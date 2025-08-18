مسقط: أعلنت شركة عمان داتا بارك -المزوّد الرائد في السلطنة للخدمات المُدارة وحلول الحوسبة السحابية والأمن السيبراني المتقدّم- عن عقد شراكة استراتيجية مع شركة سولار وادي (Solar Wadi) لإطلاق مشروع تحويلي للطاقة الشمسية. ويهدف المشروع في مرحلته الأولى إلى توفير 1.4 ميجاواط من الطاقة النظيفة، على أن تتبعها مرحلة توسعة لاحقة تضيف 400 كيلوواط إضافية من القدرة الإنتاجية، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات الشركة.

وسيُغذي هذا المشروع مراكز بيانات شركة عمان داتا بارك مباشرةً بالطاقة، في خطوة نوعية نحو إنشاء أول مركز بيانات يعمل بالطاقة الخضراء في السلطنة، بما يجسّد التزام الشركة ببناء بنية تحتية رقمية مستدامة تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 لتحقيق الحياد الكربوني.

وفي هذا الصدد، قال مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي لشركة عمان داتا بارك: "لا تقتصر هذه المبادرة على تحديث البنية التحتية فحسب، بل تمثل رؤية واضحة لمستقبل إدارة البيانات في السلطنة. إن دمج إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق واسع ضمن منشآتنا الحيوية يشكّل نقطة تحول في تعزيز مرونة الطاقة ضمن الاقتصاد الرقمي. ومن خلال الجمع بين الابتكار في الطاقة المتجددة والموثوقية التشغيلية، نعيد صياغة معايير الخدمات السحابية وإدارة البيانات المستدامة، ونرسم ملامح مشهد تكنولوجي يرتكز على المسؤولية البيئية."

ستشهد المرحلة الأولى من المشروع تركيب الألواح الشمسية في منطقة الوادي وعلى سطح مبنى واحة المعرفة مسقط 4 (KOM 4) في الرسيل، بهدف الاستفادة المثلى من ضوء الشمس وزيادة إنتاج الكهرباء. وستُغذّى الطاقة المنتجة مباشرة عبر الألواح والمفاتيح الكهربائية القائمة، لتوفير ما يقدّر بـ 1.4 ميجاواط من الطاقة النظيفة المخصصة لتشغيل عمليات شركة عمان داتا بارك. أما المرحلة الثانية، فستتضمن توسعة نطاق التغطية بإضافة قدرة إنتاجية تبلغ 400 كيلوواط، من خلال تركيب بنية تحتية للطاقة الشمسية في مواقف السيارات، مما يعزز قدرة الشركة على تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة."

كما أنشأت شركة عمان داتا بارك مركز بياناتها الجديد والمتطور في منطقة فرق بولاية نزوى، مع دمج بنية تحتية للطاقة الشمسية ضمن أساساته منذ مرحلة التصميم. وقد صُمم المركز لتوفير قدرة إجمالية تصل إلى 4.4 ميجاواط واستيعاب أكثر من 500 رف لتخزين البيانات. ومن خلال مبادرة الطاقة الشمسية، سيُولّد المركز، منذ انطلاقه ما يُقدّر بنحو 350 كيلوواط من الكهرباء النظيفة التي تعمل بالطاقة الشمسية، في خطوة تدعم استراتيجية الشركة طويلة الأمد لتقديم خدمات بيانات الجيل القادم وفق أعلى معايير المسؤولية البيئية.

من خلال دمج مبادئ الاستدامة في مسيرتها التنموية، تواصل شركة عمان داتا بارك ترسيخ مكانتها في مقدمة مسار التحول نحو اقتصاد أخضر ودائري في المنطقة. وتأتي هذه المبادرة لتعزيز زخم مشروعات الطاقة المتجددة في السلطنة، وإبراز دور الشركة في رسم ملامح مستقبل البنية التحتية العُمانية المتقدمة تقنيًا، والمرتكزة على الوعي البيئي.

-انتهى-

#بياناتشركات