تسهم طائرة بوينج 787-9 دريملاينر الحديثة في الارتقاء بتجربة السفر من خلال توفير أعلى مستويات الراحة، وأنظمة ترفيه متطورة على متن الطائرة، ومقاعد فاخرة، إلى جانب الحفاوة السعودية الأصيلة.

سيحظى أعضاء برنامج الولاء «سفير» بضمان أفضل العروض، بالإضافة إلى مزايا حصرية ومكافآت مميزة.

توفر الرحلات خيارات ربط مريحة للمسافرين المتجهين إلى دبي، فضلاً عن وجهات جديدة في سيتم الإعلان عنها قريباً.

الرياض، المملكة العربية السعودية- دشن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، اليوم إطلاق رحلاته اليومية المباشرة بين مدينتي الرياض ودبي على متن إحدى طائراته الجديدة من طراز بوينج 787-9 دريملاينر. واقلعت الرحلة اليومية رقم RX243من مطار الملك خالد الدولي بالرياض (RUH) في الساعة 14:05، لتصل إلى مطار دبي الدولي (DXB) في الساعة 17:00، بخطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة الناقل الوطني الجديد وتدعم حقبة جديدة من السفر والربط الجوي من والى المملكة العربية السعودية.

ويمثل هذا المسار الحيوي جزءاً من مهمة طيران الرياض في ربط المملكة بأهم المراكز الإقليمية والعالمية، وتقديم تجربة سفر وخدمات لوجستية عالمية المستوى. وكانت أول طائرتين من طراز 787 دريملاينر قد وصلتا إلى الرياض في 5 يونيو، تلتها طائرة ثالثة في 7 يونيو، ثم الرابعة في 15 يونيو مع استمرار تسلم المزيد من الطائرات دعماً لهدف الشركة المتمثل في ربط المملكة بـ 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

توقيت الرحلات اليومية بين الرياض ودبي

الرحلة RX0243 من الرياض إلى دبي

جميع الرحلات بالتوقيت المحلي

المغادرة من مدينة الرياض: 14:05

الوصول إلى مدينة دبي: 17:00

الرحلة RX0244 من دبي إلى الرياض

جميع الرحلات بالتوقيت المحلي

المغادرة من مدينة دبي: 18:30

الوصول إلى مدينة الرياض: 19:20

تعزز إطلاق الرحلات اليومية الجديدة بين دبي والرياض أحد أقوى العلاقات التجارية الثنائية في الشرق الأوسط. ويأتي هذا المسار الاستراتيجي لتلبية الطلب الكبير على السفر للأعمال والترفيه بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث صُنّف خط دبي- الرياض سابع أكثر الممرات الجوية الدولية ازدحاماً في العالم خلال عام 2025 وفقاً لبيانات OAG. وتسهم هذه الخدمة الجديدة في دعم الروابط الاقتصادية المتنامية وتوفير مزيد من خيارات السفر والربط للمسافرين.

وباعتبارها العاصمة والمركز التجاري للمملكة، توفر الرياض فرصاً جديدة للزوار في مجالات الأعمال، إلى جانب معالمها الحديثة ومشهدها الترفيهي النابض بالحياة واقتصادها المتنامي. كما تتيح هذه الخدمة للزوار استكشاف مزايا وفرص العاصمتين بسهولة أكبر، وتُرسّخ مكانة الرياض كمركز نقل رئيسي يوفر رحلات ربط مريحة للمسافرين من دبي إلى وجهات عالمية مثل لندن ومانشستر، إضافة إلى وجهات آسيوية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.

راحة وأناقة بمعايير استثنائية

تُقدّم مقصورة طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الحديثة تقنيات متقدمة ومستوى رفيع من الراحة عبر درجاتها الأربع للضيافة: الأعمال إيليت، الأعمال، والدرجة السياحية بريميوم، والسياحية. وصُممت جميعها لتقديم أعلى مستويات الراحة وأحدث التقنيات والتجارب الترفيهية الغامرة على متن الطائرة. وتتميز الأعمال ايليت والأعمال بمقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل بتوزيع 1-2-1، مع منافذ شحن USB-C وUSB-A، وتجربة صوتية غامرة مدمجة مباشرة في مساند الرأس. أما السياحية بريميوم فتأتي بتوزيع 2-3-2 مع أجنحة خصوصية لمساند الرأس ومساحات تخزين إضافية وأربعة منافذ USB-C، فيما توفر الدرجة السياحية مساند رأس قابلة للتعديل بستة اتجاهات ومنفذي USB-C ضمن توزيع 3-3-3. كما تتميز جميع المقاعد بتصاميم مريحة، مع استخدام طبقات اسفنجية فاخرة وأقمشة عالية الجودة لضمان أعلى مستويات الراحة والاسترخاء طوال الرحلة.

