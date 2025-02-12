تهدف تجربة الضيوف الرقمية إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الفاخر باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات، ما يضع معياراً جديداً لتجارب السفر الشخصية.

الرياض– أعلنت غلوبانت Globant " "، الشركة الرقمية الرائدة في مجال إعادة اكتشاف إمكانات مؤسسات الأعمال عبر الحلول التقنية المُبتكرة، والمُدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GLOB)، عن تعاونها مع شركة البحر الأحمر الدولية لإنشاء برنامج رقمي متطور مصمم لتحويل تجربة الضيوف في واحدة من أكثر الوجهات السياحية الواعدة في المملكة العربية السعودية.

ويرتكز هذا التعاون على الخبرات الرائدة لشركة "غلوبانت" في مجال الابتكار الرقمي لتقديم تجربة سلسة وغامرة وشخصية لكل ضيف من ضيوف وجهات البحر الأحمر الدولية المتميزة بريادتها العالمية. وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية رؤية المملكة العربية السعودية 2030، عبر تسليط الضوء على التزام المملكة بالسياحة المستدامة والمتطورة تقنياً.

وتعليقاً على التعاون، قال سلطان مريشد، المدير التنفيذي لإدارة التقنية والتميز المؤسسي لـ "البحر الأحمر الدولية": "تمثل وجهة البحر الأحمر رؤية جريئة لمستقبل السياحة، تجمع بين الفخامة والتقدم التقني والاستدامة على نحو فائق التناغم. ويسعدنا التعاون مع شركائنا في غلوبنات، لتقديم تجارب اتصال من المستوى الأول، يمكن اعتمادها كمعيار يقتدى به من قبل الوجهات الرائدة في الشرق الأوسط والعالم".

وتتمحور فكرة البرنامج حول تطوير منظومة اتصال فعالة ورقمية تدمج جملة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليلات البيانات. وتوفر تجربة الضيوف المتصلة تفاعلات ذكية في الوقت الفعلي، إذ صممت على نحو مخصص لتلبية التفضيلات الفردية لكل ضيف، لضمان تجربة إقامة تبقى في بال كل من يزور المنتجعات والجزر والمعالم السياحية الفاخرة في البحر الأحمر.

من جهته، قال فيديريكو بينوفي، الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي للعمليات في الأسواق الجديدة بشركة غلوبانت (Globant): "تؤكد هذه الشراكة مع البحر الأحمر الدولية، دور التقنية في إعادة تعريف واقع السياحة عبر تزويد الضيوف بتجربة متكاملة مصممة للارتقاء بمستويات الراحة والتخصيص والاستدامة".

ولا يقتصر طموح المنصة على تعزيز التجارب في وجهة البحر الأحمر ، إذ تتطلع لتعزيز مكانتها كمعيار ذهبي معتمد لتجارب الضيوف الرقمية على مستوى العالم، وبالتالي تبنيه من قبل الوجهات في جميع أنحاء العالم. ومن المؤكد أن تؤدي هذه الشراكة إلى توفير معايير جديدة على مستوى المشاركة الرقمية لإحداث تغيير جذري في كيفية تفاعل المسافرين مع الوجهات والتعامل مع وكالات السفر عبر الإنترنت.

تعد وجهة البحر الأحمر وجهة سياحية رائدة وفاخرة على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، وتستقبل منتجعاتها الخمس الأوائل ذات المستوى العالمي، منتجع Six Senses Southern Dunes ومنتجع "سانت ريجس البحر الأحمر" ومنتجع "نجومه، ريتز – كارلتون ريزيرف" ومنتجع "ديزرت روك" ومنتجع "شيبارة" الضيوف من كافة أنحاء العالم. ويستقبل مطار البحر الأحمر الدولي (RSI) المخصص للوجهة رحلات مباشرة من الرياض وجدة والدمام ودبي. ومن المقرر افتتاح 11 منتجعا جديداً خلال العام 2025. وستكتمل الوجهة عام 2030، لتكون مركزاً سياحياً متكاملاً يضم 50 منتجعاً تحتوي 8,000 غرفة فندقية و 1,000 عقار سكني في الجزر والمواقع البرية، بالإضافة إلى المراسي الفاخرة وملاعب الجولف ووجهات الترفيه والمأكولات والمشروبات والمرافق الترفيهية.

