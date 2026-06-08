ستنطلق جميع الرحلات عبر أسطول طيران الرياض الحديث من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر"، ليرتقي بتجربة ضيوفه المسافرين إلى آفاق جديدة

طيران الرياض يوسع شبكة وجهاته الدولية بإضافة وجهات جديدة إلى خلال الأيام المقبلة.

بالتزامن مع الوصول المبكر لثلاث طائرات جديدة، طيران الرياض يقدم موعد رحلته الافتتاحية إلى من 1 يوليو إلى 10 يونيو 2026.

سيستفيد أعضاء برنامج الولاء "سفير" من مجموعة من المزايا الحصرية، تشمل،

" ضمان العرض الأفضل " عند الحجز، وخدمة الاتصال بالإنترنت المجانية على متن الطائرة، والعديد من المكافآت الأخرى.

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلن طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم عن أكبر توسع في شبكة وجهاته حتى الآن، مع طرح التذاكر إلى خمس وجهات جديدة ابتداءً من مساء اليوم.

وتشمل الوجهات الجديدة كلًا من القاهرة، ودبي، وجدة، ومدريد، ومانشستر، على أن تنضم إليها وجهات إضافية خلال الأسابيع القريبة المقبلة، بما يعزز الربط الجوي بين العاصمة الرياض وعدد من أبرز المراكز الاقتصادية والسياحية والثقافية حول العالم.

ويأتي هذا الإعلان امتدادًا للخطوات التشغيلية المتسارعة التي يشهدها طيران الرياض، مع وصول أول ثلاث طائرات من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر" المصنّعة خصيصًا له، وآخرها الطائرة الثالثة "HZ-RXAC" التي وصلت إلى المملكة صباح اليوم، في خطوة تعزز جاهزيته التشغيلية وتدعم خططه التوسعية الرامية إلى ربط العاصمة الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن تنطلق أولى رحلات الشركة إلى مدينة جدة اعتبارًا من 14 يونيو، ثم دبي في 18 يونيو، ثم القاهرة في 25 يونيو، تليها مدريد في 17 من يوليو، ثم مانشستر في 23 من يوليو، وذلك على متن طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" المصممة خصيصًا لطيران الرياض، وهي الثلاث الأولى ضمن أسطول يضم 72 طائرة من الطراز ذاته. ولن تقتصر هذه الرحلات على نقل الضيوف المسافرين إلى الرياض فحسب، بل ستجعل منها نقطة ربط رئيسية للمسافرين من أوروبا والأميركتين إلى وجهات متعددة في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وخارجها.

وتتميز طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الجديدة والمتطورة كليًا، بمقصورات داخلية عصرية وتقنيات متقدمة وتجربة ضيافة استثنائية بمعايير عالمية، تعكس رؤية طيران الرياض لمستقبل السفر الجوي وهويته المميزة.

كما أعلن الطيران عن تقديم موعد رحلته الافتتاحية من الرياض إلى لندن، من 1 يوليو إلى 10 يونيو 2026، بالتزامن مع استلامه المبكر لطائراته الجديدة كليًا من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر"، على أن تبدأ مبيعات التذاكر اعتباراً من مساء اليوم (7 يونيو) عبر القنوات الرسمية لطيران الرياض.

وبهذه المناسبة صرّح السيد توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض، قائلًا: "يمثل إطلاق هذه الوجهات الجديدة بعد أيام قليلة فقط من وصول أول طائرتين من طراز "بوينج 787-9 دريملاينر"، خطوة محورية في مسيرة طيران الرياض، إذ نعكس من خلالها وتيرة نمونا وطموحنا لإعادة تعريف تجربة السفر الجوي، وتعزيز ربط الرياض والمملكة بالعالم بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وما نعلنه اليوم ليس إلا البداية لسلسة من الإنجازات التي نسعى لتحقيقها في المستقبل القريب."

وأضاف: "تم اختيار هذه الوجهات بعناية لتلبية الطلب المتنامي على السفر، وتعزيز حركة الأعمال، والسياحة، والتجارة عبر أبرز الأسواق العالمية. ونتطلع للترحيب بضيوفنا المسافرين على متن رحلاتنا، ليكونوا أوائل من يختبرون مستقبل السفر الجوي بمعاييره الجديدة في الابتكار والراحة والضيافة السعودية الأصيلة."

ويمكن للضيوف المسافرين حجز التذاكر عبر تطبيق طيران الرياض، أو الموقع الإلكتروني الرسمي riyadhair.com، أو من خلال مزودي خدمات السفر المعتمدين. كما يمكنهم الانضمام إلى برنامج الولاء "سفير" كأعضاء مؤسسين، والاستفادة من ميزة "ضمان العرض الأفضل " وخدمة الاتصال بالإنترنت عالي السرعة بشكل مجاني واكتساب المكافآت متنوعة.

