أعلنت طيران الجزيرة عن نقل عمليات إجراءات السفر في الكويت (تسجيل الأمتعة والصعود للطائرة) من مبنى الجزيرة Park & Fly إلى أرض المعارض الدولية في مشرف – القاعة رقم 8، وذلك اعتباراً من اليوم 18 مارس.

ويُطلب من جميع المسافرين على متن رحلات طيران الجزيرة التوجه إلى هذا الموقع الجديد لاستكمال إجراءات ما قبل السفر.

وفي ظل الترتيبات التشغيلية الحالية، تواصل طيران الجزيرة تشغيل رحلاتها عبر مطار القيصومة (AQI) في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم نقل المسافرين براً بالحافلات من الكويت إلى مطار القيصومة، ومنه يستكملون رحلاتهم الجوية إلى وجهاتهم المختلفة.

ولضمان تجربة سفر سلسة ومنظمة، تدعو طيران الجزيرة جميع المسافرين إلى الحضور إلى موقع إجراءات السفر قبل موعد الرحلة بـ 17 ساعة على الأقل.

وتشغّل طيران الجزيرة حالياً رحلات إلى شبكة متنامية من الوجهات تشمل العين والإسكندرية وأسيوط والقاهرة والأقصر وعمّان إسطنبول وكولومبو، مع خطط لإضافة المزيد من الوجهات وزيادة عدد الرحلات تدريجياً وفقاً للطلب.

ويمكن للمسافرين حجز رحلاتهم والاطلاع على مواعيد الرحلات عبر الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرةjazeeraairways.com أو من خلال تطبيق الجزيرة للهواتف الذكية.

كما يُنصح المسافرون الذين قاموا بالحجز عبر وكلاء السفر أو منصات الحجز الخارجية بالتواصل مباشرة مع وكلاء سفرهم للاستفسارات أو لإجراء التعديلات أو الإلغاءات.

-انتهى-

#بياناتشركات