كشفت عن توجه جديد تتطلع من خلاله لتعظيم دورها في تحقيق التحول

العنزي: نعيش مرحلة جديدة في مسيرتنا ونعمل لإحداث التغيير ونستشرف مع شركائنا آفاق مستقبل الفضاء العربي، وتعزيز الاتصال العالمي وتمكين المجتمع

الرياض: دشنت المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية – عـرب سات اليوم هويتها الجديدة التي تأتي انعكاسًا لاستراتيجية المؤسسة، ورؤيتها الطموحة بأن تكون عرب سات عنواناً لتمكين المستقبل وإثراء قيم التواصل والترابط وتعزيزها بين الأمم. وتم التدشين خلال حفل أقامته عرب سات في مقرها بالرياض، وحضره نخبة من خبراء المجال، ورواد الفن والإعلام وممثلي المؤسسات الإعلامية وشبكات القنوات الفضائية والإذاعات العربية والعالمية.

وكشفت عرب سات عن توجه جديد تتطلع من خلاله لتعظيم دورها في تحقيق التحول، والسعي إلى أن تكون المنصة الأقوى ضمن منظومة الاتصالات الفضائية العالمية، تنطلق من أفكار طموحة، وتعمل لتعزيز التواصل وتحفيز الابتكار بما يسهم في تمكين مستقبل التواصل الرقمي، واستكشاف آفاق جديدة أمام عالم ملئ بالإمكانات غير المحدودة.

ويأتي إطلاق الهوية الجديدة في الوقت الذي تواصل فيه عرب سات انجازاتها في إثراء مشهد الاتصالات الفضائية، حيث أطلقت في الفترة القليلة الماضية القمر الصناعي بدر 8 أول أقمار الجيل السابع في منطقة الشرق الأوسط، الذي انضم إلى أقمار عرب سات ليقدم مجموعة واسعة من خدمات البث التلفزيوني والاتصالات، وفق تقنيات جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية، حيث يغطي القمر الجديد مناطق الشرق الأوسط، وأوروبا، وأفريقيا وآسيا.

وخلال حفل التدشين، عبر المهندس الحميدي العنزي، الرئيس التنفيذي لعرب سات عن سعادتهم بإطلاق الهوية الجديدة، والتي تمثل مرحلة جديدة في مسيرة عرب سات نستشرف فيها آفاق مستقبل الأقمار الصناعية، ونعمل بحماس وفضول لإحداث التغيير في مشهد الفضاء العربي، وتمكين كافة مكونات المجتمعات من خلال تعزيز الاتصال العالمي.

وأكد العنزي، نحن ملتزمون بأعلى معايير الموثوقية والمرونة في الخدمات والتغطيات التي نقدمها عبر منظومة متكاملة ومتناسقة من الخدمات الفضائية والأرضية، فضلاً عن دورنا الحيوي في دفع عجلة التطور، وتحفيز ثقافة الابتكار. ونحن نتبنى أسلوب تفكير إبداعي يحفز الابتكار ويحقق النمو، كما نحرص على الاستفادة من إمكاناتنا المادية والبشرية والتقنيات الحديثة لكسب المزيد من الفرص، وتمكين الأجيال القادمة.

وأشار العنزي لبداية عرب سات التي تأسست في عام 1976 بواسطة 21 من الدول الأعضاء في الجامعة العربية. وتعتبر اليوم أحد رواد صناعة البث الفضائي، وواحدة من أولى مؤسسات خدمات الأقمار الصناعية في العالم، كما تعتبر المشغل الأكبر والأكثر خبرة بلا منازع في المنطقة العربية.

وكشف العنزي عن منظومة التفكير التي تتبناها عرب سات في المرحلة القادمة، والتي تضع الأفراد في المقدمة وتفتح الآفاق أمام عالم لا حدود له من الإمكانات. مشيراً إلى أن عرب سات تمثل القوة المحفزة للتواصل، وتركز بشكل دائم على المرونة والتغطية الاستثنائية مستفيدة من البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها، وتدفعها للعمل الطموح والسعي المستمر لتسريع خطى التقدم، معتمدة في ذلك على التقنيات المتطورة، والمهارات والكفاءات التي تقود عمليات المؤسسة وانجازاتها المستمرة.

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عن عرب سات

تأسست عرب سات عام 1976 بمبادرة من 21 دولة عربية وهي مملوكة بالكامل لجامعة الدول العربية. وتعتبر المزود الأول لخدمات الأقمار الصناعية في الوطن العربي، وصاحبة المركز المتقدم بين مشغلي الأقمار الصناعية في العالم. وبفضل أسطول يضم 8 أقمار صناعية، ويتمتع بتقنيات حديثة، تنفرد عرب سات بتقديم طيفٍ متكاملٍ من خدمات البث التلفزيوني والإذاعي، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وخدمات النطاق العريض، وحلول شبكات نقل البيانات المتقدمة، ومجموعة من خدمات منظومة الأقمار الصناعية، والاتصالات متعددة القنوات، كما أنها توفر خدمات الإنترنت للمؤسسات الحكومية والجهات التجارية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم عرب سات خدمات البث الفضائي والإنترنت لأكثر من 260 شبكة تلفزيونية مشفرة، وقنواتٍ عالية الدقة HD. كما توفر خدماتها بتقنيات متطورة وبجودة عالية لأكثر من 650 قناة تلفزيونية وزيادة على 245 محطّة إذاعيّة، تصل لعشرات الملايين من المنازل في أكثر من 100 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ووسط آسيا، كما يتابعها أكثر من 300 مليون مشاهد في 21 دولة عربية.

تسعى عرب سات لتمكين نفسها كأفضل مشغل عالمي للأقمار الصناعية. ولذلك، تتبع عرب سات نهجاً يقوم على الشغف وتحفيز الابتكار، وتطوير الشراكات مع أشهر شركات الأقمار الصناعية في العالم. وقد مكنها هذا النهج من الاستحواذ على هيلاسات؛ شركة الأقمار الصناعية الأبرز في جنوب شرق أوروبا، كما وقعت اتفاقياتٍ مع شركات تكامل خدمات القيمة المضافة، وشركات مختصة في التكنولوجيا المتطورة، والتي شكلت معاً منصة لإطلاق (بدر8)، أحدث أقمار الجيل السابع. كما تخطط عرب سات لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية المزودة بتقنيات الاتصالات الضوئية الفريدة في إضافةٍ حقيقيةٍ لمنظومة الاتصالات الفضائية العربية.