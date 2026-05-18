الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت "غاية للاستثمار للقابضة" و"شيكاغو جلوبال" عن إطلاق منصة "بارالاكس" Parallax في المملكة العربية السعودية، بهدف تمكين المؤسسات من تشكيل القرارات الاستثمارية ومراجعتها وحوكمتها بقدر أعلى من الدقة والاتساق. ويأتي هذا الإطلاق في ظل بيئة سوقية تتسم بتوترات جيوسياسية، وتقلبات حادة في أسعار الطاقة، وتحولات متسارعة في توجهات المستثمرين.

تواجه الجهات الاستثمارية اليوم تحدياً يتجاوز مسألة الوصول إلى المعلومات؛ إذ تنتج الأسواق كميات هائلة من البيانات والبحوث والعناوين والإشارات المتضاربة، بما يفوق قدرة عمليات اتخاذ القرار التقليدية على استيعابها. أما بالنسبة للمؤسسات، فيتمثل التحدي الحقيقي في تحويل هذا الكم من المعلومات إلى قرارات تُتخذ في الوقت المناسب، وتستند إلى منهجية ثابتة يمكن الدفاع عن سبب اتخاذها.

وتشير التطورات الأخيرة إلى السرعة التي يمكن أن تعيد بها العوامل الجيوسياسية، وتحركات أسعار النفط، وتقلبات العملات الأجنبية تشكيل مراكز المحافظ الاستثمارية. فالتوترات العالمية تترك أثراً فورياً على أسعار النفط وتوقعات العملات وتدوير القطاعات، إضافة إلى تأثيرها المباشر في معنويات سوق الأسهم وتدفقات الملاذات الآمنة. ولا تكمن المخاطرة المؤسسية في تفويت خبر أو إشارة، بل في اتخاذ قرارات تتعلق بالمحفظة دون وجود سجل واضح للبيانات والافتراضات والمنهجية التي استندت إليها تلك القرارات.

وجرى تصميم منصة "بارالاكس"، التي طورتها "شيكاغو جلوبال"، لمعالجة هذا التحدي الجوهري المرتبط بجودة القرار. فهي تربط بيانات السوق والبحوث وإشارات العوامل وتحليل السيناريوهات وسياق عمل المحفظة بطبقة قرار هيكلية، تنقل المؤسسات من التحليل المجزأ إلى عملية منضبطة وقابلة للتدقيق. وعلى خلاف منصات التحليل التقليدية، لا تُعد "بارالاكس" مجرد أداة إضافية لإعداد التقارير أو عرض البيانات؛ بل صُممت لدعم العملية الاستثمارية من الإشارة إلى القرار، عبر طرح أسئلة محورية حول ما تغيّر، وما يعنيه ذلك لانكشافات المحفظة، وأي السيناريوهات الأكثر أهمية، مع تسجيل الرؤى الناتجة بطريقة تظل قابلة للتتبع والمراجعة من قبل اللجان المختصة.

وفي هذا الإطار، يقول إيفان تشيليبييف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة شيكاغو جلوبال: "بُنيت منصة "بارالاكس" لتلبية متطلب مؤسسي جوهري ولكي تكون الرؤى الاستثمارية قابلة للتتبع من البيانات والمنهجية الأساسية وصولًا إلى القرار الذي تستند إليه. فالتحدي الذي تواجهه المؤسسات اليوم لا يكمن في الوصول إلى مزيد من المعلومات، بل في تحويل بيانات السوق وإشارات البحوث وسياق المحفظة إلى عملية متكررة وموثوقة تصمد تحت الضغط. ومن خلال شراكتنا مع "غاية للاستثمار القابضة"، نهدف إلى تزويد المؤسسات السعودية ببنية تحتية لصنع القرار تعزز الحوكمة والتدقيق والانضباط الاستثماري، خصوصًا مع توسع المهام وازدياد تعقيد البيئة الاستثمارية".

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يشهد القطاع المالي تطورًا متسارعًا في ظل رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، مدعومًا بأسواق أكثر عمقًا، وتوسّعًا في المهام المؤسسية، وتركيزاً متزايداً على الشفافية والحوكمة والتخصيص المنضبط لرأس المال. ومع ازدياد تطور المؤسسات الاستثمارية السعودية واندماجها في الأسواق العالمية، تبرز الحاجة إلى عمليات صنع قرار تراعي حجم المحافظ.

وتطبّق "بارالاكس" إطاراً استثمارياً ثابتاً على أكثر من 62,000 ورقة مالية و48 سوقاً عالمياً. ولا تهدف المنصة إلى استبدال التقييمات البشرية داخل المؤسسات، بل إلى تعزيز العملية المحيطة بها، من خلال ربط البيانات والمنهجيات والسيناريوهات والمبررات في منظومة واحدة يمكن شرح نتائجها وتفنيدها ومراجعتها.

وتبرز أهمية "بارالاكس" بشكل خاص في المواقف التي يشتد فيها الضغط على الجهات الاستثمارية، مثل تحضيرات لجان الاستثمار، وبناء المحافظ، ومراجعات المخاطر، والرقابة المؤسسية. وفي جميع هذه الحالات، يبقى الهدف هو تمكين المؤسسات من إدارة عملياتها بأسلوب أكثر وضوحًا، يربط بين أحداث السوق والإجراءات المتخذة على مستوى المحفظة.

ومن خلال منصة "بارالاكس"، تستجيب "غاية للاستثمار القابضة" و"شيكاغو جلوبال" لحاجة مؤسسية متنامية إلى التحرك بسرعة أكبر تحت الضغط، دون التفريط في متطلبات الانضباط والشفافية والحوكمة. ففي ظل تعقيدات الأسواق العالمية، لم يعد معيار كفاءة البنية التحتية الاستثمارية هو حجم البيانات المتاحة، بل مدى وضوح ترابط تلك البيانات وقدرة المؤسسات على تحويلها إلى رؤية قابلة للتنفيذ. وهنا تأتي "بارالاكس" كحلقة الوصل بين المعلومة والتطبيق، إذ تمكّن المؤسسات من تحويل التقلبات والبيانات والبحوث إلى قرارات استثمارية قابلة للتتبع والتكرار والمساءلة.

شيكاغو جلوبال: هي شركة لإدارة الاستثمارات مقرها سنغافورة، ومرخّصة ومنظَّمة من قبل سلطة النقد في سنغافورة. تجمع الشركة بين الخبرة في الاستثمار المؤسسي، والبحوث المنهجية، والتكنولوجيا الخاصة، والتحليلات المتقدمة لتطوير استراتيجيات استثمارية وأدوات ذكاء استثماري مخصّصة للعملاء المؤسسيين.

غاية للاستثمار القابضة: شركة استثمارية قابضة مقرها الرياض، تعمل على بناء وتشغيل مشاريع في قطاعي الخدمات المالية والتكنولوجيا، وتشكل شريكاً استراتيجياً لدخول السوق السعودي لشركات دولية.

