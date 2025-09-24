مسقط: في خطوة غير مسبوقة من شأنها إعادة تشكيل مستقبل الإعلانات الرقمية في منطقة الخليج، أعلنت عمانتل عن شراكة استراتيجية مع مجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط لإطلاق أول منظومة متكاملة لتكنولوجيا الاعلانات في سلطنة عمان، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إيذاناً ببدء عصر جديد من الوسائط الذكية والتسويق القائم على البيانات والابتكار.

تجمع هذه الشراكة بين البنية الأساسية المتقدمة لعمانتل وريادتها الرقمية وانتشارها التجاري، والخبرة العالمية لمجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط في مجالات الإعلام، والبيانات والتكنولوجيا. ستثمر هذه الشراكة عن بناء منصة ذكية تمكّن المعلنين والناشرين ووكالات الإعلان من تحسين الوصول إلى الجمهور وتحقيق الدخل بدقة وسرعة غير مسبوقتين.

تم تصميم المنصة لتواكب تطلعات الاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان، حيث تتيح تجزئة الجمهور في الوقت الفعلي وقياس تأثير الحملات على مسيرة المشترك إلى جانب تكاملها السلس مع مختلف القنوات والمنصات. وستساعد العلامات التجارية على إيصال رسائلها الإعلانية بشكل أكثر ارتباطاً وفعالية، كما تتيح للمعلنين استكشاف مصادر جديدة للإيرادات من خلال إدارة المخزون وتحليلات الأداء الذكية.

في تعليقه على هذه الشراكة، قال المهندس علاء الدين بيت فاضل، الرئيس التنفيذي التجاري في عمانتل: "هذا المشروع ليس مجرد منصة إعلانية، بل يمثل قفزة نوعية في مسيرة عمانتل نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي في السلطنة. من خلال هذا المشروع، نضع الأساس لمنظومة إعلانية أكثر ذكاءً واتصالاً، ونمكّن العلامات التجارية والناشرين والوكالات من التعاون والابتكار والنمو بطرق غير مسبوقة. تجسد هذه المبادرة طموحات رؤية عمان 2040، ليس فقط من جهة تطورها من الناحية التقنية، بل أيضاً في قدرتها على دعم التنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للإيرادات، وترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي للإعلانات الذكية والتحول القائم على البيانات،

وأضاف المهندس علاء الدين بيت فاضل :" نهدف من خلال هذه المنظومة إلى إعادة توجيه الإنفاق الإعلاني وتعزيزه في السوق المحلي؛ مما سيسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ويقلل التدفقات المالية إلى الخارج. نطمح من خلال هذه المبادرة إلى تقديم مشروع تقني رائد ينطلق من سلطنة عمان ويتوسع لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي."

من جهته، قال باسل كاكيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة بوبليسيس الشرق الأوسط وتركيا: "نفخر بشراكتنا مع عمانتل في هذه الرحلة التحولّية. هذه المبادرة تضع معياراً جديداً للتعاون بين شركات الاتصالات والتقنية والإعلام، وتفتح الباب أمام تعزيز القيمة، ودفع الابتكار وتشكيل مستقبل الإعلان في سلطنة عمان والمنطقة."

وبفضل البنية الأساسية الآمنة وعالية السرعة لعمانتل، تم تصميم المنصة لخدمة السوق المحلي والأسواق الإقليمية، مع قابلية التوسع عبر مختلف القطاعات. كما يدعم المشروع تطوير استراتيجيات إدارة وتفعيل البيانات التي يحصل عليها المعلنين مباشرة من الجمهور وهو ما يمكّن المعلنين من حماية حملاتهم في بيئة رقمية أكثر احتراما وإلماما بالخصوصية.

ويعزز هذا الإطلاق دور عمانتل كممكن رئيسي للتحول الرقمي، حيث تواصل الشركة الاستثمار في التقنيات الناشئة مثل الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحلول الذكية. كما يؤكد التزامها بتقديم قيمة استثنائية للمشتركين والشركاء من خلال الابتكار، والتعاون والاستشراف الاستراتيجي.

