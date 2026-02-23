(المنامة، مملكة البحرين): أعلنت شركة عقارات السيف، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إستيتر إنترناشيونال ش.م.م"، وذلك للاستفادة من منصة "Estater Markets" المتخصصة في توفير معلومات تفاعلية ومحدثة عن السوق تدعم قرارات التطوير والاستثمار.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية في إطار نهج عقارات السيف لبناء شراكات استراتيجية تعزز قدرتها على استشراف اتجاهات السوق، وترسخ مكانتها الريادية في القطاع العقاري من خلال توظيف أحدث الحلول التقنية وأدوات التحليل المتقدمة، بما يضمن رفع كفاءة التخطيط وتطوير المشاريع وفق معطيات دقيقة وموثوقة.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل عقارات السيف على اشتراك في منصة "Estater Markets"، يشمل قطاعات السكن والتجزئة في مملكة البحرين، حيث توفر المنصة بيانات تفاعلية محدثة حول إيجارات التجزئة، وحركة الصفقات السكنية، ومستويات المعروض العقاري، وأداء المساحات المكتبية، بما يُمكن الشركة من الاستناد إلى مؤشرات محدثة تدعم أنشطتها في تطوير الأعمال وصياغة استراتيجياتها المستقبلية.

وتُعد "إستيتر إنترناشيونال" من شركات التكنولوجيا العقارية الرائدة في المنطقة، إذ تقدم حلولاً متقدمة في مجال البيانات وتحليلات السوق، مستندة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة الخرائط الجغرافية، إلى جانب قواعد بيانات واسعة تشمل خلفية تاريخية عن الأسعار، وتحليلات الإيجارات، ومؤشرات الإشغال، وتقديرات القيمة العادلة، وتحليل فجوات السوق، ومقارنة الصفقات، وبيانات الأراضي وأنظمة البناء، بما يوفر رؤية شاملة تساعد مختلف الأطراف المعنية على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على معطيات دقيقة.

إضافة إلى ذلك، توفر منصة "Estater Markets" حاليًا بيانات وتحليلات عقارية شاملة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، بما يتيح للمستخدمين رؤى إقليمية أوسع وإمكانات للمقارنة المعيارية بين الأسواق، مما يسهم في دعم المقارنات عبر مختلف الأسواق وتمكين استراتيجيات استثمار وتطوير أكثر دقة واستشرافاً للمستقبل.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف، قائلاً: "نؤمن في عقارات السيف بأن القرارات الاستثمارية الناجحة تنطلق من فهم عميق لمؤشرات السوق وتطوراته، وهو ما يدفعنا باستمرار إلى تبني أدوات تحليلية متقدمة تعزز قدرتنا على التخطيط المستدام. وتأتي شراكتنا مع "إستيتر إنترناشيونال" في هذا الإطار، حيث ستوفر لنا منصة متكاملة تمكن فرق العمل لدينا من الاطلاع على بيانات آنية وشاملة تدعم تقييم الفرص وتحديد أولويات التطوير، بما ينعكس إيجاباً على جودة مشاريعنا وكفاءة استثماراتنا".

من جانبه، صرح السيد عبدالله طارق الحسن، نائب رئيس المبيعات في شركة "إستيتر إنترناشيونال"، قائلاً: "يسعدنا التعاون مع عقارات السيف كأحد المؤسسات العقارية الرائدة في المنطقة، ونحن ملتزمون بدعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري عبر توفير حلول ذكية ترتكز على الشفافية والموثوقية، ونتطلع إلى إسهام هذه الشراكة في تمكين عقارات السيف من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز حضورها في السوق".

وتواصل عقارات السيف عبر هذه الشراكة تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير مشاريع نوعية تعكس أفضل الممارسات في إدارة الأصول والتطوير العقاري، مستندة إلى رؤية واضحة تركز على الابتكار والاستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين والشركاء، بما يعزز دورها كمحرك رئيسي للنمو في القطاع العقاري بمملكة البحرين.

