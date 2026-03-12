لوس أنجلوس، كاليفورنيا: أعلنت شركة Faraday Future Intelligent Electric Inc.، المدرجة في سوق ناسداك تحت الرمز (FFAI) والمعروفة أيضاً باسم فاراداي فيوتشر أو FF، وهي شركة عالمية مقرها كاليفورنيا تُعنى ببناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي المتجسّد (Embodied AI – EAI)، اليوم عن إنجاز عملية تسليم روبوت Master إلى جانب إطلاق تسليم تجريبي لروبوت Aegis إلى مؤسسة NS Federation ومقرها ولاية تكساس، وهي منصة خدمات مجتمعية تقدم خدمات متنوعة تشمل التعليم والتأمين والخدمات الحياتية اليومية.

ويمكن مشاهدة فيديو مراسم التسليم عبر الرابط التالي:

https://youtu.be/HmYWcvP0F4c

ويمثّل هذا التسليم خطوة متقدمة في مسار نشر روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسّد التابعة لشركة FF في البيئات الواقعية، كما يفتح آفاق تطبيقية جديدة ضمن إطار “الروبوت والمركبة +” من خلال سيناريوهين رئيسيين هما التعليم والعروض التفاعلية، وكلاهما يحظى بدعم من طلب قائم في الأسواق.

ففي إطار سيناريو “الروبوت والمركبة + التعليم”، ستُسهم روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسّد التابعة لشركة FF في دعم برامج التدريب على الروبوتات، والمساندة البحثية، وجمع البيانات، إضافة إلى توفير تجارب تعليمية تطبيقية في مجال الذكاء الاصطناعي داخل المدارس والمختبرات والمؤسسات البحثية. كما ستؤدي هذه الروبوتات دور منصات تدريب بحثية متجسّدة، قادرة على دعم التجارب العملية والتطوير التقني الثانوي، إلى جانب تقديم تجارب تعليمية تفاعلية متقدمة للطلاب والباحثين والمعلمين.

كما يقدّم هذا التسليم سيناريو تطبيقياً جديداً يتمثل في “الروبوت والمركبة + العروض”، حيث يمكن توظيف الروبوتات كعناصر أداء تفاعلية ضمن الفعاليات والمسابقات والأنشطة الترفيهية، بما يسهم في تقديم تجارب غامرة وجذابة للجمهور، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة للفرص في الأسواق الاستهلاكية والقطاعات التجارية الخفيفة.

وقال أحد ممثلي NS Federation: “من المتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي وتقنيات الروبوتات صياغة الطريقة التي تُقدَّم بها الخدمات في المستقبل. ومن خلال تعاوننا مع فاراداي فيوتشر، نتطلع إلى استكشاف السبل التي يمكن من خلالها توظيف التقنيات المتقدمة لتعزيز التفاعل المجتمعي وتسهيل وصول العائلات إلى الخدمات بشكل أكثر كفاءة وسلاسة.”

تُعد فاراداي فيوتشر شركة عالمية ذكية مقرها ولاية كاليفورنيا، تأسست عام 2014، وتكرّس جهودها لإعادة رسم ملامح مستقبل التنقل عبر دمج كهربة المركبات بالتقنيات الذكية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد بدأت الشركة في عام 2023 عمليات تسليم مركبتها الرائدة FF 91، التي تجسّد رؤية العلامة التجارية في تقديم تجربة تنقل فائقة الفخامة تجمع بين أحدث الابتكارات التكنولوجية وأعلى مستويات الأداء.

كما أطلقت الشركة علامتها التجارية الثانية FX التي تستهدف سوق المركبات الجماهيرية ذات الإنتاج الكبير، حيث يتموضع طرازها الأول Super One بوصفه مركبة متعددة الاستخدامات من فئة EAI-MPV عالية المستوى، مع خطط لبدء أولى عمليات التسليم سريعاً خلال عام 2026.

وفي خطوة استراتيجية حديثة، أعلنت الشركة دخولها إلى قطاع روبوتات الذكاء الاصطناعي المتجسّد، حيث بدأت عمليات البيع والتسليم في فبراير 2026، في خطوة تمثل فصلاً جديداً في استراتيجيتها الرامية إلى إطلاق حقبة جديدة من المركبات والروبوتات المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتجسّد.

