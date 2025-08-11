دبي: أعلنت علي بابا كلاود اليوم تعاونها مع جامعة برمنغهام دبي من خلال مذكرة تفاهم وقعت حديثًا. وستقدم هذه الشراكة منهجًا دراسيًا متقدمًا في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للطلاب والمحاضرين في جامعة برمنغهام دبي. وفي إطار هذه المبادرة، أطلقت علي بابا كلاود أيضًا أول برنامج تدريب عملي لها في دولة الإمارات، حيث تعد جامعة برمنغهام دبي الجامعة الرائدة في هذا البرنامج.

ومن خلال هذا التعاون، سيكتسب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من جامعة برمنغهام دبي رؤىً أعمق في تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي من خلال المشاركة في ورش عمل تكنولوجية متقدمة، وجلسات تدريبية مكثفة إلكترونية وغير إلكترونية، ودورات متنوعة للحصول على شهادات مقدمة من علي بابا كلاود.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت علي بابا كلاود مبادرة "نجم المستقبل" للتدريب العملي في دولة الإمارات، بالتعاون مع جامعة برمنغهام دبي كشريك أكاديمي أول. ويوفر هذا البرنامج منصة حيوية لتطوير المواهب، حيث يقدم للمتدربين تدريبًا شاملاً، وخبرة عملية، وإرشادًا مميزًا يمتد من ثلاثة إلى ستة أشهر. ويهدف برنامج "نجم المستقبل" إلى توفير فهم شامل للأدوار المتعددة داخل علي بابا كلاود، ويضمن للمتدربين تأهيلًا جيدًا للمساهمة بفعالية في صناعة الحوسبة السحابية في العصر الرقمي.

وقال إريك وان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في علي بابا كلاود إنتليجنس: "يسرنا التعاون مع جامعة برمنغهام دبي لتنمية الجيل التالي من المهارات الرقمية في المنطقة. وستعمل جامعة برمنغهام دبي، المعروفة بتميزها في البحث والتعليم في المجالات التكنولوجية والرقمية، على إثراء هذا التعاون بخبراتها الواسعة ورؤاها الاستشرافية. ومن خلال هذه الشراكة، نلتزم بتزويد طلابها وأعضاء هيئة التدريس فيها برؤى رقمية ثاقبة، مما يتيح لهم التفاعل بشكل أعمق مع أحدث التقنيات والمنهجيات. وسنعمل معًا على إتاحة العديد من الفرص في عالمنا الرقمي المتسارع، مما يضمن للطلاب والمحاضرين ومحترفي الصناعة تحقيق النجاح في ظل المشهد الرقمي المتطور".

وقالت البروفيسورة يسرى المزوغي، عميد جامعة برمنغهام دبي: "يسعدنا أن نتعاون مع علي بابا كلاود لتزويد طلابنا بإمكانية الوصول المباشر إلى تجارب تعليمية عملية وتقنيات متطورة في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ويجسد هذا التعاون التزامنا بتزويد الخريجين المستقبليين بالمهارات الرقمية والمعرفة العالمية اللازمة للنجاح في عالم يعتمد بشكل متزايد على البيانات. وسيكون لفرص التدريب والإثراء الأكاديمي التي توفرها هذه الشراكة دور محوري في صقل مهارات المواهب من حرمنا الجامعي هنا في دبي للانضمام إلى المؤسسات الرائدة عالميًا."

وتبرهن هذه الشراكة الحديثة على التزام علي بابا كلاود طويل الأمد ببناء قاعدة مستدامة من المواهب الرقمية في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد علي بابا كلاود مزوداً رائداً للخدمات السحابية للشركات الخاصة المحلية والمؤسسات الحكومية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط منذ عام ٢٠١٦. وتتمتع بمنظومة محلية متينة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشبكة شركاء يغطون قطاعات البنوك والخدمات المالية والتأمين والإعلام والقطاع الحكومي، بالإضافة إلى خدمة العملاء محلياً في مختلف القطاعات.

