مسقط: اختتمت عمانتل، الشركة الرائدة في مجال خدمات التكنولوجيا المتكاملة في سلطنة عمان، مشاركتها في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) لعام 2025 بفوزها بجائزتين مرموقتين، مؤكدةً بذلك مكانتها كنموذج إقليمي رائد في مجال إشراك المستثمرين وتعزيز الشفافية المؤسسية.

وقد شاركت عمانتل كشريك استراتيجي في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط 2025، الذي استضافته السلطنة لأول مرة، وجمع أكثر من 1200 من المتخصصين في علاقات المستثمرين والمستثمرين المؤسسيين والبورصات والهيئات التنظيمية.

وحصلت عمانتل خلال المؤتمر على جائزتين متميزتين، وهما أفضل شركة في مجال علاقات المستثمرين في سلطنة عمان وأفضل مسؤول في مجال علاقات المستثمرين في سلطنة عمان التي منحت عائشة البلوشي مسؤولة علاقات المستثمرين في عمانتل، وتعكس هاتان الجائزتان التزام الشركة الراسخ بالتواصل الشفاف وثقة أصحاب المصلحة والابتكار في علاقات المستثمرين.

وبصفتها داعما استراتيجيا للمؤتمر، شاركت عمانتل في حلقة نقاش متمثلة بعائشة البلوشي التي كشفت خلالها عن تحول عمانتل إلى مجموعة تقنية وتكنولوجية رائدة. وسلطت الجلسة الضوء على استراتيجية عمانتل التي تم إطلاقها حديثا، "بوابة إلى المستقبل"، والتي تضع الذكاء الاصطناعي ضمن أحد أهم ركائزها. وقد حددت الشركة أكثر من 100 حالة باستخدام للذكاء الاصطناعي، منها 30 حالة تم تطبيقها بنجاح.

وفي مجال علاقات المستثمرين، أدخلت عمانتل وكيلًا افتراضيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي على موقع علاقات المستثمرين الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول بعلاقات المستثمرين لدعم فريق علاقات المستثمرين في الرد على استفسارات المستثمرين بسرعة وكفاءة، وتشير هذه الخطوات إلى نهج مستقبلي يعزز تجربة المستثمرين والمحللين الماليين، ويدعم كفاءة وفاعلية قنوات التواصل مع السوق المالي.

إن عمانتل اليوم ليست مجرد مشغل اتصالات وتكنولوجيا، بل هي شريك وطني حقيقي على مختلف المستويات، فإلى جانب دورها الرائد في التحول الرقمي والتقنية، تُسهم عمانتل أيضًا في تعزيز مكانة عُمان العالمية من خلال تشجيع الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للشركات العُمانية، وربط السلطنة بالأسواق الدولية. هذا الدور الوطني الواسع يجعل عمانتل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية عُمان 2040، ودعم التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر السنوي لعلاقات المستثمرين في الشرق الأوسط يُعدّ الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة، حيث يُسلّط الضوء على أفضل الممارسات والمعايير المهنية في مجال علاقات المستثمرين، مع تركيز قوي على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات. كما يهدف الحدث إلى تكريم الشركات الرائدة التي تفوقت في مجال علاقات المستثمرين

