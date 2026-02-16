عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت "عقار" (مؤسسة عجمان للعقارات) اتفاقية استراتيجية للعَلامة التجارية مع "دوسيت إنترناشيونال"، إحدى الشركات الرائدة في مجال الضيافة المتكاملة في تايلاند، لتطوير مشروع "دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان" تحت مظلة علامة "دوسيت ثاني" الفاخرة. وباعتباره أول مشروع سكني في عجمان يحمل علامة تجارية دولية وتديره شركة ضيافة عالمية، يمثل هذا المشروع محطة هامة في جهود "عقار" المستمرة للارتقاء بمعايير القطاع العقاري من خلال التعاون مع أرقى العلامات التجارية العالمية.

سَتتولى 'عقار' تطوير مشروع 'دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان'، والذي سيعمل وفقاً لمعايير 'دوسيت' العالمية المرموقة في مجالات الفخامة والخدمة والرفاهية. ومن المقرر أن يصبح المشروع عند اكتماله وجهة سكنية بارزة، مما يسهم في تعزيز جاذبية عجمان للمستثمرين على المستويين الإقليمي والدولي

وبهذه المناسبة، صرّح ، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عجمان للعَقارات – 'عقار': «يمثل هذا التوقيع لحظة هامة لقطاع العقارات في عجمان. فمن خلال تعاوننا مع 'دوسيت إنترناشيونال'، نحن بصدد تقديم مشروع يعكس رؤيتنا لتحقيق النمو المستدام، والجودة العالمية، والقيمة طويلة الأمد للإمارة»

من جانبه، قال السيد خالد الحوسني، المدير التنفيذي لمؤسسة عجمان للعَقارات – 'عقار': «لقد صُمم مشروع 'دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان' ليرسي معياراً جديداً للسكن المرتبط بعلامات تجارية عالمية في الإمارات الشمالية. ويؤكد هذا المشروع التزامنا بتقديم مجمعات سكنية مُصممة بعناية، تجمع بين تميز أسلوب الحياة والركائز الاستثمارية القوية»

من جانبه، صرّح سِيراديج دُونافانيك، نائب الرئيس لشؤون التطوير (عالمياً) في 'دُوسيت إنترناشيونال': «يسعدنا وصول علامة 'دوسيت ثاني' إلى إمارة عجمان من خلال هذه الاتفاقية الاستراتيجية. وفي إطار سعينا المستمر لتوسيع حضور مجمعاتنا السكنية التي تحمل عَلامتنا التجارية في أسواق مختارة بعناية، تظل أولويتنا هي ضمان التزام كل مشروع يعمل تحت اسم 'دوسيت ثاني' بِمعاييرنا العالمية في الضيافة، ونزاهة التصميم، وثقافة الخدمة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر 'دوسيت' الإشراف على العلامة التجارية وخبراتها الواسعة في مجال الضيافة لدعم 'عقار' في تقديم بيئة سكنية تُدار بعناية فائقة وتتماشى مع الرؤية طويلة الأمد للعلامة».

عرض الوحدات السكنية وأسلوب الحياة:

سيضم مشروع 'دوسيت ثاني ريزيدنسز عجمان' 328 شقة سكنية فاخرة تحمل العلامة التجارية، مع مجموعة مختارة بعناية من المساكن التي تتنوع بين غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم. وقد صُمم كل مسكن بعناية فائقة ليُوفر مساحات واسعة، وشرفات خاصة، وتشطيبات عالية الجودة، بالإضافة إلى مواقف سيارات مخصصة للسكان. كما سيتم دمج معايير وثقافة الخدمة الراقية لِعلامة 'دوسيت ثاني' الفاخرة في تفاصيل الحياة اليومية، مما يثري التجربة السكنية الشاملة.

المرافق السكنية وعناصر أسلوب الحياة:

سَيستمتع السكان بمجموعة متكاملة من مرافق أسلوب الحياة المستوحاة من مبادئ العلامة التجارية في الرفاهية والضيافة؛ بما في ذلك ردهة "كافيه" مطلة على الواجهة البحرية، ودار سينما خاصة، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وغرف لليوغا والعلاجات الاستجمامية، ونادٍ صحِّي (سبا)، ونادٍ للأطفال، ومناطق مخصصة للترفيه. كما سيوفر المشروع قاعات اجتماعات ومساحات عمل مشتركة تلبي متطلبات نمط الحياة المعاصر، حيث تتيح للسكان العيش براحة، والعمل بإنتاجية، والتواصل الاجتماعي في آنٍ واحد.

فرصة ذهبية للمستثمرين:

تم تصميم المشروع بعناية للاستفادة من الطلب المتزايد على المجمعات السكنية التي تحمل علامات تجارية عالمية، والتي تقدم تَجارب معيشية متميزة تدعمها أرقى العلامات التجارية في العالم؛ مما يمنح زخماً إضافياً للإمارة كوجهة استثمارية صاعدة وواعدة.

نبذة عن 'عقار' (مؤسسة عجمان للعقارات):

تُعد شركة 'عقار' مطوراً عقارياً ر رائداً يتولى تطوير مشاريع سكنية وتجارية في إمارة عجمان، بهدف إنشاء مجمعات مستدامة توفر حلولاً مبتكرة وقيمة طويلة الأمد للمجتمع.

نبذة عن 'دُوسيت إنترناشيونال':

تأسست مجموعة 'دوسيت إنترناشيونال'، المعروفة أيضاً باسم شركة 'دوسيت ثاني العامة المحدودة' (DUSIT)، في عام 1949، وهي مجموعة رائدة في قطاع الضيافة ومدرجة في سوق تايلاند للأوراق المالية. وتتكون عمليات المجموعة من خمس وحدات عمل متميزة ومتكاملة هي: فنادق ومنتجعات دوسيت، و دٌوسيت للتَعليم في مجال الضيافة، و دوسيت للأغذية، والتطوير العقاري، والخدمات المتعلقة بالضيافة.

وتشكل استثمارات 'دوسيت إنترناشيونال' المتنوعة في مجالات التطوير العقاري والخدمات المرتبطة بالضيافة وقطاع الأغذية جزءاً من استراتيجيتها طويلة الأمد للنمو المستدام، والتي تركز على ثلاث ركائز أساسية هي: التوازن، والتوسع، و التَنويع.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: dusit-international.com

نبذة عن فنادق ومنتجعات دوسيت:

تُعد 'فنادق ومنتجعات دوسيت' ذراع قطاع الفنادق التابع لمجموعة 'دُوسيت إنترناشيونال'. وانطلاقاً من إيمانها الراسخ والتزامها بتقديم أرقى فنون الضيافة التايلاندية الأصيلة للعالم، تمنح 'فنادق ومنتجعات دوسيت' ضيوفها تجربة إقامة فريدة ومميزة في أجواء مفعمة بالأناقة، مع نهج مُخصص في تقديم الخدمات. وتضم محفظة المجموعة من الفنادق والمنتجعات والفيلات الفاخرة ما يقارب 300 منشأة تعمل تحت مظلة تسع علامات تجارية (ديفارانا – دوسيت رِيتريتس، دوسيت ثاني، دوسيت سويتس، دوسيت كوليكشن، فنادق دوسيت، دوسيت دي 2، دوسيت برِينسيس، فنادق أْس آي، وإيْليت هافنز) وتتوزع في 18 دولة حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: dusit.com

-انتهى-

#بياناتشركات