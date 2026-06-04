المنصوري: التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد يعزز جاهزية القطاع الخاص ويشكل ركيزة لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وابتكاراً

التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد يعزز جاهزية القطاع الخاص ويشكل ركيزة لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وابتكاراً العلماء: برؤية محمد بن راشد دبي تمضي بثقة نحو ريادة الاقتصاد الرقمي العالمي وتتبنى نهجاً استراتيجياً يعزز التنافسية ويصنع فرص المستقبل

دبي، الإمارات العربية المتحدة – تنفيذاً للمبادرة الاستراتيجية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لدعم التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" في القطاع الخاص في إمارة دبي، أعلنت غرف دبي عن تشكيل اللجنة التنفيذية للذكاء الصناعي المساعد، بهدف تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص، وتعزيز جاهزية مجتمع الأعمال لمواكبة التحولات التقنية العالمية وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول افتراضياً مؤخراً برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ورئيس اللجنة التنفيذية، وحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية.

تعزيز تنافسية القطاع الخاص

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري:" نلتزم بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ ريادة دبي العالمية، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص ورفع جاهزيته لمواكبة التحولات التقنية المتسارعة. ويأتي برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد ليجسد رؤية دبي الاستباقية في تبني التقنيات الحديثة وتوظيفها لبناء اقتصاد أكثر مرونة واستدامة وابتكاراً. ويمثل محطة نوعية في مسيرة تطوير بيئة الأعمال في الإمارة، من خلال تمكين الشركات من الاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة وتطوير قدراتها التشغيلية والإدارية، بما يعزز إنتاجيتها ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للنمو والتوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية".

وأضاف معاليه: "تعمل اللجنة التنفيذية على إعداد منظومة تنفيذية متكاملة للبرنامج بما يشمل آليات المسارات التدريبية التخصصية لمجالس ومجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، إلى جانب تطوير حاضنات داعمة للشركات المتخصصة في حلول الذكاء الاصطناعي المساعد، وتعزيز التعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الممكنات اللازمة لتسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية وضمن مجتمع الأعمال في الإمارة".

خطوة نوعية

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن دبي برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل عبر تبني التقنيات التحويلية لتعزيز تنافسية القطاعات الحيوية، والتركيز على منظومة جديدة تتبنى الذكاء الاصطناعي المساعد، امتداداً لنهج استباقي يهدف إلى إعادة تشكيل نماذج عمل الحكومة بما يواكب التطورات العالمية، ويستبق المتغيرات المستقبلية.

وقال معاليه: "يمثل هذا التحول خطوة نوعية نحو بناء منظومة اقتصادية رقمية متقدمة ترتكز على المعرفة والتكنولوجيا، ويوفر بيئة محفزة ذكية قادرة على رفع الكفاءة، وتسريع الابتكار وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة ونماذج تشغيل أكثر مرونة واستدامة، تسهم في تعزيز جاهزية القطاع الخاص للاستفادة من التطبيقات المستقبلية، ودعم نمو الشركات الناشئة، وترسيخ مكانة دبي منصة عالمية لتطوير وتصدير التقنيات والحلول الرقمية المستقبلية.

مهام اللجنة

وتتولى اللجنة اعتماد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.

-انتهى-

#بياناتحكومية