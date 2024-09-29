المحرق، البحرين: في إطار تعزيز التزامها بتوفير خيارات سفر سلسة ومريحة عبر شبكتها، أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن تمديد اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الجوية التايلاندية بما يسهم في زيادة عدد الوجهات المتاحة للمسافرين على متن رحلات كلتا الشركتين.

وبموجب الاعلان، ستضيف طيران الخليج عشر وجهات جديدة إلى شبكتها عبر الخطوط الجوية التايلاندية، ليصل إجمالي عدد خطوط المشاركة بالرمز إلى 14 وجهة، فيما ستضيف الخطوط الجوية التايلاندية 6 وجهات جديدة إلى شبكتها عبر طيران الخليج، ليصل إجمالي عدد خطوط المشاركة بالرمز إلى 8 وجهات.

ستتيح هذه الاتفاقية لمسافري طيران الخليج الوصول إلى مدن رئيسية في آسيا وأستراليا تخدمها الخطوط الجوية التايلاندية، بالإضافة الى وجهات داخلية في تايلاند. كما ستوفر الرحلات المشاركة بالرمز تجربة سفر سلسة ومريحة لمسافري الناقلتين، من خلال حجزهم رحلات إلى مدن مثل شيانغ ماي وبوكيت في تايلاند، بالإضافة إلى وجهات في دول أخرى تشمل إندونيسيا، ماليزيا، وأستراليا.

وتعكس هذه الخطوة حرص كل من طيران الخليج والخطوط الجوية التايلاندية على تعزيز التعاون بينهما وتوسيع خيارات السفر المتاحة لمسافريهم، حيث ستعمل الناقلتان بشكل وثيق على تنفيذ بنود اتفاقية الرمز المشترك وتقديم مستوى خدمة متميز للمسافرين.

وأكد متحدث باسم طيران الخليج بأن تمديد الشراكة مع الخطوط الجوية التايلاندية يؤكد التزام طيران الخليج بتوفير رحلات ممتعة ومريحة، مضيفاً أن هذه الخطوة الاستراتيجية ستساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية عبر شبكاتها ، إلى جانب توفير المزيد من الخيارات المرنة، مما يتيح للمسافرين الوصول إلى العديد من الوجهات المميزة في آسيا وأستراليا عبر العاصمة التايلاندية بانكوك.

من جانبها أعربت الخطوط الجوية التايلاندية عن سرورها بالتعاون مع طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، لتمديد اتفاقية الرمز المشترك بينهما، مما يخلق فرصاً جديدة لتعزيز إيرادات الشركة. فمن خلال تعزيز تجارب السفر وتوفير الربط السلس، أصبح بإمكان مسافري الخطوط الجوية التايلاندية الآن الوصول إلى العديد من الوجهات البارزة مثل مدن كالقاهرة، الكويت، عمّان، الدار البيضاء، أثينا ومانشستر، بالإضافة إلى وجهات أخرى في منطقة الشرق الأوسط وقارتي أوروبا وأفريقيا عبر مملكة البحرين، مؤكدة التزام الخطوط الجوية التايلاندية باستمرار بتعزيز سبل التعاون مع شركة طيران الخليج لزيادة خيارات السفر المتاحة لعملائها.

ويمكن لمسافري "طيران الخليج" الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.GulfAir.com أو الاتصال بمركز الاتصال العالمي لطيران الخليج المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تميز نختص به

الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بدأت عملياتها في عام 1950، لتصبح واحدة من أولى شركات الطيران التجارية التي تأسسيت في الشرق الأوسط، تقوم بتشغيل رحلات مجدولة من مركزها الرئيسي في مطار البحرين الدولي الى مدن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والهند الإقليمية والشرق الأقصى. حاصلة على تصنيف "شركة الطيران الرئيسية ذات الخمس نجوم" من قبل APEX، وهو برنامج تصنيف يعتمد فقط على ملاحظات المسافرين المعتمدين وعلى جائزة "الطيران الأكثر تطورًا في العالم" للعام 2022 من سكاي تراكس. لمزيد من المعلومات: www.gulfair.com

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