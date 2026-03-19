المحرق، مملكة البحرين: أعلنت طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن إضافة باريس ومانيلا إلى قائمة رحلاتها التجارية المؤقتة عبر مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، والتي ستكون متاحة للسفر حتى 28 مارس الجاري.

وبذلك تُضاف باريس ومانيلا إلى قائمة الوجهات التجارية المؤقتة للناقلة عبر الدمام، والتي تشمل لندن هيثرو، ومومباي، وبانكوك، وفرانكفورت، ونيروبي، والقاهرة، والدار البيضاء، وتشيناي، التي كانت طيران الخليج قد أعلنت عنها في الأيام القليلة الماضية.

ومع إدراج باريس ومانيلا ضمن قائمة الوجهات، تكون طيران الخليج قد وسعت عملياتها المؤقتة عبر الدمام لتشمل 10 وجهات عالمية، في خطوة تهدف إلى دعم حركة السفر والحفاظ على استمرارية الربط الجوي للمملكة في ظل الإغلاق المؤقت للمجال الجوي.

لتسهيل اجراءات السفر، ستتكفل طيران الخليج بتوفير خدمة النقل بين مملكة البحرين ومطار الملك فهد الدولي في الدمام للمسافرين الذين لديهم حجوزات مؤكدة على هذه الرحلات.

هذا، وستقدّم طيران الخليج المساعدة في إصدار تأشيرات العبور عبر المملكة العربية السعودية حصريًا للمسافرين من وإلى مملكة البحرين الذين يستخدمون خدمات النقل البري التي تنظمها طيران الخليج. ويتوجب على المسافرين الذين تكون المملكة العربية السعودية وجهتهم النهائية حيازة تأشيرة دخول سارية يتم ترتيبها بشكل مستقل. كما تحثّ طيران الخليج المسافرين على عدم التوجه إلى مطار المغادرة إلا في حال وجود حجز مؤكد للسفر.

بإمكان كافة المسافرين حجز رحلاتهم عبر القنوات المعتادة للحجز لدى طيران الخليج من خلال الموقع الإلكتروني gulfair.com، أو تطبيق الجوال، أو وكلاء السفر المعتمدين.

وفيما لا يزال التعليق المؤقت لرحلات طيران الخليج من وإلى مطار البحرين الدولي قائماً في ظل إغلاق المجال الجوي للمملكة، وإلى أن تستأنف الناقلة عملياتها المجدولة فور صدور إعلان من شئون الطيران المدني بمملكة البحرين بشأن إعادة فتح المجال الجوي؛ تستمر الناقلة الوطنية في العمل خلال هذه الظروف الاستثنائية من خلال توظيف جهودها التشغيلية لتجاوز التحديات الراهنة في المنطقة وضمان استمرار تقديم خدماتها للمسافرين. فعمل طواقم الناقلة وفِرق العمليات الأرضية والجوّية التابعة لها يستمر بلا انقطاع، مع اتخاذ كافة تدابير السلامة المعمول بها للحفاظ على سلامة مسافريها وطائراتها؛ الأمر الذي مكّن طيران الخليج من تشغيل رحلاتها المؤقتة عبر الدمام وتقديم الحلول البديلة للمسافرين المتأثرين بالإغلاق الحالي للمجال الجوي بالبحرين.

عن طيران الخليج

شركة طيران الخليج هي الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وأول شركة للطيران في منطقة الخليج العربي، حيث بدأت تشغيل عملياتها في عام 1950. تقوم الشركة اليوم بتسيير رحلاتها الجوية إلى أكثر من 50 وجهة حول العالم في الخليج العربي وآسيا وأوروبا وأمريكا وأفريقيا وشبه القارة الهندية. حازت طيران الخليج على جائزة تصنيف الخمس نجوم المرموقة عن فئة شركات الطيران العالمية من منظمة رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) لعام 2026. يتكوًن أسطول طيران الخليج من 10 طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر، و34 طائرة من طراز إيرباص 321/320. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة gulfair.com.

