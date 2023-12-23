مسقط: أطلقت عمانتل، المزود الرائد لخدمات الاتصالات المتكاملة في سلطنة عمان، الجيل التالي من خدمة الألياف لكل غرفة التي توفر لمشتركي الإنترنت المنزلي تجربة أنترنت فائقة السرعة. تفخر عمانتل أنها أول مزود لخدمات الإنترنت في السلطنة يقدم هذه التقنية المتطورة والتي ستضمن بلا شك تعزيز تجربة مشتركي باقات الانترنت المنزلي من خلال تمكينهم من الحصول على إنترنت فائق السرعة.

وقال صالح بن محمود الميمني، مدير أول الخدمات الثابتة في عمانتل: «يعتبر توفير الألياف البصرية إلى الغرف FTTR إضافة هامة للجهود المبذولة لتوفير إنترنت فائقة السرعة في الوحدات السكنية حيث يتم توفير الخدمة من خلال كابل ألياف رفيع وشفاف بمقاس 2 مم. ويحل هذا الكابل الرفيع بدلاً عن كابلات الشبكة التقليدية بطريقة عملية ومبتكرة بما يضمن حصول كافة المشتركين على انترنت فائق السرعة وتغطية Wi-Fi سلسة".

وسواء كنت تعيش في وحدة سكنية صغيرة أو فيلا كبيرة، مع هذه الخدمة يمكنك تغطية منزلك بالكامل بما يصل إلى 10 غرف مع اتصال موثوق عالي السرعة وسرعة استجابة هائلة تضمن مشاهدتك لكل البرامج الترفيهية المنزلية بصورة نقية عالية الجودة وبلا انقطاع 8K UHD كما يمكنك ذلك من لعب الألعاب السحابية وتعزيز تجربة المنزل الذكي.

عمانتل هي شركة الاتصالات الرائدة في السلطنة والمزود الرئيسي لخدمات الاتصالات المتكاملة للأفراد والشركات والجهات الحكومية والخاصة وتعمل على تمكين المجتمع الرقمي من النمو وتسهل تنفيذ الأعمال بطرق ووسائل مبتكرة وتعزيز الازدهار والنمو في جميع القطاعات، إضافة إلى دورها المحوري في بناء المجتمع الرقمي، وتقديم مفهوم جديد للأعمال، مستهدفة تحقيق أعلى مستويات رضا العملاء على الدوام. كما تلعب عمانتل دوراً محورياً في توفير الدعم والمساندة لكافة قطاعات المجتمع العماني.

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