أكثر من ألفي وحدة جديدة في مرحلة بولوتانو ضمن التوسعات الاستراتيجية

القاهرة – أعلنت مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، الرائدة في قطاع التطوير العقاري والسياحي في مصر، عن حصول شركتها التابعة تروبي 2 للتنمية على ترخيص من الهيئة العامة للتنمية السياحية لإطلاق أحدث مراحل مشروع بورتو السخنة "بولوتانو"، وذلك باستثمارات تقديرية تتجاوز 5 مليارات جنيه مصري.

وتشمل المرحلة الجديدة عدد 2086 وحدة متنوعة بين سكنية وتجارية، كامتداد طبيعي لمشروع بورتو السخنة القائم منذ عام 2007، والذي يُعد أحد أبرز مشروعات المجموعة، حيث يمتد على مساحة 2.5 مليون متر مربع، على ارتفاع 270 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ويضم أول ملاعب لرياضة البولو في البحر الأحمر ومدرسة لركوب الخيل، إلى جانب الأنشطة الرياضية، والأكوا بارك، وأول "ليزي ريفر" على الجبل في مصر في العين السخنة واكبر سبا في البحر الاحمر تصل الي 4000 متر.

وتستهدف المرحلة الجديدة مبيعات تتجاوز 8 مليارات جنيه مصري، على أن يتم طرح الوحدات رسميًا خلال الربع الرابع من عام 2025، مع تحصيل الإيرادات تدريجيًا على مدار فترة التنفيذ والبيع. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحقيق تدفقات نقدية قوية وأرباح مستقرة للمجموعة على المدى المتوسط والطويل.

وأكد شريف خليل، الرئيس التنفيذي لمجموعة عامر، أن المرحلة الجديدة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والتجربة المعيشية التي تقدمها بورتو السخنة لعملائها، مشيرًا إلى أنها تجسد رؤية عامر جروب في تقديم منتج سياحي وسكني متكامل يجمع بين الهدوء والفخامة والتجربة العائلية المثالية على مدار العام، وان هذا التوسع يعكس ثقتنا في السوق العقاري المصري، والتزامنا المستمر بدعم الاقتصاد الوطني من خلال بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة تحقق قيمة مضافة للمساهمين والعملاء."

واضافت نهال عيسى، الرئيس التنفيذي للتسويق بمجموعة عامر: "رؤيتنا الاستراتيجية لبورتو السخنة تتمثل في تعزيز مكانتها كأحد أبرز المجتمعات العمرانية والسياحية المتكاملة في مصر، ومع إطلاق مرحلة "بولوتانو"، فإننا نضيف قيمة جديدة للمشروع عبر وحدات عصرية وتجارب مبتكرة تعكس التزامنا بالتنمية المستدامة وبناء مجتمعات متكاملة نابضة بالحياة."

كما صرّح المهندس محمد سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة تروبي 2 للتنمية العمرانية: "دائمًا نقدم الجديد. ومع انطلاق فعاليات المرحلة الجديدة، نعلن عن تجديدات كبيرة في الفندق ونستهدف رفع سعته إلى 200 غرفة، إلى جانب تحسينات على الشاطئ وتجهيز البنية التحتية لاستقبال آلاف الزوار خلال الفترة."

وتُعد بورتو السخنة من أوائل المجتمعات السياحية المتكاملة في مصر، وهو مشروع يجمع بين الترفيه، والإقامة، والتسوق، والرياضات المائية. ويتميز المنتجع بتقديم خدمات تشمل أول تليفريك في مصر، ومدينة ملاهي، ونوادي للأطفال، وشواطئ خاصة، ومنتجعًا صحيًا، وأكبر مركز تجاري في المنطقة الساحلية، ويأتي هذا التوسع الجديد تزامنًا مع انطلاق فعاليات إطلاق المشروع بداية من 10 أكتوبر، والتي تشمل مجموعة من الحفلات الكبرى تبدأ بحفل الفنان تامر حسني.

#بياناتشركات

- انتهى -