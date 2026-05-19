تعزيز الريادة في الاستدامة الرقمية والابتكار المستقبلي

مسقط، سلطنة عُمان، عززت عُمانتل، المزود الرائد لحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة في السلطنة، مكانتها كقوة وطنية وإقليمية في مجال الاستدامة بعد حصولها على تقدير مرموق ضمن جوائز أسبوع عُمان للاستدامة. ويعكس حضور الشركة في جوائز الحوكمة الثلاثية ESG ومعرض أسبوع عمان للاستدامة نهجًا شاملاً ومتكاملاً لترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف عملياتها وبنيتها الرقمية وإستراتيجيات بناء القيمة طويلة المدى.

وللعام الرابع على التوالي، شاركت عمانتل في جوائز أسبوع عمان للاستدامة المرموقة ضمن مشاركتها الدائمة في أسبوع الاستدامة، حيث حصلت على الجائزة البلاتينية ضمن فئة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تقديرًا لأطر الحوكمة القوية التي تعتمدها، ومبادراتها الاستباقية لحماية البيئة، وأهدافها الواضحة لخفض الانبعاثات. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لالتزام الشركة بأجندة الاستدامة الوطنية، بما في ذلك تعهدها بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وخفض انبعاثات النطاقين الأول والثاني بنسبة 45% بحلول عام 2030 (مقارنة بخط الأساس: 2023). وفيما يتعلق بإطار خارطة طريق إزالة الكربون، قامت عمانتل بشراء 100,000 ميجاواط ساعة من الطاقة المتجددة في عام 2025 من شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، وهو ما يعزز انتقالها نحو عمليات أكثر استدامة.

تستند رحلة عُمانتل في الاستدامة إلى التكنولوجيا، فمن خلال مبادراتها في مجال الاستدامة بالإضافة إلى قدرات شركة "أوتك" وشركة "زين عُمانتل الدولية" (ZOI)، تستعرض عمانتل ضمن مشاركتها في أسبوع عمان للاستدامة حلولًا متقدمة تمكّن مستقبلًا أكثر ذكاءً واستدامة. وتشمل محفظة أوتك حلول مراقبة بيئية قائمة على إنترنت الأشياء، وتقنيات المباني الذكية التي تعزز كفاءة الطاقة، ومنصات المدن الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات للحد من الأثر البيئي.

وبالإضافة إلى البنية الأساسية، تواصل عُمانتل الاستثمار في مبادرات رقمية شاملة تمكّن المجتمعات. ومن أبرز هذه المبادرات:

• مبادرة البطل الرقمي – ماينكرافت برنامج تفاعلي زوّد 10300 طفل بمهارات الأمان الرقمي والبرمجة والتحليل.

• تدريب الذكاء الاصطناعي للمكفوفين: نظمت ورش عملية لـعدد 30 مشاركًا لتعزيز الاستقلالية والنمو المهني باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

• برنامج مبادرة لتمكين المرأة: استفاد منه 45 امرأة من 10 جمعيات المرأة العمانية، واستثمرت عمانتل في مشروعين ضمن الأفكار التي عرضت خلال أول هاكثون يقام لجمعيات المرأة العمانية

• أداة تشخيص السرطان بالذكاء الاصطناعي: دعم الكشف المبكر لأكثر من 10,000 مريض سنويًا عبر تحليل متقدم لصور الأشعة.

• مبادرة الشعاب المرجانية الاصطناعية: إنشاء هياكل للشعاب المرجانية لمحاكاة البيئة البحرية وتوفير بيئة آمنة للكائنات البحرية مما يسهم في الاستدامة البيئية ويعزز القيمة الاقتصادية والسياحية

• خط مقروء: أول خط عربي في العالم مصمم لذوي عسر القراءة، يستفيد منه أكثر من 80 مليون متحدث باللغة العربية.

تجسد هذه المبادرات كيف تقوم عمانتل بتوظيف الابتكار الرقمي ليس فقط لخفض الانبعاثات، بل أيضًا لتمكين الأفراد، وحماية النظم البيئية، وبناء مجتمعات شاملة.

وتعليقا على ذلك، قالت لجينة بنت سيف الخروصية، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والشؤون التنظيمية والالتزام في عمانتل "تتجاوز رحلتنا في الاستدامة خفض الانبعاثات، حيث نعمل على تمكين مستقبل تُسهم فيه التكنولوجيا في خدمة المجتمعات، وحماية البيئة، ودعم النمو الشامل. ويُعد أسبوع عُمان للاستدامة منصة نعرض من خلالها بفخر كيف تسهم عُمانتل في تشكيل هذا المستقبل لسلطنة عمان والمنطقة".

ومن خلال الجمع بين الأداء الخاص بالحوكمة الثلاثية القابل للقياس والحلول المدعومة بالتكنولوجيا، تواصل عُمانتل ترسيخ مكانتها كممكّن رقمي للتنمية المستدامة، معززة ثقة الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال والمجتمع، ومؤكدة دورها كمجموعة تقنية رائدة على مستوى المنطقة.

تمكنت عمانتل من خلال تكامل أعمالها وعملياتها وخبرتها الواسعة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية من ترسيخ مكانتها كشركة الاتصالات الرائدة في سلطنة عمان وخارجها، وقد أسهمت الأساليب المبتكرة التي تتبعها الشركة في تقديم أحدث الحلول لمختلف فئات المشتركين وقطاعات الأعمال، وتسعى الشركة إلى تقديم تجربة لا تضاهى لمشتركيها وتعمل على تجاوز توقعاتهم. تعمل عمانتل من أجل الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 من خلال الاستثمار في التقنيات الناشئة وتقديم أحدث حلول التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات والاتصالات مثل الحلول السحابية، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذكاء الاصطناعي، الحلول الذكية، الأمن السيبراني وغيرها من التقنيات، بالإضافة إلى توظيف إمكانياتها التقنية لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في التكنولوجيا الجديدة والمتطورة.

-انتهى-

#بياناتشركات