مسقط، أُطلق رسميًا "منصة عمان ترافل هَب" (Oman Travel Hub)، أحدث منصة رقمية متخصصة في الترويج للسياحة في سلطنة عُمان، والتي أسسها الزوجان المقيمان في السلطنة بدر اللواتي وآنا تشيسالينا. وتهدف المنصة إلى إبراز ما تزخر به عُمان من طبيعة آسرة، وإرث ثقافي غني، وتجارب سياحية فريدة، إلى جانب توفير منصة متكاملة تجمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع السياحي، وشركات تأجير المركبات، ومقدمي الأنشطة والتجارب السياحية، بما يتيح لهم الوصول إلى جمهور عالمي من المسافرين.

ويمكن للمهتمين استكشاف المنصة عبر الموقع الإلكتروني **www.omantravelhub.com**، أو متابعة حسابها على إنستغرام @OmanTravelHub، حيث صُممت لتُلهم المسافرين من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف عُمان من منظور مختلف، بعيدًا عن المسارات السياحية التقليدية.

ولا تقتصر عمان ترافل هَب على كونها منصة للتعريف بالمقومات السياحية، بل تمثل جسرًا يربط بين الزوار ومقدمي الخدمات السياحية المحليين، من خلال منح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حضورًا أوسع أمام الأسواق العالمية، بما يسهم في تقديم تجارب أصيلة للمسافرين، وتعزيز نمو المنظومة السياحية في السلطنة.

ومن أبرز الخدمات التي تقدمها المنصة خدمة "خطط رحلتك معنا"، والتي تتيح للمسافرين تصميم برامج سياحية مخصصة تتوافق مع اهتماماتهم وتفضيلاتهم الشخصية، دون الحاجة إلى قضاء ساعات طويلة في البحث والتخطيط. وتُصمم هذه البرامج بما يعكس أسلوب كل مسافر، سواء كان يبحث عن مغامرات الصحراء، أو الاسترخاء على السواحل، أو استكشاف الموروث الثقافي العريق الذي تزخر به عُمان.

وقال بدر اللواتي، وهو متخصص في التسويق يتمتع بخبرة تتجاوز عشرة أعوام في استراتيجيات العلامات التجارية, "علمتني مسيرتي في عالم التسويق أن الظهور هو مفتاح النجاح. فالسياحة تزدهر عندما تُروى القصص بطريقة مؤثرة، وتُعرض التجارب بصورة تعكس حقيقتها. ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة عمان ترافل هَب لتسلط الضوء على الكنوز السياحية التي تزخر بها السلطنة، وتمنح مقدمي الخدمات المحليين منصة تسويقية تُمكنهم من الوصول إلى العالم."

من جانبها، أوضحت آنا تشيسالينا الدافع وراء إطلاق المشروع، قائلة, "تعمق حبي لعُمان مع كل رحلة خضناها كأسرة. وأثناء التخطيط لإحدى رحلاتنا، أدركت مدى صعوبة العثور على معلومات متكاملة حول الكثير من الوجهات والتجارب المميزة التي لا تزال بعيدة عن الأضواء. ومن هنا وُلدت فكرة عمان ترافل هَب، لتسهيل عملية اكتشاف هذه الكنوز، ومشاركة جمال عُمان مع المسافرين من مختلف أنحاء العالم."

كما تدعو عمان ترافل هَب جميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي إلى التواصل واستكشاف فرص التعاون والشراكة، بما يسهم في دعم نمو القطاع السياحي وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة سياحية عالمية.

نبذة عن عمان ترافل هَب

عمان ترافل هَب (Oman Travel Hub) هي منصة رقمية متخصصة في الترويج للسياحة في سلطنة عُمان، وتهدف إلى ربط المسافرين بتجارب سياحية أصيلة ومقدمي خدمات محليين، من خلال محتوى مختار بعناية، وخدمة إعداد برامج سياحية مخصصة، وحضور رقمي يستهدف الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة السلطنة كوجهة استثنائية لعشاق السفر والاستكشاف.

الموقع الإلكتروني: www.omantravelhub.com

إنستغرام: @OmanTravelHub

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