الرياض، المملكة العربية السعودية – كشفت شركة "عوده كابيتال" عن شراكة استراتيجية مع شركة "أزاكاو"، التابعة لمجموعة "j.awan & partners"، لاعتماد "أزاكاو" المنصة المعتمدة لإجراءات الانضمام والامتثال. وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تعزيز الكفاءة التشغيلية لشركة "عوده كابيتال" وترسيخ إطارها التنظيمي في المملكة العربية السعودية، من خلال الاستفادة من مسارات عمل متخصصة طوّرها خبراء الامتثال، جرى تهيئتها منذ اليوم الأول بما يتماشى مع لوائح وإشراف هيئة السوق المالية .(CMA)

وبموجب هذه الشراكة، أصبح بإمكان العملاء الانضمام بأمان عبر الموقع الإلكتروني لعوده كابيتال من خلال تقديم المعلومات والمستندات المطلوبة بشكل رقمي، واستكمال متطلبات اعرف عميلك (KYC) واعرف نشاطك التجاري (KYB) بسرعة وكفاءة. كما ستقوم فرق عوده كابيتال بإجراء فحص آلي لمكافحة غسل الأموال (AML) مع مراجعة سريعة وإصدار الرد خلال بضعة أيام فقط، مدعومة بآليات مراقبة مستمرة لإدارة المخاطر وضمان الامتثال على مدار دورة حياة العميل.

تم تصميم منصة "أزاكاو" خصيصاً لتتكامل بسلاسة مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) ومنصات التداول. وهي تتيح لعملاء عوده كابيتال تجربة متكاملة تحت علامتها التجارية (white-labelled) مع الامتثال التام لمتطلبات الهيئات التنظيمية.

منصة "أزاكاو" ليست تطبيقاً موحّداً لمرة واحدة اذ تأتي هذه الخطوة امتداداً لالتزام عوده كابيتال بالشفافية والحوكمة، حيث أبلغت الشركة هيئة السوق المالية السعودية مسبقاً بخططها لاعتماد منصة "أزاكاو" خلال ثلاثة أشهر، ستعمل الشركة على توسيع نطاق التطبيق ليشمل وحدة الامتثال المؤسسي الخاصة بـ أزاكاو، بما يعزز الحوكمة، ويدعم بيئة الرقابة، ويقوي التقارير التنظيمية بما يتماشى مع الأنظمة السعودية.

وفي هذا السياق، صرّح دانيال أسمر، الرئيس التنفيذي لشركة عوده كابيتال:

"أولويتنا هي توفير تجربة رقمية سريعة، شفافة وآمنة لعملائنا. وقد مكنتنا شراكتنا مع أزاكاو من تعزيز قدراتنا في الامتثال وتسريع رحلة التحول الرقمي. هذه الشراكة تؤكد التزامنا بالابتكار والتميز التنظيمي، وترسخ ثقة طويلة الأمد مع عملائنا وشركائنا في المملكة."

من جانبه، علّق زهيب أون، مدير تطوير الأعمال في مجموعةJ.Awan & Partners :

"نركّز على فهم التحديات التشغيلية لعملائنا، والتزاماتهم التنظيمية، وأهدافهم الاستراتيجية. نقوم بتحديد نقاط الاختناق، والمخاطر، والنتائج المرجوّة منذ البداية، ثم نصمّم الحل المناسب. وعند مرحلة الإطلاق، تكون منصة أزاكاو مهيّأة وفق سياسات العميل، وشهيته للمخاطر، وأنظمته، مما يحوّل الامتثال من مجرد نقطة تفتيش إلى ميزة تشغيلية. ومع عوده كابيتال، قمنا بترجمة متطلبات هيئة السوق المالية (CMA) إلى مسارات عمل قابلة للتدقيق، تُسرّع عملية الانضمام، وتقلل من التدخل اليدوي، وتُعزّز الإشراف. إن نهجنا يقوم على الشراكة لا الشراء: نحلّ التحديات الصحيحة، نقيس الأثر، ثم نوسّع نطاق التطبيق."

وأضاف كريستيانو ماتشادو، المدير التقني ونائب الرئيس التنفيذي في أزاكاو:

"لم يعد الامتثال مجرد التزام بيروقراطي، بل يمكن أن يكون ميزة تنافسية إذا أُدير بفعالية. تبنّت عوده كابيتال رؤيتنا في تحويل الامتثال إلى محرك للنمو، ما يعكس تحولاً جوهرياً في قطاع الخدمات المالية."

-انتهى-

#بياناتشركات