دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، المطوّر الخاص الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق مشروع عزيزي "ديفيد"، أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة في منطقة الجداف المميزة. وسيتم إطلاق المشروع رسمياً يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس الجاري من الساعة 9 صباحاً وحتى 7 مساءً في قاعة الاحتفالات بالطابق الثاني من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

ويتميز مشروع عزيزي "ديفيد" بموقعه الاستراتيجي بالقرب من مدينة دبي الطبية وعلى ضفاف خور دبي، ويضم مجموعة متنوعة من الاستوديوهات والشقق المكونة من غرفة أو غرفتي نوم، بالإضافة إلى شقق البنتهاوس الفاخرة، حيث سيستفيد السكان من إمكانية الوصول إلى ممشى تجاري، ومجموعة من المرافق المميزة التي تشمل أحواض سباحة، وسينما، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، ومنطقة لعب للأطفال، وغرفة متعددة الاستخدامات، ومساحات تجارية، ومواقف سيارات، وخدمات أمن على مدار الساعة. وبفضل الإطلالات البانورامية على خور دبي، من المتوقع أن يصبح هذا المشروع من أبرز المشاريع في منطقة الجداف.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عزيزي: "تشهد منطقة الجداف الشهيرة في دبي إقبالاً كبيراً من المشترين المحليين والدوليين. ومن خلال عزيزي "ديفيد"، نؤكد التزامنا بتطوير مساحات معيشية عصرية في مواقع مميزة تعزز أنماط الحياة وتوفر قيمة مستدامة."

وتتميز منطقة الجداف بموقعها الاستراتيجي في قلب دبي، وتوفر وصولاً مباشراً إلى أبرز وجهات الأعمال والأماكن الترفيهية والثقافية، بما في ذلك داون تاون دبي، والخليج التجاري، ودبي فستيفال سيتي، ومطار دبي الدولي. وتتميز المنطقة بقربها من شبكات الطرق الرئيسية، وخصوصاً شارع الخيل وشارع الشيخ زايد، وتقع على بُعد دقائق من محطة مترو الخور، ما يجعلها الخيار الأمثل للباحثين عن الراحة وسهولة التنقل.

وسيمنح حفل الإطلاق الرسمي لمشروع عزيزي "ديفيد" المشترين المحتملين فرصة حصرية لحجز وحداتهم في هذا المشروع المميز.

ويمكن زيارة صالة عرض "عزيزي للتطوير العقاري" في الطابق 13 من فندق كونراد على شارع الشيخ زايد في دبي.

حول شركة "عزيزي للتطوير العقاري"

"عزيزي للتطوير العقاري" هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري مقرّها دبي، بالإمارات العربية المتحدة. قامت الشركة بتسليم أكثر من 45 ألف منزل بنجاح للمستثمرين المحليين والدوليين، فضلاً عن المستخدمين النهائيين من أكثر من 100 جنسية. وتفتخر الشركة بتقديم مجموعة واسعة من المشاريع السكنية الفاخرة والحديثة في أكثر الوجهات السكنية والتجارية طلباً ورواجاً في دبي، إلى جانب نهجها القائم على البناء، والتزامها الراسخ بالشفافية والتركيز على العملاء. وتسعى الشركة إلى تحقيق مهمتها المتمثلة في إثراء حياة سكانها مع التركيز على تعزيز التطور في الأسواق التي تعمل فيها.

وتمتلك عزيزي حالياً حوالي 150 ألف وحدة قيد الإنشاء، وتصل القيمة الإجمالية لهذه المشاريع إلى عدة مليارات من الدولارات الأمريكية. وتشتهر الشركة بتطوير ثاني أطول ناطحة سحاب في العالم، بالإضافة إلى مشاريع عزيزي "ريفييرا" وعزيزي "ڤينيس" وعزيزي "ميلان"، وغيرها من المشاريع البارزة في مدينة محمد بن راشد، ونخلة جميرا، وشارع الشيخ زايد، ومدينة دبي الطبية، ودبي الجنوب، ودبي لاند، والفرجان، وجُزر دبي، ومدينة دبي للاستوديوهات، ومدينة دبي الرياضية، وداون تاون جبل علي.