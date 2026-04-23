أبوظبي : افتتحت «عيادات صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث» وواحدة من أكبر مُقدّمي خدمات الرعاية الصحية الأولية والتخصصية في دولة الإمارات، العيادة المجتمعية في جزيرة السعديات، في خطوة تنسجم مع التزامها بإرساء معايير جديدة للرعاية الصحية التي تركز على المرضى وتعزّز نهج الوقاية ويسهل الوصول إليها في أبوظبي.

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات القيادية في قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، من بينهم سعادة الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة؛ وشايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيورهيلث»؛ وراشد القبيسي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بيورهيلث»؛ وسعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»؛ والدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ«عيادات صحة». إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع الصحي.

وقالت سعادة الدكتورة فايزة اليافعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «نهنّئ عيادات صحة بمناسبة افتتاح عيادتها الجديدة في جزيرة السعديات، والتي تعكس التزام إمارة أبوظبي بالاستثمار في الرعاية الصحية الأولية بوصفها حجر الأساس لبناء مجتمع أكثر صحة ووقاية، حيث تسهم هذه العيادة في تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات صحية متكاملة تتمحور حول المريض، لتكون الشريك الصحي لأفراد المجتمع وأسرهم في رحلتهم الصحية عبر مختلف مراحل الحياة من خلال تقديم رعاية شخصية وشاملة تحت سقف واحد لكافة الفئات العمرية، فيما نواصل في دائرة الصحة – أبوظبي تمكين شركائنا في القطاع الصحي من توسيع نطاق خدماتهم والاقتراب أكثر من أفراد المجتمع، بما يضمن توفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية وترسيخ مكانة أبوظبي كإحدى الوجهات الرائدة والأكثر كفاءة عالمياً في مجال الرعاية الصحية».

وقالت الدكتورة خديجة المراشدة، الرئيس التنفيذي لـ«عيادات صحة»: «تؤدي (عيادات صحة) دوراً محورياً في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي، من خلال تقديم خدمات متكاملة وشخصية عالية الجودة داخل المجتمعات السكنية، بما يتيح للمستشفيات الكبرى التركيز على الحالات المعقّدة والعلاجات المتقدمة. ويُعد افتتاح (عيادات صحة – السعديات) خطوة مهمة في توسيع نطاق الوصول إلى رعاية صحية محورها المريض، تدعم الوقاية، والتدخل المبكر، وتعزز الصحة والرفاه على المدى الطويل في الإمارة. وقد صُمّمت العيادة بما يراعي احتياجات المجتمع الذي تخدمه، حيث تجمع بين نخبة من الكفاءات الطبية المتمرسة، وخدمات تخصصية متكاملة، ومسارات رعاية مخصّصة، لتقديم تجربة صحية سلسة وعالية الجودة، أقرب إلى أفراد المجتمع وفي متناولهم».

ويأتي افتتاح «عيادات صحة – السعديات» ضمن استراتيجية التوسع الشاملة لـ«عيادات صحة»، المنسجمة مع التزام «بيورهيلث» بتعزيز نموذج الرعاية الصحية المجتمعية في إمارة أبوظبي. ومن خلال تعزيز حضورها في المجتمعات السكنية الرئيسية، تسعى «عيادات صحة» إلى تيسير سبل الوصول إلى خدمات الرعاية الوقائية والتخصصية، مع تمكين المستشفيات الكبرى من التركيز على الحالات المعقّدة والمتقدمة.

وصممت العيادة الجديدة والمتطورة وفق نموذج مبتكر يُمكّنها من تلبية مختلف الاحتياجات الصحية للمقيمين في جزيرة السعديات وزوارها، حيث تفتح أبوابها طيلة أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحاً إلى 6 مساءً وتقدم مجموعة واسعة من التخصصات، تشمل طب الأسرة، وطب الأطفال، وطب الأمراض الجلدية، وخدمات التشخيص، وصحة النساء، والعلاج الطبيعي، وغيرها.

وتجمع العيادة بين الخبرات الطبية الموثوقة لـ«عيادات صحة» وتجربة رعاية صحية راقية تتمحور حول المريض، مع تركيز كبير على الراحة، وسهولة الوصول، والكفاءة في مختلف مراحل رحلة المتعامل. ومن التسجيل الرقمي إلى خدمات الإرشاد المخصصة للمرضى، وصُممت المنشأة لضمان انسيابية الحركة، وحماية الخصوصية، وتوفير بيئة مريحة، مدعومة بالإضاءة الطبيعية والتصاميم الداخلية الراقية التي تنسجم مع الطابع الهادئ لجزيرة السعديات.

ويعمل في «عيادات صحة» حالياً أكثر من 800 طبيب ضمن 35 عيادة موزّعة في أبوظبي والعين. وإلى جانب علاج الأمراض، تلتزم العيادة الجديدة بإلهام وإرشاد المجتمع نحو اعتماد أسلوب صحي استباقي من خلال برامج الوقاية والعافية، والفحوصات المجتمعية، ومبادرات التوعية والمشاركة.

لمزيد من المعلومات، زوروا: https://clinics.seha.ae

-انتهى-

#بياناتشركات