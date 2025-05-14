دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت وصل، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة دبي، عن إطلاق الفصل الجديد من عقارات جميرا للجولف، والذي يهدف إلى إعادة تعريف أسلوب الحياة العصري ضمن مساحة تمتد على 4.68 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء الخلابة والتصاميم المتكاملة.

تعزز هذه التوسعة مكانة عقارات جميرا للجولف كإحدى أبرز وجهات الجولف والسكن الفاخر في المنطقة، وتواكب خطة دبي الحضرية 2040، حيث سيستقطب المشروع أكثر من 51,700 مقيم ويضيف مختلف من الوحدات السكنية من الطابع الفاخر تتوزع بين 780 فلة فاخرة، 62 قصر، 97 وحدات بعلامات تجارية، 752 استيت هومز، و10,654 شقة، مما يقارب 12,345 وحدة سكنية مصممة بعناية، ما يزيد الطاقة الاستيعابية للمجتمع ويجعله الوجهة المثلى لعشاق الحياة النشطة والمستدامة في دبي.

يتمركز المشروع في موقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد، ومحطة الاتحاد للقطارات المستقبلية التي يتم بناؤها حاليًا داخل المشروع، مع خطط لربطه بمترو دبي، ليجمع بين الموقع المتميز، أسلوب الحياة الراقي، والإرث العريق، في نموذج يجسد مستقبل التطوير العمراني في دولة الإمارات.

رؤية طموحة تتحقق

احتفلت وصل بالإطلاق خلال فعالية حصرية أقيمت في فندق ماندارين أورينتال جميرا، بحضور نخبة من كبار الشخصيات ونجوم الرياضة والضيوف الرسميين.

وقال سعادة هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل: "يمثل الفصل الجديد من عقارات جميرا للجولف محطة محورية لوصل، وخطوة مهمة في مسيرة تطوير المجتمعات العمرانية في دبي. من خلال تخطيط مدروس، وتصاميم مستدامة، والتزام ثابت بتحسين جودة الحياة، نعمل على بناء مجتمعات مستقبلية تواكب تطلعات اليوم وتلبي احتياجات الأجيال القادمة، لتصبح إرثًا يدوم."

أسلوب حياة متكامل

يضم المخطط الجديد ست مناطق سكنية متميزة، صُممت لتوفر تجارب متنوعة، طرزًا معمارية مختلفة، وخيارات سكنية متعددة. وتشمل هذه المناطق: منطقة سنترال بارك، منطقة "ذا فيليج"، مركز المدينة وبحيرة غراند، ملعب الجولف الشمالي، ملعب الجولف الجنوبي، وقرية الفروسية.

يوفر المشروع خيارات سكنية متنوعة، من منازل راقية وفلل مطلة على ملعب الجولف، إلى شقق في مباني محاطة بالحدائق، ومراكز متعددة الاستخدامات، وكلها محاطة بـ1.51 مليون متر مربع من المساحات الخضراء المفتوحة.

كما يضم المشروع وحدات سكنية تحمل علامات تجارية عالمية، ومجموعة محدودة من القصور على قمم التلال، تتميز بتصاميم واسعة، إطلالات بانورامية، وخصوصية تامة، لتكون من أرقى المساكن في دبي. ويكتمل هذا العرض بالمنتجع الضيافي العالمي من فئة الخمس نجوم- ماندارين أورينتال الفاخر، الذي يوفر لضيوفه إقامة راقية وتجربة لا تضاهى.

أكاديميات رياضية بمعايير عالمية

يتمحور المشروع حول حديقة مركزية بمساحة 131,850 متر مربع، يحيط بها مجمعات رياضية مصممة لتعزيز أسلوب حياة نشط وصحي.

