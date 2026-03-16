المحرق، مملكة البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن تمديد رحلاتها التجارية المؤقتة عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، حيث أصبح بإمكان كافة المسافرين الآن حجز الرحلات المتاحة للسفر حتى تاريخ 22 مارس الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الإغلاق المؤقت للمجال الجوي في البحرين، وتعزيزاً لجهود طيران الخليج المستمرة للحفاظ على استمرارية الربط الجوي للمملكة.

بإمكان كافة المسافرين حجز رحلاتهم عبر القنوات المعتادة للحجز لدى طيران الخليج من خلال الموقع الإلكتروني gulfair.com أو تطبيق الجوال وذلك للسفر على الرحلات التالية:

الدمام ( DMM ) – لندن هيثرو ( LHR ) – الدمام ( DMM )

) – لندن هيثرو ( ) – الدمام ( ) الدمام ( DMM ) – مومباي ( BOM ) – الدمام ( DMM )

) – مومباي ( ) – الدمام ( ) الدمام ( DMM ) – بانكوك ( BKK ) – الدمام ( DMM )

لتسهيل اجراءات السفر، تتولى طيران الخليج مساعدة المسافرين من وإلى مملكة البحرين في إصدار تأشيرات العبور عبر المملكة العربية السعودية. أما المسافرون المتجهون إلى المملكة العربية السعودية، فيتوجب عليهم حيازة تأشيرة دخول سارية ومؤهلة يتم ترتيبها بشكل مستقل.

هذا، وستتكفل طيران الخليج بتوفير خدمة النقل بين مملكة البحرين ومطار الملك فهد الدولي في الدمام للمسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات.

كما تحثّ طيران الخليج المسافرين على عدم التوجه إلى مطار المغادرة إلا في حال وجود حجز مؤكد للسفر.

ولا يزال التعليق المؤقت لرحلات طيران الخليج من وإلى مطار البحرين الدولي قائماً في ظل إغلاق المجال الجوي للمملكة، على أن تستأنف الناقلة عملياتها المجدولة فور صدور إعلان من شئون الطيران المدني بمملكة البحرين بشأن إعادة فتح المجال الجوي.

كما تنصح طيران الخليج المسافرين بزيارة الموقع الإلكتروني gulfair.com أو استخدام تطبيق طيران الخليج على الهواتف الذكية للاطلاع على آخر مستجدات الرحلات والحجوزات.

عن طيران الخليج

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

التواصل الإعلامي: إدارة الاتصال المؤسسي – طيران الخليج

منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:

إنستغرام: @gulfair

لينكدإن: Gulf Air

تويتر(×):@GulfAir

-انتهى-

#بياناتشركات