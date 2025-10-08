مسقط: وقّعت عُمان داتا بارك، المزود الرائد في السلطنة للخدمات المُدارة وحلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني المتقدّم والاستضافة المحلية والذكاء الاصطناعي، مذكرة تعاون مع مجموعة أسياد، المزود العالمي للخدمات اللوجستية المتكاملة في السلطنة، لتنفيذ "برج تحكم رقمي" من الجيل القادم لمجموعة أسياد، وهي منصة رقمية توّفر رؤية شاملة وتحكم مركزي لعمليات اللوجستيات وسلاسل الإمداد الخاصة بالمجموعة. كما شاركت وزارة الطاقة والمعادن وشركة هيدروم كأطراف رئيسية في الاتفاقية، لضمان توافق المبادرة مع الأولويات الوطنية ودعم القطاعات الناشئة مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

صرّح المهندس مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي لعُمان داتا بارك، على توقيع الاتفاقية قائلاً: "نعتبر هذا التعاون فرصة لوضع أسس منظومة رقمية تدعم تطوير قطاع اللوجستيات في السلطنة وتعزز قدرته على خدمة الصناعات الناشئة. ومن خلال الجمع بين ريادة مجموعة أسياد اللوجستية مع خبرتنا في المنصات الآمنة والقابلة للتوسع والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، نهدف إلى تصميم أطر عمل لا تعزز القدرات الوطنية فحسب، بل تفتح أيضًا آفاقًا للتسويق المستقبلي والتنافسية العالمية."

كما أعرب عصام الشيباني، نائب الرئيس للاستدامة بمجموعة أسياد، قائلاً: "يعكس هذا المشروع التزام مجموعة أسياد بتعزيز القدرات اللوجستية لسلطنة عُمان بما يتوافق مع الرؤية التنموية الوطنية. ومن خلال تنفيذ برج التحكم، فإننا نتخذ خطوةً استباقية نحو تمكين حلول أكثر ذكاءً وترابطًا، قادرة على دعم مجموعة واسعة من المشاريع المتجددة ومنخفضة الكربون."

ومن خلال التعاون مع مجموعة أسياد والاستفادة من خبرتها اللوجستية الواسعة، ستساهم عُمان داتا بارك بخبرتها الرقمية في تنفيذ بنية النظام والعمليات والممكنات التكنولوجية اللازمة لتحقيق كامل إمكانات برج التحكم. ومن المتوقع أيضًا أن تمهّد هذه المبادرة الطريق لنماذج أعمال جديدة ومسارات تجارية مبتكرة، مع تعزيز القيمة المحلية من خلال تطوير الكفاءات المحلية والمعرفية.

الجدير بالذكر أن برج التحكم يمثل مشروعًا استراتيجيًا لمجموعة أسياد، ويعمل كمركز رقمي مركزي يجمع البيانات من وحدات متعددة، وأنماط نقل مختلفة، وشركاء متنوعين. ومن خلال دمج تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتحليلات التنبؤية، يُمكن تحقيق رؤية لحظية، واتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وإدارة المخاطر بشكل استباقي. وبالنسبة لمشروع الهيدروجين الأخضر التابع للمجموعة، تُعد هذه القدرات أساسية لضمان سير العمليات اللوجستية بسلاسة وتحقيق نتائج مستدامة.

فمن خلال هذا التعاون، تؤكد عُمان داتا بارك دورها كشريك رقمي موثوق في دعم المشاريع الوطنية الطموحة في السلطنة. وستواصل دفع عجلة الابتكار الرقمي والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وتعزيز مرونة البلاد على المدى الطويل.

-انتهى-

