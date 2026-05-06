مسقط: استضاف عُمان أفينيوز مول، الوجهة التجارية المفضلة في سلطنة عُمان، فعالية كبيرة بمناسبة يوم الأرض العالمي، وذلك تحت مظلة برنامج المسؤولية الاجتماعية «تفاؤل»، جمعت 1,400 طالب من 24 مدرسة من مختلف أنحاء السلطنة. وأُقيمت الفعالية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، وسلّطت الضوء على أهمية العمل الجماعي لحماية المناخ في بناء مستقبل أكثر استدامة وقدرة على التكيّف.

في إطار هذه المبادرة، شارك الطلاب في مسابقة فنية، حيث عبّروا بإبداع عن موضوعات الإستدامة والحفاظ على البيئة ومستقبل أكثر خُضرة من خلال أعمالهم الفنية. وتُعرض حاليًا أفضل 200 مشاركة في معرض مُنسّق في ردهة الطابق الثاني من المول، وسيظل المعرض مفتوحًا أمام الجمهور حتى يوم السبت 9 مايو 2026. وشهدت المبادرة مشاركة حماسية من الطلاب والمعلمين والقيادات المدرسية على حد سواء، مما يؤكد أهمية التوعية البيئية لدى الأطفال واليافعين. كما هدفت إلى بناء الوعي منذ سن مبكرة، وتشجيع العادات الصديقة للبيئة، وإحداث تغيير إيجابي مستدام.

وفي تعليقه على هذه المبادرة، صرّح الفاضل ديريك مايكل، المدير العام لعُمان أفينيوز مول، قائلاً: "لقد كان الإحتفال بيوم الأرض العالمي من خلال هذه المبادرة الطلابية مصدر إلهام حقيقي. نحن مُعجبون بالوعي والإبداع والشغف الذي أظهره الطلاب، مما يمنحنا الثقة في قدرة الجيل القادم على حماية كوكبنا. وفي عُمان أفينيوز مول، نسعى لأن نكون أكثر من مجرد وجهة تسوق رائدة؛ بل نهدف إلى أن نكون منصة تُحدث التغيير الإيجابي، وتشجع مجتمعنا على تبني خيارات يومية أكثر مسؤولية".

وبالحديث عن هذه الشراكة، علّقت الفاضلة/د.شيخة بنت عبدالله الشعيبي، المديرة العامة المساعدة للمديرية العامة للتعليم لمحافظة مسقط لشؤون التعليم والبرامج المساندة قائلة: "نحن فخورون بالشراكة مع عُمان أفينيوز مول لتمكين الطلاب ليكونوا عناصر فاعلة في التغيير. ومن خلال التعلم التفاعلي، نهدف إلى تعزيز ثقتهم في حماية البيئة وإبراز أهمية تأثير أفعالهم. تجمع هذه الشراكة بين التعلم والإبداع، مما يساهم في تشكيل جيل مسؤول من الشباب يدعم التقدم المستقبلي للبلاد".

اختُتم الحدث بتذكير بأن حتى أبسط الإجراءات المتخذة لحماية البيئة لها أثر كبير. فسواء كان ذلك تقليل النفايات، أو ترشيد استهلاك الطاقة، أو زراعة الأشجار، أو إعادة التدوير، فإن كل جهد يُسهم في إحداث تغيير إيجابي. ومن خلال هذه المبادرات، يواصل عُمان أفينيوز مول تعزيز دوره كمركز حيوي للمجتمع، يدعم الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، مما يعكس التزامًا راسخًا بدعم مستقبل أكثر خُضرة ونظافة واستدامة للوطن.

عُمان أفينيوز مول

يستمر عُمان أفينيوز مول، التابع لشركة لولو مول للتسوق السريع مسقط ذ.م.م، في تقديم تشكيلة نابضة بالحياة من المتاجر، حيث يمزج بسلاسة بين العلامات التجارية العالمية والمحلية المفضلة، ليخلق بيئة تسوق ديناميكية تتطور باستمرار مع احتياجات وتفضيلات الزوار. يضم المول أكثر من 240 علامة تجارية ومساحة تجارية تبلغ 108,000 متر مربع، مما يجعله وجهة مرغوبة في قلب المدينة، حيث يقدم تجربة لا مثيل لها مع مرافق وخدمات استثنائية مصممة خصيصًا للعملاء المميزين.