وتقود هذه الوجهة مسار التحول العالمي نحو السياحة المتجددة، التي تتجاوز معايير الاستدامة ليكون لها أثر إيجابي ملموس على مستوى البيئة والمجتمع والاقتصاد. وستساهم التقنية على نحو فاعل في ضمان التفاعل السلس مع الضيوف، مع الحفاظ على الجمال الطبيعي والإرث الثقافي للمنطقة.

وقالت، لورا هيرنانديز غونزاليس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة غلوبانت: "تعكس هذه الشراكة مع البحر الأحمر الدولية، رؤيتنا المشتركة للنمو السياحي القائم على الابتكار. ونعمل على الاستثمار في التقنيات المتطورة والخبرات الرائدة على مستوى القطاع، لإعادة تعريف تجارب السياحة الفاخرة وتمكين الجهات المشرفة على القطاع السياحي في المنطقة من وضع معايير يمكن اعتمادها على الصعيد العالمي".

نبذة عن "غلوبانت" Globant:

تبتكر شركة غلوبانت (Globant)، المنتجات الرقمية كما تعمل على سد الفجوة بين مؤسسات الأعمال والمستهلكين من خلال التكنولوجيا والإبداع والاستفادة من خبراتها كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تقدم خدماتها لمساعدة المؤسسات على إعادة اكتشاف إمكاناتها واسعاد عملائهم.

• تضم "غلوبانت" أكثر من 29 ألف موظف حول العالم، وتتواجد في 33 دولة عبر 5 قارات، وتعمل مع شركات عملاقة مثل: "Google"، و"Electronic Arts"، و"Santander"، وغيرها من المؤسسات الدولية الكبرى.

• صنف تقرير (IDC MarketScape)، الذي يقيم أداء شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شركة "غلوبانت" كقائدة لخدمات الذكاء الاصطناعي للعام 2023، على مستوى العالم، ورائدة عالمية في مجال خدمات تحسين تجربة العملاء للعام 2020.

• "غلوبانت" هي العلامة التجارية الأكثر نمواً في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخامس أقوى علامة تجارية لتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم خلال العام 2024، بحسب تقرير (Brand Finance) ، الذي يُقيّم قوة العلامات التجارية لأكبر الشركات حول العالم.

• ظهرت "غلوبانت" كدراسة حالة لشركة في جامعات مرموقة عدة، منها جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية.

• "غلوبانت" عضو فاعل في مؤسسة البرمجيات الخضراء (GSF) واتفاقية تكنولوجيا الأمن السيبراني.

نبذة عن البحر الأحمر الدولية:

البحر الأحمر الدولية (RSG) هي شركة تطوير عقاري متكاملة رأسياً، تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع في قطاعات السياحة، والسكن، والتجارب، والبنية التحتية، والنقل، والرعاية الصحية، والخدمات. وتشمل هذه المحفظة وجهات سياحية فاخرة تُعنى بالاستدامة، مثل "البحر الأحمر" التي بدأت باستقبال الضيوف في عام 2023، و"أمالا" التي ستفتح أبوابها للزوار في عام 2025.

أما الوجهة الثالثة، منتجع "ثُوَل الخاص"، فقد افتتحت عام 2024. ولم تقتصر جهود الشركة على تطوير الوجهات السياحية فحسب، بل عُهد إليها أيضاً بأعمال تجديد مطار الوجه، التي تركِّز على تحديث مبنى المطار والبنية التحتية القائمة، وبناء مبنى دولي جديد.

وتعتبر "البحر الأحمر الدولية" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وتمثل حجر الزاوية في طموح السعودية لتنويع اقتصادها. ومن خلال محفظتها المتنامية من الوجهات والشركات التابعة والمشاريع، تسعى "البحر الأحمر الدولية" إلى قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة، وإبراز كيف يُمكن للتنمية المسؤولة أن تُحقق الازدهار للمجتمعات، وتُحفز الاقتصادات، وتُعزز البيئة.

www.redseaglobal.com

-انتهى-

#بياناتشركات