دبي، الإمارات العربية المتحدة - شاركت جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، في فعاليات «معرض الصحة العالمي بدبي »، مسلّطة الضوء على عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير السياسات الصحية وعلوم الحياة وبيئة التكنولوجيا الحيوية في المنطقة، وذلك من خلال جلسات حوارية متخصصة جمعت فيها نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين، ووزراء الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، وصنّاع السياسات الأوروبيين، إلى جانب رؤساء شركات عالمية.

وشارك رئيس مجلس إدارة الجمعية «سامح الفنجري» في جلسة ناقشت ملامح المرحلة الجديدة لقيادة الأنظمة الصحية. وتناول الحوار أسس الحوكمة، ودور السياسات العامة في تشكيل الجيل الجديد من الأنظمة الصحية المعتمدة على المرونة والذكاء المعلوماتي.

وأشار «الفنجري» إلى أهمية تطوير الكفاءات، وتعزيز حوكمة البيانات، وتحقيق تكامل للأنظمة والمعلومات بين الجهات المعنية، إضافة إلى دعم توفير معلومات موثوقة قائمة على البحوث والدراسات. وأكد أن هذه العناصر تمثل ركائز أساسية لتطوير القطاع الصحي. كما شدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة للاستخدام الأخلاقي للبيانات والذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون بين الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية.

وفي جلسة أخرى تناولت آليات بناء قطاع التكنولوجيا الحيوية على مستوى عالمي، عرض «أشرف ملاك» نائب رئيس مجلس إدارة «فارماج» مجموعة من العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات، من بينها وضوح وشفافية الإجراءات التنظيمية، واستقرار السياسات، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتوافر بنية تحتية ملائمة. وأكد أن التنسيق المؤسسي بين الجهات التنظيمية والجامعات والمستثمرين وشركات القطاع يسهم في تسريع الابتكار وتحويل نتائج البحث العلمي إلى تطبيقات عملية.

كما أدارت الأمين العام للجمعية «شهد مهدي» جلسة ناقشت توجهات دول مجلس التعاون في إعداد استراتيجياتها المستقبلية في مجالات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، مع التركيز على الجوانب التنظيمية وأولويات التطوير.

نبذة عن جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج"

تأسست جمعية شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج "فارماج" عام 2005، وتمثل مجموعة من 29 من كبرى الشركات العالمية في مجال الأبحاث الدوائية الحيوية العاملة في منطقة الخليج. وتلتزم الشركات الأعضاء بتطوير علاجات مبتكرة تُسهم في تحسين جودة حياة المرضى، وتمكينهم من العيش بصحة أفضل وإنتاجية أعلى.

وتهدف الجمعية إلى تعزيز التعاون مع الجهات الصحية والهيئات التنظيمية لتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية، وتهيئة بيئة شفافة تدعم قطاع الأدوية الحيوية. وانطلاقًا من ميثاق الأخلاقيات العالمي الذي تتبناه، تحرص الجمعية على ترسيخ ممارسات مسؤولة وشفافة تعزز الثقة في القطاع.

وتواصل "فارماج" العمل عن كثب مع صناع القرار لدعم الأبحاث الطبية المبتكرة، وتسريع وتيرة التطورات العلاجية، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الرعاية الصحية، بما يضمن للمرضى اليوم فرصًا علاجية متقدمة، ويمنح الأمل لمستقبل علاجي واعد في منطقة الخليج.

