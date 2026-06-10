الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة : كشفت "غلفتينر"، الشركة الرائدة عالمياً والموثوقة في مجال تقديم حلول الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة، عن خططها الاستراتيجية لتطوير "ممر الذيد التجاري متعدد الوسائط"، وهو مشروع إقليمي ضخم يمتد على مساحة 150 هكتاراً، بقدرة إستيعابية تبلغ 1.5 مليون حاوية نمطية سنوياً.

يتمتع "ممر الذيد التجاري متعدد الوسائط" بموقع استراتيجي عند نقطة التقاء جغرافية بين الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبر الرئيسي، على بُعد 50 كيلومتراً فقط من ميناء خورفكان، ويجري تصميمه ليكون بمثابة امتداد لامكانات ميناء خورفكان. صُمم هذا الممر التجاري المتطور، المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والمُعتمد رقمياً بالكامل، ليكون بمثابة منظومة لوجستية متكاملة وسلسة تُسهم في تبسيط مراحل سلسلة التوريد بأكملها.

وبفضل الرؤية الاستراتيجية لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، الداعمة للمشاريع التحويلية الرامية إلى تعزيز كفاءة سلسلة التوريد، يُمثل هذا الممر التجاري الأكبر في دولة الإمارات نقطة تحول محورية في خارطة طريق الخدمات اللوجستية للدولة والمنطقة. وسيشكل أيضاً ركيزة أساسية لسلسلة التوريد المحلية والإقليمية، حيث يربط ميناء خورفكان بشبكة قطارات الاتحاد لخدمة شبه الجزيرة العربية بأكملها.

في معرض تعليقه على الممر التجاري الجديد في مدينة الذيد، قال فريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة "غلفتينر": "يتوقع أن يصبح ممر الذيد التجاري متعدد الوسائط أكثر من مجرد مشروع تنموي، فهو محرك اقتصادي حيوي لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. ومن خلال الجمع بين إمكانية الوصول إلى ميناء المياه العميقة خورفكان وإمكانات شركة قطارات الاتحاد في مجال الشحن، ودعمه ببنية تحتية رقمية عالمية المستوى ومتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، تُساهم "غلفتينر" في رسم ملامح ممر تجاري جديد في الشرق الأوسط."

سيُوفر "ممر الذيد متعدد الوسائط" الذي يعد أحدث وأكبر ممر تجاري في دولة الإمارات للعملاء والشركاء ميزة تنافسية غير مسبوقة، مما يُحقق وفورات كبيرة في التكاليف وتحسينات تشغيلية في النقل البري الداخلي من خلال تبسيط مراحل النقل من البداية إلى النهاية. ويجري إنشاء الممر كمنظومة متكاملة مصممة خصيصاً لهذا الغرض، تشمل ساحة حاويات داخلية ضخمة ومستودعاً للحاويات الفارغة، ومحطة شحن حاويات عالية السرعة لتجميع مختلف أنواع البضائع داخلياً لنقلها في نفس اليوم إلى الميناء، بالإضافة إلى تكامل النقل متعدد الوسائط مع شبكة السكك الحديدية التابعة لقطارات الاتحاد لتمكين نقل كميات كبيرة من البضائع السائبة إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأضاف فريد بلبواب: "نحن نوفر للمصنعين والموزعين العالميين منظومة متكاملة قوية توفر مرونة لا مثيل لها، ومسارات نقل آمنة، وكفاءة عالية في التكاليف. سيكون هذا المرفق نقطة التقاء المرونة والابتكار، مما يعزز حجم الشحن العالمي ويخلق سلاسل إمداد دائمة وعالية الكفاءة لدول مجلس التعاون الخليجي بأكملها."

يمثل "ممر الذيد التجاري متعدد الوسائط" شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص مع هيئة موانئ الشارقة. وباعتباره بيئة تخليص جمركي سلسة ومنسقة، يُصمم المرفق لتسريع التجارة الإقليمية، مما يضمن بقاء الشارقة في طليعة التحول اللوجستي العالمي. ويأتي هذا في إطار الشبكة التجارية الداخلية المتنامية لـ "غلفتينر" في الشارقة، حيث سيسهم "ممر الذيد التجاري متعدد الوسائط" إلى جانب "ميناء الصجعة الجاف"، وهو أكبر ميناء جاف معفى من الرسوم الجمركية في دولة الإمارات والذي تم افتتاحه في وقت سابق من هذا العام، في توسيع نطاق أعمال ميناء خورفكان وتقديم حلول لوجستية متعددة الوسائط في جميع أنحاء الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

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