دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت فرانكلين تمبلتون، إحدى شركات إدارة الأصول العالمية الرائدة، والتي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في الاستثمار في الأسواق الإسلامية، عن إطلاق صندوقين جديدين ضمن مجموعة صناديقها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمسجّلة في لوكسمبورغ، والتي تستهدف المستثمرين في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

ويشمل الإطلاق كلاً من "صندوق فرانكلين تمبلتون للصكوك قصيرة الأجل" و"صندوق فرنكلين تمبلتون للأسهم العالمية المتوافق مع الشريعة"، في خطوة تعكس التزام فرانكلين تمبلتون المستمر بتقديم حلول استثمارية عالية الجودة للمستثمرين، بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلاميّة في الاستثمار. كما تسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق عروض الشركة لتشمل السيولة والدخل الثابت والأسهم العالمية.

الحفاظ على رأس المال وتعزيز السيولة عبر الصكوك العالمية

يهدف "صندوق فرانكلين تمبلتون للصكوك قصيرة الأجل" إلى الحفاظ على رأس المال وتعزيز مستويات السيولة، مع السعي لتحقيق عوائد إجمالية ودخل مستقر. ويستثمر الصندوق في محفظة عالية السيولة من الصكوك قصيرة الأجل، والأدوات الصادرة عن جهات فوق وطنيّة، والودائع المتوافقة مع الشريعة، مع التركيز على استقرار رأس المال واستمرارية الدخل. ويأتي هذا التوجه استجابةً للطلب المتزايد على حلول السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لدى المؤسسات المالية، ومديري الثروات، وصناديق التقاعد.

وقد تم إطلاق الصندوق رسمياً في 23 أبريل 2026، ويتولى إدارته فريق من مديري المحافظ ذوي الخبرة، من بينهم محيي الدين قرنفل، مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط في فرانكلين تمبلتون، إلى جانب أميت جاين وهارديب دوغرا، مديري محافظ.

استثمار في الأسهم العالمية وفق منهجية كمية متوافقة مع الشريعة

يهدف "صندوق فرنكلين تمبلتون للأسهم العالمية المتوافق مع الشريعة" إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال من خلال إستراتيجية استثمارية نشطة في الأسهم العالمية، مع الالتزام بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويُدار الصندوق من قبل فريق "فرانكلين تمبلتون لحلول الاستثمار"، ويعتمد على نموذج كمي متعدد العوامل لتحديد الفرص الاستثمارية، استناداً إلى مؤشرات مثل الجودة والقيمة والزخم ومعطيات بيانات بديلة. كما يتم فحص نطاق الاستثمار لضمان توافقه مع معايير الشريعة الإسلاميّة، من خلال تطبيق ضوابط استبعاد ومعايير مالية محددة.

ومن المتوقع أن يكون الصندوق متاحاً للمستثمرين في مايو 2026، ويتولى إدارته كل من كريس فلويد، مدير محافظ، وبريت ريسر، مدير إدارة محافظ الأسهم الكمية في الشركة.

وقال ماثيو هاريسون، رئيس منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكيتين (باستثناء الولايات المتحدة) في فرانكلين تمبلتون: "تتمتع فرانكلين تمبلتون بحضور راسخ وخبرة معروفة في مجال الصكوك، بصفتها من بين عدد محدود من شركات إدارة الأصول العالمية المتخصصة في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ويعتمد هذا التميز على فرق استثمارية متواجدة في أبرز مراكز إصدار الصكوك، بما في ذلك كوالالمبور ودبي والرياض، ومدعومة بشبكة عالمية تضم أكثر من 200 متخصص في الاستثمار والتداول وإدارة المخاطر. ويعكس توسيع نطاق صناديقنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الطلب المتنامي من قبل المؤسسات المالية والمستثمرين المؤسسيين على حلول استثمارية عالية الجودة تتوافق مع أحكام الشريعة".

لا تُعتبر هذه المعلومات نصيحة استثمارية أو دعوة للاكتتاب في الأوراق المالية. وستكون هذه الصناديق متاحة للاكتتاب من خلال جهات مرخّصة محلياً. ينبغي على المستثمرين استشارة مستشار مالي متخصص والحصول على شرح وافٍ لأي استثمار مُقترح قبل اتخاذ قرار الاستثمار. تنطوي الاستثمارات على مخاطر عدة، إذ قد تنخفض أو ترتفع قيمتها، وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد كامل رأس المال المستثمر. كما أنّ المنتجات والخدمات قد لا تتوفر في جميع المناطق.

وتعتمد إستراتيجيات فرانكلين تمبلتون المتوافقة مع الشريعة على إطار حوكمة متكامل، يشمل إشرافاً مستقلاً من هيئة الرقابة الشرعية لمجموعة "أماني" الدوليّة، إلى جانب استخدام تقنيات متقدمة لعمليات الفحص، ومنهجيات متكاملة لإدارة المخاطر.