أحدث تجربة ترفيهية جوية في العالم

سيستمتع الضيوف المسافرون على متن رحلات طيران الرياض بتجربة ترفيهية غامرة عبر منصة (Astrova) من "باناسونيك أفيونيكس"، والتي تشمل شاشات "OLED HDR 10+" بدقة "4K" المتطورة، وتتميز بصورة سينمائية عالية الجودة، وقدرات تفاعلية، واتصال بلوتوث، ومنافذ شحن USB-C. كما سيتوفر للضيوف إحدى أكثر أنظمة الترفيه الجوي تطورًا في العالم، مع مكتبة غنية تضم أكثر من 500 فيلم و600 مسلسل تلفزيوني من أبرز الشركاء العالميين، من بينهم منصة "شاهد"، ومنصة "ديزني بلس" "Disney+" و"HBO Max" و"Warner Bros".، إلى جانب أكثر من 1,000 ألبوم وقائمة تشغيل صوتية، بما يضمن تجربة ترفيهية متكاملة طوال الرحلة.

ضيافة مميزة على متن الطائرة

سيقدم الطيران لضيوفه المسافرين تجربة ضيافة فاخرة صُممت بعناية لتمنحهم أعلى مستويات الراحة والاسترخاء طوال الرحلة، وتشمل منتجات حصرية مقدمة من شركة "كياني" المصممة لتعزيز الراحة والاسترخاء أثناء الرحلة، وحقائب مستلزمات مخصصة من شركة "ديزني" العالمية للضيوف المسافرين الصغار، إلى جانب تجربة طعام فاخرة تضم قائمة متنوعة من الأطباق المحلية والعالمية، أُعدّت بعناية لتلبي مختلف الأذواق، مع خيارات متعددة ومكونات عالية الجودة تعكس معايير الضيافة الراقية على متن الرحلة. ومفروشات ناعمة وراقية من "بيت جون هورسفال". وسيستمتع ضيوف درجتي الأعمال إيليت والأعمال على أطقم استرخاء حصرية من "كياني"، فيما سيحظى ضيوف الدرجة السياحية بريميوم لأول مرة على أطقم الراحة لضمان وصول الضيوف المسافرين بكل راحة واسترخاء.

"سفير": مستقبل الولاء لجيل دائم الحركة

يمكن للضيوف المسافرين على خط " الرياض دبي" الاستفادة من مزايا حصرية عبر الانضمام إلى برنامج الولاء “سفير” التابع لطيران الرياض، والذي يجمع اسمه بين دلالة كلمة “السفير” باللغة العربية وكلمة “Sphere” باللغة الإنجليزية، ليرمز إلى التواصل العالمي وروح الحفاوة السعودية الأصيلة. ويقدم البرنامج مزايا عدة أولها " ضمان العرض الأفضل " للأسعار الحجوزات، وسياسة "عدم انتهاء صلاحية النقاط"، وإمكانية تبادل النقاط بين الأعضاء ومجتمعهم، وخدمة الإنترنت المجانية على متن الطائرة.

ومع انطلاقه، سيقدّم "سفير" مفهومًا متطورًا وحصرياً لبرامج الولاء يجمع بين التفاعل المجتمعي والتجارب الترفيهية الممتعة، ما يتيح لأعضائه استكشاف أفضل ما تقدمه السعودية. ليكون منظومة رقمية متكاملة لأسلوب حياة عصري، توفر قيمة مضافة لجيل جديد من المسافرين جواً وبراً من خلال شراكات وفعاليات حصرية. واعتبارًا من اليوم، يمكن للأعضاء الجدد الانضمام إلى برنامج "سفير" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لطيران الرياض، ليحصلوا على صفة "الأعضاء المؤسسين"، مع أولوية الحجز المبكر لأول رحلات طيران الرياض، إضافةً إلى مزايا حصرية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا.

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نبذة عن طيران الرياض

طيران الرياض هو الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ويطمح إلى إعادة صياغة مفهوم السفر الجوي بوصفه ناقلًا عالميًا متكامل الخدمات، متخذًا من العاصمة الرياض مركزًا لعملياته منذ انطلاقه في مارس 2023.

ومنذ تأسيسه، يواصل طيران الرياض بناء أسطول حديث ومتطور، مع تبنّي ممارسات استدامة بيئية مدروسة، والتركيز على الكفاءة التشغيلية والابتكار لتقديم تجربة سفر ترتقي بتطلعات الضيوف في كل رحلة.

وتتميّز طائراته بتصاميم داخلية عصرية للمقصورات، وأنظمة ترفيه رقمية متقدمة، إضافة إلى خدمات اتصال سلسة تضمن للضيوف تجربة استثنائية لا تُنسى. وبحلول عام 2030، يهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه بأكثر من 100 وجهة حول العالم، مع إبراز كرم الضيافة السعودية وأصالتها في أدق تفاصيل الرحلة.

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