وفي قلب الفصل الجديد من عقارات جميرا للجولف، يقع ملعب جولف مكون من 18 حفرة مع نادٍ للجولف ومشتل للأعشاب، يوفر تجربة متكاملة لعشاق الجولف، تشمل ملعبًا حديثًا للتدريب وأكاديمية متخصصة، مما يعزز مكانة عقارات جميرا للجولف كوجهة عالمية لرياضة الجولف.

ويشمل المشروع مركزًا متطورًا للفروسية، متخصصًا في تدريب قفز الحواجز وتنظيم المسابقات، مجهزًا بمرافق عالمية، وإسطبلات عالية الجودة، ومرافق داعمة تجعل منه مركزًا نشطًا لمجتمع الفروسية.

كما يحتضن المشروع أكبر ملعب تنس في دبي بسعة نحو 5,000 متفرج، ليكون منصة رئيسية لاستضافة بطولات التنس، وتشجيع الفعاليات الرياضية المجتمعية، إلى جانب مجمع رياضي متعدد الاستخدامات، بحيرات ومسابح مصممة بعناية، ومرافق رياضية وترفيهية متنوعة

بنية تحتية متكاملة بطابع فاخر

صُمم المشروع لتلبية احتياجات السكان اليومية وضمان راحة طويلة الأمد لجميع أفراد المجتمع، عبر بنية تحتية متكاملة تشمل أكاديميات، ومرافق صحية، وخدمات أساسية، إلى جانب أكثر من 48,000 متر مربع مخصصة للتجزئة والمطاعم.

وسيضم المشروع أكاديمية دولية مرموقة على مساحة 46,000 متر مربع، إلى جانب حضانة ومساجد متعددة مدمجة ضمن الأحياء السكنية.

اتصال سلس ومتكامل

يتميز الفصل الجديد بجاهزيته المستقبلية التي تضعه في قلب شبكة النقل الحديثة بدبي، مع وصول مباشر إلى محطة الاتحاد الرئيسية للقطارات التي يتم بناؤها حاليًا ضمن المشروع، وقربه من محطة مترو عقارات جميرا للجولف، إلى جانب سهولة الوصول إلى أربعة طرق رئيسية: شارع الشيخ محمد بن زايد (E311)، شارع اليلايس/طريق جبل علي – الحبّاب (D57)، شارع الخيل/طريق الفي (E44)، وشارع الجمايل (D59). كما يعزز قربه من مطار آل مكتوم الدولي موقعه كبوابة استراتيجية للعالم.

مستقبل عقارات جميرا للجولف: معيار جديد للأجيال

لا يُعد الفصل الجديد من عقارات جميرا للجولف مجرد مشروع تطوير عقاري، بل هو تعبير عن طموح لإنشاء مجتمع معاصر، مستدام، ومعتمد عالميًا، يضع معيارًا جديدًا للحياة الحضرية المتكاملة. ومن خلال هذا الإطلاق، ترسخ وصل مكانة عقارات جميرا للجولف كوجهة استثنائية ومعيار جديد للحياة المتكاملة في دولة الإمارات.

نبذة عن وصل:

تعتبر مجموعة وصل، إحدى أكبر شركات تطوير وإدارة العقارات في دولة الإمارات، ومساهماً بارزاً في رسم المشهد العقاري في دبي، وقد تأسست من قبل مؤسسة دبي العقارية لتتولى الإشراف على إدارة أصولها وتنمية محفظتها العقارية. وتتولى وصل تشغيل وإدارة مجموعة واسعة من المشاريع تتضمن أكثر من 55 ألف عقار سكني وتجاري وأكثر من 35 مشروعاً ضمن قطاع الفنادق والشقق الفندقية، إلى جانب 5,500 قطعة أرض و4 مشاريع تملك حر رئيسية و8 أندية غولف.

وبفضل التزام وصل بتقديم عقارات عالية الجودة تلبي احتياجات مختلف المستأجرين والمستثمرين والزوار، تمكنت من ترسيخ مكانتها كمحرك قوي نحو تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة الفاعلة في تحقيق ازدهار دبي وتطورها على المدى الطويل.

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