راحة وأناقة بمعايير استثنائية

تُقدّم مقصورة طائرات "بوينج 787-9 دريملاينر" الحديثة تقنيات متقدمة ومستوى رفيع من الراحة عبر درجاتها الأربع للضيافة: درجة الأعمال إيليت، ودرجة الأعمال، والدرجة السياحية بريميوم، والدرجة السياحية. وصُممت جميعها لتقديم أعلى مستويات الراحة وأحدث التقنيات والتجارب الترفيهية الغامرة على متن الطائرة. وتتميز درجتي الأعمال ايليت والأعمال بمقاعد تتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل بتوزيع 1-2-1، مع منافذ شحن USB-C وUSB-A، وتجربة صوتية غامرة مدمجة مباشرة في مساند الرأس. أما الدرجة السياحية بريميوم فتأتي بتوزيع 2-3-2 مع أجنحة خصوصية لمساند الرأس ومساحات تخزين إضافية وأربعة منافذ USB-C، فيما توفر الدرجة السياحية مساند رأس قابلة للتعديل بستة اتجاهات ومنفذي USB-C ضمن توزيع 3-3-3. كما تتميز جميع المقاعد بتصاميم مريحة، مع استخدام طبقات اسفنجية فاخرة وأقمشة عالية الجودة لضمان أعلى مستويات الراحة والاسترخاء طوال الرحلة.

أحدث تجربة ترفيهية جوية في العالم

سيستمتع الضيوف المسافرون على متن رحلات طيران الرياض بتجربة ترفيهية غامرة عبر منصة (Astrova) من "باناسونيك أفيونيكس"، والتي تشمل شاشات "OLED HDR 10+" بدقة "4K" المتطورة، وتتميز بصورة سينمائية عالية الجودة، وقدرات تفاعلية، واتصال بلوتوث، ومنافذ شحن USB-C. كما سيتوفر للضيوف إحدى أكثر أنظمة الترفيه الجوي تطورًا في العالم، مع مكتبة غنية تضم أكثر من 500 فيلم و600 مسلسل تلفزيوني من أبرز الشركاء العالميين، من بينهم منصة "شاهد"، ومنصة "ديزني بلس" "Disney+" و"HBO Max" و"Warner Bros".، إلى جانب أكثر من 1,000 ألبوم وقائمة تشغيل صوتية، بما يضمن تجربة ترفيهية متكاملة طوال الرحلة.

ضيافة مميزة على متن الطائرة

سيقدم الطيران لضيوفه المسافرين تجربة ضيافة فاخرة صُممت بعناية لتمنحهم أعلى مستويات الراحة والاسترخاء طوال الرحلة، وتشمل منتجات حصرية مقدمة من شركة "كياني" المصممة لتعزيز الراحة والاسترخاء أثناء الرحلة، وحقائب مستلزمات مخصصة من شركة "ديزني" العالمية للضيوف المسافرين الصغار، إلى جانب تجربة طعام فاخرة تضم قائمة متنوعة من الأطباق المحلية والعالمية، أُعدّت بعناية لتلبي مختلف الأذواق، مع خيارات متعددة ومكونات عالية الجودة تعكس معايير الضيافة الراقية على متن الرحلة. ومفروشات ناعمة وراقية من "بيت جون هورسفال". وسيستمتع ضيوف درجتي الأعمال إيليت والأعمال على أطقم استرخاء حصرية من "كياني"، فيما سيحظى ضيوف الدرجة السياحية بريميوم لأول مرة على أطقم الراحة لضمان وصول الضيوف المسافرين بكل راحة واسترخاء.

"سفير": مستقبل الولاء لجيل دائم الحركة

يمكن للضيوف المسافرين على خط "لندن هيثرو" الاستفادة من مزايا حصرية عبر الانضمام إلى برنامج الولاء “سفير” التابع لطيران الرياض، والذي يجمع اسمه بين دلالة كلمة “السفير” باللغة العربية وكلمة “Sphere” باللغة الإنجليزية، ليرمز إلى التواصل العالمي وروح الحفاوة السعودية الأصيلة. ويقدم البرنامج مزايا عدة أولها " ضمان العرض الأفضل " للأسعار الحجوزات، وسياسة "عدم انتهاء صلاحية النقاط"، وإمكانية تبادل النقاط بين الأعضاء ومجتمعهم، وخدمة الإنترنت المجانية على متن الطائرة.

ومع انطلاقه، سيقدّم "سفير" مفهومًا متطورًا وحصرياً لبرامج الولاء يجمع بين التفاعل المجتمعي والتجارب الترفيهية الممتعة، ما يتيح لأعضائه استكشاف أفضل ما تقدمه السعودية. ليكون منظومة رقمية متكاملة لأسلوب حياة عصري، توفر قيمة مضافة لجيل جديد من المسافرين جواً وبراً من خلال شراكات وفعاليات حصرية. واعتبارًا من اليوم، يمكن للأعضاء الجدد الانضمام إلى برنامج "سفير" عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الرسمي لطيران الرياض، ليحصلوا على صفة "الأعضاء المؤسسين"، مع أولوية الحجز المبكر لأول رحلات طيران الرياض، إضافةً إلى مزايا حصرية أخرى سيتم الكشف عنها لاحقًا.

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