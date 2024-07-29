سوف يتمكن المستثمرون المحليون من اختيار مجموعة واسعة من فئات الأصول والقطاعات والوصول إلى مناطق مختلفة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت فرانكلين تمبلتون 1(Franklin Templeton)، واحدة من أولى شركات إدارة الأصول العالمية التي تطلق صناديق مغذية خاصة بالمستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة، عن طرحها مجموعتين جديدتين من الصناديق في مركز دبي المالي العالمي، وهما: Franklin Templeton Investments Feeder Funds (FTIFF)2، و Franklin Templeton Shariah Feeder Funds (FTSFF)3 .

وقال جاسبال ساجر، رئيس استراتيجية المنتجات العالمية لدى فرانكلين تمبلتون: ’’توفر اللوائح المحدثة في الإمارات العربية المتحدة لفرانكلين تمبلتون فرصة خدمة عملائها بشكل أفضل. ومنذ الإعلان عن اللوائح التنظيمية الجديدة، تعاونا مع الجهات التنظيمية والعملاء ومقدمي الخدمات داخل دولة الإمارات بهدف تعزيز قدرتنا على الاستمرار في تلبية احتياجات عملائنا. ومن خلال الصناديق الجديدة، يمكن للمستثمرين الأفراد في الدولة الاستفادة من إحدى المزايا التنافسية للشركة، والتي تتمثل في إمكانية الوصول إلى منصة عالمية قوية، إلى جانب ما تمتلكه من معرفة وخبرة واسعة في السوق المحلية‘‘.

ومن جانبه، قال عمار ميهتا، رئيس خدمات المستثمرين الأفراد في منطقة الخليج ودول شرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون: ’’يسرنا إطلاق الصناديق السبعة الجديدة في مركز دبي المالي العالمي، وسوف يستفيد المستثمرون الأفراد في الإمارات العربية المتحدة عبر هذه الصناديق من الاستثمارات التي تقدمها فرانكلين تمبلتون عبر مجموعة واسعة ومتنوعة من فئات الأصول والقطاعات، والوصول إلى مناطق جغرافية مختلفة. لا سيما وأن إطلاق هذه الصناديق يأتي في وقت نشهد فيه ارتفاعًا في الطلب على الدخل متعدد الأصول، والدخل الثابت العالمي والإقليمي، والتكنولوجيا، إضافة إلى الاستراتيجيات المتوافقة مع الشريعة. كما سوف نواصل أيضًا مراقبة الاتجاهات في السوق المحلية وحجم احتياجات المستثمرين من أجل توسيع عروضنا في المستقبل‘‘.

الوصول إلى مجموعة واسعة من الاستراتيجيات الاستثمارية

وقد أصبح الآن بإمكان المستثمرون الأفراد في دولة الإمارات الوصول إلى الصناديق المغذية التالية والتي تهدف بشكل حصري إلى الاستثمار في صناديق تعهدات الاستثمار الجماعي فـي الأوراق المالية القابلة للتحويل UCITS التابعة لفرانكلين تمبلتون، والمسجلة في لوكسمبورغ وإيرلندا، وسوف يتم توزيع الصناديق المغذية في الإمارات العربية المتحدة من قبل عدد من الجهات المرخصة محليًا، بما في ذلك البنوك العادية والمصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية العاملة داخل الدولة.

يمكن للمستثمرين التواصل مع الجهات الخاصة لتلبية متطلباتهم الاستثمارية، ويمكن الحصول على قائمة الجهات المرخصة محليًا، عن طريق التواصل عبر (taoversightlux@franklintempleton.com).

وفي هذا السياق، قال سانديب سينغ، رئيس فرانكلين تمبلتون في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا والهند: ’’بصفتنا واحدة من أولى شركات إدارة الأصول العالمية التي تطلق صناديقها في مركز دبي المالي العالمي، فإن تقديم مجموعتي الصناديق الجديدتين يعكس التزامنا المستمر ورغبتنا في بناء شراكات قوية مع عملائنا، حيث كانت أولويتنا الرئيسية تتمثل في ضمان سهولة وصول المستثمرين إلى الحلول التي تطرحها الشركة لتخصيص محافظهم الاستثمارية، والوصول إلى مجموعة واسعة من مديري الاستثمار المتخصصين‘‘.

