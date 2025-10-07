تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجربة التنقل للضيوف المسافرين، بما في ذلك تقديم مزايا قيمة لأعضاء برنامج الولاء لطيران الرياض.

الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلن طيران الرياض الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، إحدى شركات الصندوق، عن توقيع مذكرة تفاهم لاتفاقية شراكة استراتيجية مع أوبر تكنولوجيز المحدودة (NYSE: UBER) بهدف توفير تجربة سفر متكاملة واستثنائية للضيوف المسافرين في المملكة وحول العالم. وبهذه المناسبة، تم توقيع الشراكة أمام الطائرة الأولى لطيران الرياض في مصنع بوينج وذلك بمدينة تشارلستون الأمريكية بتواجد مركبات من شركة لوسيد وذلك لترتبط حلول التنقل العالمية المتميزة بالفخامة بالجيل القادم في عالم المركبات الكهربائية.

تمثل هذه الشراكة التزام الشركتين بتقديم حلول مبتكرة وتجارب استثنائية تربط بين جودة الخدمات وسهولة وراحة السفر. لتعكس خطوة محورية في استراتيجية طيران الرياض للارتقاء بمعايير الخدمة في جميع مراحل رحلة الضيوف المسافرين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم العمل بين الشركتين على العديد من المبادرات كحصول أعضاء برنامج الولاء لطيران الرياض الذي سيتم الإعلان عنه قريبا على مزايا حصرية، وذلك عبر تكامل سلس مع المنصات الرقمية لطيران الرياض، بما يقدم للضيوف تجربة سفر مريحة وموثوقة من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة النهائية.

وقال أسامة النويصر نائب الرئيس الأول للتسويق والتواصل المؤسسي في طيران الرياض، تعليقا على هذه الشراكة: "يمثل هذا التعاون مع شركة أوبر مثالًا واضحًا حول كيفية إعادة تعريفنا لتجربة السفر الحديثة. ومن خلال دمج خدمات موثوقة ومبتكرة ضمن منظومة رحلاتنا، نمنح الضيوف المسافرين رحلة سلسة واستثنائية سواء في الأجواء أو على الأرض. معًا، نرسي معايير جديدة للراحة والتميز في قطاع الطيران."

وتعكس هذه الشراكة التوافق في الرؤية بين شركتين عالميتين تضعان الابتكار وتجربة الضيوف في صميم نموذج العمل، وذلك بالجمع بين تقنيات أوبر المبتكرة وحضورها العالمي وتجربة السفر الاستثنائية على متن رحلات طيران الرياض، وتقدم رحلة متكاملة وسلسة تبسط المرحلة الأخيرة عند السفر وتلبي الاحتياجات المتغيرة للمسافرين اليوم.

ومن جانبه عبر مادو كانان، الرئيس التنفيذي للأعمال في أوبر: "شراكتنا مع طيران الرياض خطوة مهمة في مهمتنا لجعل التنقل سلسًا للناس في كل مكان. ومن خلال الجمع بين السفر الجوي المتميز وخدمات التنقل المريحة والسهلة في المرحلة الأخيرة من التنقل، نجعل تجربة السفر أكثر سلاسة وراحة للمسافرين في المملكة وحول العالم."

تأتي هذه الشراكة مع أوبر ضمن خطة طيران الرياض لتصبح واحدة من أكثر شركات الطيران تركيزًا على تجربة الضيف عالميًا، مستندةً إلى التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق هدفها المتمثل في ربط المملكة بأكثر من 100 وجهة دولية بحلول عام 2030، تعزز هذه الشراكة مع أوبر دورها كمحرك رئيسي للابتكار والتميز والخدمة الراقية لضيوفها المسافرين على مستوى العالم.

نبذة عن طيران الرياض:

هو ناقل جوي عالمي مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، يسعى لتحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال ريادة قطاع الطيران وتعزيز مكانة العاصمة الرياض كوجهة وبوابة عالمية للمملكة. تم الإعلان عن إطلاقه في مارس 2023، ويتبنى أحدث التوجهات والتقنيات الرقمية، مع التركيز على تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة العالمية في صناعة الطيران. بأسطوله المزود بمقصورات داخلية مصممة بعناية وأنظمة ترفيه واتصال جوي من الجيل الجديد، سيقدم تجربة سفر فريدة تمزج بين الراحة والفخامة والأصالة، وتعكس قيم المملكة المتمثلة في الكرم وحفاوة الاستقبال. ويهدف طيران الرياض إلى ربط ضيوفه المسافرين بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030، ليصبح الخيار الأول للراغبين في تجربة طيران راقية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.riyadhair.com

لمحة حول أوبر:

تأسست شركة أوبر عام 2010 بهدف تطوير قطاع تكنولوجيا النقل وتوفير خدمات تنقل بسهولة وبساطة تامة. وتمكنت الشركة حتى اليوم من إنجاز أكثر من 64 مليار رحلة، من خلال سعيها المستمر لتطوير منتجات تساهم في إيصال العملاء إلى وجهاتهم المقصودة. وساهمت منصة أوبر بإعادة رسم ملامح قطاع النقل وتسهيل تنقل الأشخاص والطعام والبضائع داخل المدن. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: Uber.com

-انتهى-

#بياناتشركات