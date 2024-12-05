(المنامة، البحرين) – أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن فوز السيد عبدالواحد الجناحي الرئيس التنفيذي للشركة بجائزة الرئيس التنفيذي وذلك ضمن جوائز جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية (BSCM) للتميز لعام 2024. أقيم حفل توزيع الجوائز تحت رعاية كريمة من سعادة السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، حيث تم تكريم نخبة من القادة المتميزين والمؤسسات الرائدة في إدارة وتنمية الموارد البشرية في البحرين.

كما ألقى السيد عبدالواحد الجناحي كلمة في إحدى جلسات النقاش التي أقيمت خلال الحفل تناول فيها "تطلعات الرؤساء التنفيذيين تجاه الموارد البشرية"، حيث شارك رؤيته العميقة بشأن أهمية توافق استراتيجيات الموارد البشرية مع أهداف المؤسسة، بما يشجع قادة الصناعة على تبني الحلول والاستراتيجيات المبتكرة في هذا الشأن.

تُمنح جوائز جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية للتميز تكريمًا للإسهامات الملموسة في تطوير ممارسات الموارد البشرية، وتعزيز ثقافة الابتكار، والحث على تحقيق التميز في الصناعة. كما تُمنح جائزة الرئيس التنفيذي على وجه الخصوص تقديرًا للأفراد الذي يملكون رؤية ملهمة لاستراتيجيات الموارد البشرية، ويساهمون بفعالية في دعم مشاركة الموظفين، وتطبيق مبادرات الموارد البشرية، كما يحققون نجاحًا لشركاتهم من خلال إدارة الموارد البشرية بكفاءة واقتدار.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال السيد عبدالواحد الجناحي: "هذه الجائزة تعكس الجهود المشتركة والعمل الدؤوب لجميع أفراد فريق العمل في شركة بنفت. وإنه من دواعي فخري واعتزازي أن أفوز بهذه الجائزة المرموقة التي تُمنح تقديرًا للالتزام بتعزيز بيئة عمل تمنح الموظفين الفرصة للابتكار والتفوق والنمو. إننا في شركة بنفت، نؤمن بأن الاستثمار في مواردنا البشرية، وخلق بيئة قائمة على الثقة والمشاركة يمثل الأساس الراسخ لنجاحنا المستدام."

يأتي هذا التكريم لشركة بنفت ليؤكد دورها الفعال كشركة رائدة في تعزيز المنظومة المالية في البحرين، وتمكين مواردها البشرية، وتحقيق التقدم والنجاح. كما أن هذه الجائزة رفيعة المستوى تلقي الضوء على التزام الشركة المتواصل برسم ملامح ثقافة بيئة العمل التي تولي أهمية خاصة بالتميز والابتكار والتعاون. وبينما تواصل شركة بنفت دورها النشط في إرساء معايير جديدة للصناعة، فإنها تركز على تعزيز مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية وخلق بيئة عمل داعمة وملهمة لتحقيق النمو والنجاح في المستقبل.

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