تعمل فرانكلين تمبلتون في الإمارات العربية المتحدة منذ نحو 25 عامًا، وتقع مكاتبها في مركز دبي المالي العالمي، وتضم مجموعة من الخبراء والمختصين في الاستثمار والأبحاث عبر مجالات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والصكوك العالمية، والأسهم في الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفريق الائتمان الخاص والأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعد الشركة رائدة في الاستثمار بالأسواق الناشئة، وتمتلك سجلًا حافلًا في البلدان النامية على مدار تاريخها الذي يتجاوز 75 عامًا. وفي منطقة الشرق الأوسط، تُعرف فرانكلين تمبلتون بأنها من الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول العالمية، وتخدم حاليًا بعض أكبر صناديق الثروة السيادية، والبنوك المركزية والمكاتب العائلية، والبنوك الخاصة العالمية في المنطقة.

عن فرانكلين تمبلتون

فرانكلين ريسورسز إنك (رمزها في بورصة نيويورك: BEN) هي مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمار لها شركات تابعة تعمل تحت اسم العلامة التجارية " فرانكلين تمبلتون" مقدّمةً مجموعة من الخدمات في أكثر من 150 دولة. تتمثل مهمة فرانكلين تمبلتون في مساعدة العملاء على تحقيق نتائج أفضل من خلال الخبرة في إدارة الاستثمار وإدارة الثروات والحلول التقنية. تتمتع الشركة بخبرة دولية تستند إلى كفاءات مديري الاستثمار المتخصصين، ما يتيح لها تقديم خدمات رائدة في مجال الدخل الثابت والأسهم والبدائل والحلول متعددة الأصول. مع أكثر من 1500 متخصص في الاستثمار ومكاتب في الأسواق المالية الكبرى حول العالم، تتمتع الشركة التي يقع مقرها في كاليفورنيا بأكثر من 75 عامًا من الخبرة الاستثمارية وأكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول المُدارة بحسب آخر تقرير في 30 يونيو 2024. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني: www.franklintempletonme.com أو متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي لينكدإن وأكس وفيسبوك.

تم طرح صناديق Franklin Templeton Investments Feeder Funds Open-ended PCC PLC في مركز دبي المالي العالمي، والصناديق الفرعية التي تم إطلاقها بموجب لوائح وقوانين "بي سي سي" PCC . وهذه مخصصة للاستثمار في الصناديق الرئيسية المعنية.

Franklin Templeton Global Funds plc – Brandywine Global Income Optimiser Fund and Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Gulf Wealth Bond Fund, Franklin Income Fund, Franklin Technology Fund & Franklin US Opportunities Fund

تم طرح صناديق Franklin Templeton Shariah Feeder Funds Open-ended PCC PLC في مركز دبي المالي العالمي، والصناديق الفرعية التي تم إطلاقها بموجب لوائح وقوانين "بي سي سي" PCC . وهذه مخصصة للاستثمار في الصناديق الرئيسية المعنية.

Franklin Templeton Shariah Funds - Franklin Global Sukuk Fund & Franklin Shariah Global Multi-Asset Income Fund.

لا تعد هذه المادة نصيحة استثمارية أو دعوة لتقديم طلب تداول في الأوراق المالية. يجب على المستثمرين طلب المشورة المالية المهنية والحصول على شرح كامل لأي استثمار مقترح قبل اتخاذ قرار الاستثمار. تنطوي الاستثمارات على مخاطر. يمكن أن تنخفض قيمة الاستثمارات أو ترتفع، وقد لا يتمكن المستثمرون من استرداد المبلغ المستثمر بالكامل. لا تتوفر جميع المنتجات والخدمات في جميع الولايات القضائية.

الأداء السابق للصناديق الرئيسية لا يُعد مؤشرًا أو ضمانًا لأداء صناديق FTIFF، و صناديق FTSFF، فقد يتأثر الأداء بتقلبات العملة التي قد تؤثر بدورها على قيمة الاستثمارات الخارجية. ولا يوجد هناك ما يضمن أن الأموال سوف تحقق أهدافها، لذا يتوجب الاطلاع على كافة المستندات المتعلقة بالصندوق وقراءتها بعناية قبل اتخاذ قرار الاستثمار.

صادرة عن شركة فرانكلين تمبلتون للاستثمار (الشرق الأوسط) المحدودة، المرخصة والخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية.

مكتب دبي: فرانكلين تمبلتون للاستثمارات، ذا جيت، الجناح الشرقي، الطابق الثاني، مركز دبي المالي العالمي، ص.ب: 506613، دبي، الإمارات العربية المتحدة، هاتف: 4284100-9714+ فاكس:4284140-9714+.

حقوق الطبع والنشر© 2024 لصالح شركة Franklin Templeton. جميع الحقوق محفوظة.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا