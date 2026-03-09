استفادة الجامعات الوطنية من قدرات حوسبة متسارعة وقابلة للتوسع لدعم البحث العلمي والتعلّم المتقدم

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، أعلنت عنكبوت، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الشبكات والحوسبة السحابية لقطاع التعليم في دولة الإمارات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع ديل تكنولوجيز بهدف تعزيز الابتكار التكنولوجي في قطاع التعليم بالدولة.

ووقّع الاتفاقية كلٌّ من وليد يحيى، المدير العام لمنطقة الخليج الجنوبي لدى ديل تكنولوجيز، وطارق الجندي، الرئيس التنفيذي لشركة عنكبوت، حيث تعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بإعادة صياغة تجربة التعلّم في دولة الإمارات من خلال أحدث التقنيات والتعاون الاستراتيجي.

من الجدير بالذكر أن عنكبوت توفر مجموعة واسعة من الخدمات التي تشمل الشبكات، والتقنيات الافتراضية، والحوسبة السحابية، وخدمات التطبيقات، والأمن السيبراني، وخدمات الدعم المُدارة عبر مركز البيانات المتطور التابع لها في جامعة خليفة.

وبموجب هذا التعاون، تستفيد عنكبوت من قدرات ديل في تزويد وحدات معالجة الرسوميات كخدمة لتمكين المؤسسات الأكاديمية من الوصول إلى قدرات الحوسبة المتسارعة التي تدعم الأبحاث كثيفة البيانات وتطبيقات التعلّم المتقدم. كما توفر ديل أنظمة حوسبة عالية الأداء إلى جانب أحدث الأجهزة الطرفية ومحطات العمل، بما يتيح لعنكبوت تمكين المؤسسات التعليمية في مختلف أنحاء دولة الإمارات ببنى تحتية تقنية آمنة وقابلة للتوسع وذات كفاءة عالية.

ومن جانبها تسعى عنكبوت إلى توسيع قدراتها لتوفير حلول الحوسبة السحابية، بما يتيح لعدد أكبر من المؤسسات الوصول إلى موارد الحوسبة عالية الأداء ووحدات معالجة الرسوميات، الأمر الذي يسهم في توسيع آفاق البحث العلمي وتحسين مخرجات التعليم وتعزيز الابتكار ضمن منظومة التعليم في دولة الإمارات.

في هذا الصدد قال وليد يحيى، المدير العام لمنطقة الخليج الجنوبي لدى ديل تكنولوجيز: "تواصل دولة الإمارات ترسيخ معايير عالمية للابتكار في التعليم من خلال التزامها بالتعلّم المدعوم بالتكنولوجيا. وينسجم تعاوننا مع عنكبوت انسجامًا تامًا مع هذه الرؤية الوطنية، إذ يجمع بين حلول البنية التحتية المتقدمة من ديل وريادة عنكبوت في شبكات التعليم من أجل بناء منظومة رقمية جاهزة للمستقبل تخدم الطلبة والباحثين والمعلّمين في مختلف أنحاء الدولة".

وبدوره قال طارق الجندي، الرئيس التنفيذي لدى عنكبوت: "يمثل هذا التعاون خطوة محورية نحو تطوير التعلّم الرقمي في دولة الإمارات، إذ إن دمج حلول الحوسبة المتقدمة من ديل تكنولوجيز مع خبرات عنكبوت في الحوسبة السحابية والاتصال الشبكي يتيح للمؤسسات تصور أساليب مبتكرة لتقديم تجربة التعليم. وبهذا يمكننا أن نسهم معًا في بناء مجتمع أكاديمي أكثر ذكاءً وترابطاً يدعم طموحات دولة الإمارات نحو اقتصاد قائم على المعرفة".

نبذة عن عنكبوت

تعد عنكبوت الشريك الموثوق في مجال تقنيات التعليم في دولة الإمارات ، حيث تقود جهود التحول الرقمي في المدارس والجامعات ومؤسسات البحث العلمي. وبصفتها الشبكة الوطنية للبحوث والتعليم في الدولة، توفر عنكبوت البنية الرقمية الأساسية التي تدعم الابتكار والاتصال والتعاون عبر المنظومة الأكاديمية.

ومن خلال رؤيتها الرامية إلى الارتقاء بالتعليم وصناعة مستقبل لا تحدّه حدود للتعلّم، تقدم عنكبوت حلولاً مرنة واستشرافية تحفّز النمو وتلهم حب الاستطلاع وتعزز الروابط داخل مجتمع التعليم والبحث، لتمكّن عنكبوت المؤسسات والمعلّمين والمتعلمين من الوصول السلس إلى الابتكار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات.

