذا السياق، صرّح الأستاذ محمد الغامدي من قسم التسويق في شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي، قائلاً: "نفخر بهذا الإنجاز الإقليمي الذي يعكس التزام فريق العمل لدينا بالتميّز التقني وتقديم أفضل مستويات الخدمة لعملائنا. ويأتي هذا التكريم تأكيدًا على حرصنا المستمر على تطوير قدرات فرقنا الفنية وتعزيز تجربة العملاء وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة من هيونداي".

وتواصل شركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي التزامها بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة في قطاع خدمات ما بعد البيع، من خلال الاستثمار في الكفاءات الفنية والتطوير المستمر، بما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز موزعي هيونداي في المنطقة.

@mynaghihyundai

-انتهى-

#بياناتشركات